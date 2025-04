Coronavirus España directo: Sanidad notifica 13.873 contagios y 218 fallecidos en las últimas 24 horas

Sanidad notificó ayer 37.889 contagios y 217 fallecidos desde el pasado viernes. Se trata de un aumento en más de 10.000 casos en comparación con la cifra notificada el lunes de la semana pasada, lo que implica una aceleración en la transmisión del virus en España. Según el ministerio, 3.750 casos se han diagnosticado en las últimas 24 horas .

La media de casos en los últimos 3 días responde a los 12.000 casos diarios , lo que entra en el «promedio de los últimos días», explicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). «La última semana la estabilización parece tener una ligera tendencia ascendente. La evolución, sin tener un incremento muy rápido, sigue sometiendo al sistema asistencial a presión».

El Gobierno brasileño anunció ayer que obtuvo «resultados positivos» en un tratamiento «precoz» contra el Covid-19, mediante la aplicación del antiparasitario nitazoxanida en pacientes que tienen la enfermedad en su fase inicial. El anuncio fue hecho en un acto encabezado por el presidente del país, Jair Bolsonaro, quien recordó que en su momento defendió el tratamiento del Covid-19 con hidroxicloroquina, que aún siembra dudas en la comunidad científica, y pidió no desconfiar ahora de las posibilidades que puede ofrecer la nitazoxanida. Los resultados fueron presentados por la médica Patricia Rocco, coordinadora del estudio y especialista en enfermedades pulmonares con más de 30 años de experiencia, quien dijo en la ceremonia que el tratamiento demostró que la nitazoxanida fue «eficaz» en la reducción de la carga viral de pacientes que ya habían contraído Covid-19.

El ministro de Sanidad checo, Roman Prymula, ha anunciado que a partir del miércoles será obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos siempre que no se pueda respetar la distancia mínima de dos metros entre personas. «Las mascarillas serán también necesarias en el exterior», ha declarado Prymula tras un consejo de ministros que aprobó ayer la medida. Además la mascarilla será también obligatoria para conductores y acompañantes dentro de los vehículos con la única excepción de las familias convivientes que viajen juntos. Tampoco tendrán obligación de utilizar la mascarilla los atletas que participen en actividades deportivas ni los residentes en zonas rurales remotas fuera de los núcleos urbanos.

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 8.208.093 casos confirmados de coronavirus y la de 220.086 fallecidos por la enfermedad de Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El último balance es de 60.506 contagios más que el domingo y de 420 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.366. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.944 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (17.481), California (16.979), Nueva Jersey (16.214) y Florida (16.021).

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de un levísimo incremento en el número de casos de coronavirus diagnosticados el lunes entre viajeros procedentes del extranjero, 19, después de 3 días consecutivos en los que la cifra fue de 13. Estos 19 casos «importados» se detectaron en Shanghái (este, 5), Cantón (sureste, 5), Sichuán (centro, 3), Tianjin (noreste, 2), Jiangsu (este, 1), Fujian (sureste, 1), Chongqing (centro, 1) y Pekín (1). Por quinto día consecutivo, el rebrote detectado el pasado 11 de octubre en la ciudad oriental de Qingdao no aportó ningún nuevo contagio local. En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 24 nuevos positivos en este último informe (33 el día anterior, 34 en la víspera), lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 403 (todos menos uno, procedentes de fuera de las fronteras chinas).

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha zanjado la polémica en torno a si la vacuna contra el coronavirus será, o no, obligatoria en el país, afirmando que tal y como el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, dijo, no lo será. "Mi ministro de Salud ya ha dicho claramente que esta vacuna no será obligatoria, punto", ha resuelto Bolsonaro ante un grupo de seguidores a las puertas del Palacio de Alvorada, informa el diario 'Folha de Sao Paulo'. "Debe haber pruebas científicas. El país que está ofreciendo esta vacuna debe primero vacunar masivamente a los suyos y luego ofrecerla a otros países", ha dicho el presidente brasileño.

La Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, con el apoyo de la Comisión Europea, ha puesto en marcha el Programa C19-Space con el objetivo de garantizar que la ayuda de los médicos y enfermeras de especialidades que no suelen atender habitualmente a pacientes críticos sea lo más efectiva posible en caso de aumento de presión asistencial, como ocurrió en la primera ola.

Marta Sánchez-Celaya, gerente asistencial de Atención Primaria de la región desde 2015, ha planteado «un cese a petición propia» y «por cansancio», según la Consejería de Sanidad que prefiere no hablar de dimisión, según ha adelantado Voz Pópuli.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha dicho «respetar» las medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno de Navarra contra la expansión del Covid-19, aunque ha cuestionado por su dureza para el sector el cierre de la hostelería al entender que hubiera sido «más sencillo» otro tipo de control de la población. En declaraciones a los periodistas tras la presentación de una exposición, Maya ha advertido de que el Gobierno ha tomado estas medidas «con mucha más información» que la que tiene él, que las da «por buenas», pero ha contrapuesto que sus datos, a tenor de las denuncias de la Policía Municipal de Pamplona, dicen que «la hostelería está siguiendo las normas establecidas, no está siendo el problema».

Sanidad notifica 13.873 contagios y 218 fallecidos en las últimas 24 horas. La pandemia sigue ganando terreno y el Gobierno no descarta aplicar un toque de queda como medida para controlar la pandemia , como ha sugerido ya la Comunidad de Madrid o como se estudia también en Cataluña. Para ello sería necesario el estado de alarma.