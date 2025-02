Coronavirus España directo: Sanidad notifica 9.568 contagios y 345 muertes en las últimas 24 horas

Los líderes de los 27 países miembros de la UE se reúnen hoy y mañana de forma telemática, para intentar acelerar el proceso de vacunación y ordenar las restricciones a los viajes aplicadas para evitar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus. En la reunión también se pondrá sobre la mesa el debate sobre un «pasaporte» o un certificado de vacunación, que es lo que piden, sobre todo, los países del sur para salvar el sector turístico. No es previsible que se decida nada concreto sobre este último punto, pero varios países van a sugerir que se empiece a preparar para que el sistema esté listo en el momento en el que haya suficientes vacunas para aplicarlo. Léelo aquí .

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, anunció ayer en Córdoba que, a partir de este jueves, Salud comenzará a vacunar contra el Covid-19 en sus casas a los grandes dependientes, es decir, a aquellos que no se pueden desplazar a los puntos de vacunación establecidos.

Cantabria ha sumado este jueves dos víctimas por coronavirus: un hombre de 92 años que murió ayer y otro de 91 que falleció el pasado 16 de febrero pero que no se ha registrado hasta ahora al ser una muerte extrahospitalaria, y que elevan a 517 el total de decesos.

Así lo ha indicado en su comparecencia periódica en el Pleno de la Asamblea celebrado este jueves, donde ha dado cuenta de que, una vez concluido el proceso de vacunación en los centros sociosanitarios, en las últimas semanas no se han producido ni casos ni brotes.

"Si hay personas que se valen de mecanismos fraudulentos para recibir la vacuna violando el Plan Nacional de Vacunación es perfectamente aplicable el Código Penal cuando se habla del incumplimiento de las medidas de autoridades sanitarias para contener una epidemia, no solo estamos hablando de sanciones carcelarias superiores a cinco años, sino también sanciones de carácter pecuniario", ha advertido, según ha informado Caracol Radio.

La investigación, dirigida por investigadores de la Escuela de Ciencias y Políticas de Nutrición Gerald J. y Dorothy R. Friedman de la Universidad de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, utilizó una simulación matemática para estimar el número y la proporción de las hospitalizaciones nacionales por COVID-19 que podrían haberse prevenido si los estadounidenses no hubieran padecido cuatro afecciones cardiometabólicas importantes. Cada condición se ha relacionado fuertemente en otros estudios con un mayor riesgo de malos resultados con la infección por COVID-19.

Un estudio de modelización sugiere que la mayoría de las hospitalizaciones por COVID-19 de adultos son atribuibles a al menos una de estas cuatro afecciones preexistentes: obesidad, hipertensión, diabetes e insuficiencia cardíaca, en ese orden, según publican sus autores en el 'Journal of the American Heart Association' (JAHA).

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho este jueves un llamamiento a la "prudencia y responsabilidad" para evitar los contagios de COVID, "especialmente en cualquier tipo de concentración, no solo en las del 8 de marzo".

Las autoridades sanitarias británicas han rebajado este jueves el nivel de alerta por la pandemia de COVID-19 desde el 5 hasta el 4, el segundo más alto, en todo el país. En un comunicado, han detallado que la decisión se ha tomado tras sopesar una recomendación del Centro Conjunto de Bioseguridad y a la luz de las cifras recientes, que han constatado una reducción significativa en el número de contagios diarios y fallecidos a causa de la enfermedad. No obstante, han insistido en que los servicios sanitarios de todo el país permanecen bajo una presión "significativa" en el marco de la pandemia, aunque han reconocido que "gracias a los esfuerzos" de la ciudadanía disminuyen "de forma consistente".

Fernando Simón, director del CCAES, ha señalado que "seguimos teniendo una tendencia descendiente", aunque ha destacado que "las cifras siguen siendo muy elevadas". Simón ha indicado que "se puede pensar en ir relajando algunas de las medidas que se están aplicando". Sin embargo, ha destacado que "los datos aún no son lo que nos gustaría". "La ocupación de UCI es ahora todavía mayor de la que teníamos en el pico de la segunda ola, por lo tanto la evolución es nueva pero todavía no podemos relajarnos más de la cuenta".

Respecto a elevar la franja de edad a la que administrar la vacuna de Astrazeneca, Calzón ha indicado que "hay algún articulo publicado sobre la eficacia y efectividad, pero no han completado todo el proceso de evaluación y estamos esperando evidencia que nos permita tomar una decisión con todas las garantías".

Simón ha explicado que "en los próximos días la incidencia va a seguir bajando, aunque no será homogénea en todas las comunidades autónomas. Predecir a largo plazo es muy complicado, pero el planteamiento para la Semana Santa ha de ser muy cuidadoso, no podemos plantear medidas comunes. Vamos en buena dirección, aunque la situación no es buena en algunas ccomunidades autónomas. Queda un mes para la Semana Santa, pudiera ser que estuviéramos en una situación muy favorable. Llevamos ya tres olas. Lo que sería una apena es que, estando todavía con una ocupación de UCI más alta que en la segunda ola, volviéramos a empezar a tener más casos. El sistema sanitario todavía no tienen capacidad de reacción ante un incremento de casos".

En cuanto a los más vulnerables ya vacunados, como los ancianos que viven en residencias o los mayores de 65 años, Calzón ha indicado que "para nosotros ha sido algo a no discutir, este era el colectivo al que había que proteger especialmente. Que pudieran normalizar sus vida, pero habrá que hacerlo de forma gradual".

En cuanto al pasaporte o certificado de vacunación, " me mostré prudente con los periodos y las fechas, es cuestión de que aporte lo que debe y nos de las garantías para poder hacer un seguimiento de cada persona. Cualquier acción en esa línea es prudente darle un bajo perfil. Debemos de ser conscientes de que hay muchas complejidades de por medio que no son fáciles de manejar. Cuando tengamos un documento adecuado, utilizarlo de la mejor manera posible", ha indicado Simón.

En cuanto al rechazo a la vacunación con las dosis de AstraZeneca, Calzón ha señalado que "no es una competencia entre vacunas". "Los datos de aceptación de la vacuna en nuestro país son datos realmente positivos. Los datos del pasado 24 solo 45.611 habían rechazado la vacunación, poco más de un 2%".

Sobre la celebración de manifestaciones de más de 500 personas, simón ha explicado que "depende mucho de como se relaciones esas personas que se manifiestan. Las que mantengan las medidas, van a reducir mucho los riesgos. Yo creo que España se han establecido aforos concretos, pero ha tenido un cuidado especial con no establecer solamente cifras. Si se mantienen medidas de precaución, el riesgo se reduce mucho".

En cuanto a si se puede rechazar la vacuna de Astrazeneca para recibir otra, Calzón ha insistido en que "hay una cuestión fundamental que diferencia a las vacunas del resto de medicamentos. Cuando una persona se vacuna, comportan un beneficio colectivo. Hay un objetivo muy claro, que es conseguir que estemos vacunados lo antes posible. No pueden quedar dosis sin administrar".

Simón ha insistido en que "los riesgos están asociados a la forma en la que se relacionan las personas. Yo no soy experto en estas cosas, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos trasportado por muchas personas, que estar en una manifestación de 500 personas donde se puede esparcir la gente y mantener las distancias".