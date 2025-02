Coronavirus España directo: Sanidad notifica 7.039 nuevos contagios, 3.349 en las últimas 24 horas

18:18 «Hasta que haya vacuna, las medidas no son muchas: distanciamiento social, higiene, mascarillas...», destaca Simón sobre la posibilidad de adoptar medidas diferentes para hacer frente al virus. «Lo que tenemos que buscar es la manera de aplicarlas mejor». «Tenemos que buscar la manera de aplicar mejor las medidas»

17:59 Simón defiende que a nivel nacional la epidemia no está fuera de control, pero sí en algunas zonas Simón defiende la estrategia de muestreo en España. Tras ser preguntado por el indicador del 5% de positivos en PCR establecido por la OMS como umbral de control de la pandemia por país, Simón ha destacado que alcanzar esa cifra sería fácil con una estrategia errónea. Sin embargo, destaca que la llevada a cabo en España, con pruebas masivas en las zonas más afectadas, si bien eleva el porcentaje de positividad, permite también una mayor detección. Simón defiende que a nivel nacional la epidemia no está fuera de control, pero sí en algunas zonas.

17:48 «No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar» «Tenemos que dar un paso más allá. No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar, aunque sea con una proporción baja de hospitalizados y fallecidos».

17:46 «No es lo de antes, pero no podemos seguir que siga hacia arriba. Y no podemos dejar que los que no entienden lo que significa este virus tengan más peso que quien sí lo entiende»

17:45 «Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras» Simón apela a la responsabilidad. «Se ha conseguido reducir la transmisión comunitaria en muchos sitios que se detectó», señala. «Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras. Todos aquellos que tenemos posibilidad de influir en la población, creo que debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer. No de lo que no hay que hacer. Yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia».

17:42 «Las cosas no van bien» «Las cosas no van bien. el que detectemos mucho, no implica que no haya transmisión. sigue habiendo, y cada día tenemos más. Es verdad que las características de los casos son diferentes, pero estamos teniendo una transmisión importante, y a medida que incrementa, irán incrementándose los casos hospitalizados».

17:40 Se detecta antes, pero más Simón destaca que ahora mismo la detección es muy precoz, pero «a cambio estamos detectando mucho y se refleja en los datos». La edad media en las mujeres es de 39 años, y en hombres, de 37, señala Simón.

17:38 «Los casos son muy diferentes» «Los casos son muy diferentes. No porque el virus haya cambiado sino porque se está detectando prácticamente un volumen muy importante de lo que tenemos. El número de PCR está incrementando. Estamos haciendo por encima de las 60.000 diarias»

17:37 Simón: «Madrid es la comunidad que más casos está notificando en este momento» «La variación de los casos notificados es alrededor de siete mil. Tenemos un incremento en los fallecidos en los últimos 7 días y se debe a una notificación de dos comunidades autónomas: Aragón, que hizo una notificación tardía ayer, y la otra es la Comunidad de Madrid, que también es la que más casos está notificando en este momento. Representa un prácticamente un tercio de los casos de ayer», señala.

Sanidad notifica 7.039 casos, 3.349 en las últimas 24 horas. Además, la cifra de muertos suma 16 fallecidos en las últimas 24 horas.

17:03 Sanidad notifica cinco nuevos brotes de Covid-19 en la Comunidad de Madrid con 22 casos positivos La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha notificado hoy al Ministerio de Sanidad cinco nuevos brotes de Covid-19 con 22 casos positivos, de los que uno ha requerido ingreso hospitalario, y 85 contactos. Dos de los brotes han sido detectados en la capital y los otros tres se localizan en los municipios de Pinto, Parla y Alcobendas. El primer brote está vinculado al ámbito laboral en una empresa ubicada en el municipio de Pinto con cuatro casos positivos y cuatro contactos en seguimiento, habiéndose realizado pruebas PCR al resto de trabajadores de la empresa. El segundo brote también se corresponde al ámbito laboral. Se trata de un centro deportivo en el municipio de Madrid, con tres positivos por PCR, todos ellos trabajadores del centro, y cuatro contactos estrechos en seguimiento y cuarentena.

14:52 Unos 3 millones de casos de Covid-19 sin detectar en Filipinas, según un estudio Alrededor de 3 millones de filipinos contrajeron el virus de la Covid-19 entre abril y junio sin saberlo, revela un estudio publicado esta semana por el Centro de Investigación del Ateneo, una de las universidades más prestigiosas del país. "Es plausible que filipinos desconozcan que tienen la Covid-19, ya que no muestran síntomas, y exponen a su hogar, comunidad inmediata y lugar de trabajo a riesgo de infección", señala el estudio.



14:40 Asturias apuesta por hacer PCR a todos los docentes antes de iniciar el curso El Gobierno del Principado se plantea hacer pruebas PCR a todo el profesorado antes de que en septiembre se inicie la vuelta a las aulas en las que, según el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, el uso de la mascarilla se exigirá a partir de los 6 años, como al resto de los ciudadanos.

Según Cofiño, dada la evolución que esta teniendo la pandemia, desde el Principado consideran que "seguramente sea conveniente hacer esos test previos a todo el profesorado" antes de que se inicie el curso escolar, una medida que no considera necesaria y ve "excesiva" para el conjunto del alumnado.

14:22 Castilla y León pide limitar los contactos a la familia cercana y el trabajo La Junta de Castilla y León ha lanzado este jueves la recomendación a todos los habitantes de esta Comunidad de que limiten sus contactos sociales a la actividad laboral y a los familiares cercanos y amigos con los que se relacionen "de manera habitual".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha explicado que la reunión del Ejecutivo continúa para detallar las nuevas medidas que se aplicarán en Castilla y León contra la covid-19, aunque ha adelantado que limitarán el aforo de los establecimientos al 50 por ciento

14:08 Sale de la UCI el paciente con coronavirus que más tiempo ha estado en cuidados intensivos de España Su ingreso en la UCI le ha durado nada más y nada menos que 145 días (casi cinco meses) por culpa del coronavirus. El Hospital La Salud de Valencia ha trasladado a planta este jueves a Fernando Llopis, un paciente con Covid-19 que llevaba 145 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de los 149 días que estuvo ingresado en este hospital, la estancia más longeva de España en estas instalaciones, según ha informado este centro hospitalario.

«El Covid-19 provocó que Fernando sufriera un fracaso multiorgánico con una neumonía bilateral precisando ventilación mecánica, hemodiálisis, traqueostomía y anestesia profunda», explica el responsable de la UCI de La Salud, José Manuel Segura. Léelo aquí.

13:55 La Rioja detecta dos nuevos brotes en Logroño con ocho positivos confirmados El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha detectado dos nuevos brotes de Covid-19 en Logroño, que fueron notificados el pasado 19 de agosto, y que afectan a ocho personas, con lo que el número de brotes en la comunidad asciende a 15 y el número de casos activos contabilizados es de 490.

Respecto al origen epidemiológico de estos dos últimos brotes de Logroño, uno de ellos proviene del ocio familiar, con 5 casos confirmados, y el otro de la hostelería, con 3 casos confirmados, según datos facilitados este jueves por el Gobierno de La Rioja.

13:40 El sector de las bebidas espirituosas prevé una caída de las ventas de más del 40% para 2020 La Federación Española de Espirituosos informó este jueves de que, en base a un estudio propio, prevé una caída del 40% de la facturación en el sector de las bebidas espirituosas al cierre de 2020 a causa de la crisis del coronavirus y pide medidas como la reducción de ciertos impuestos.

La organización señaló que entre marzo y junio, es decir, los meses en los que la pandemia tuvo mayor incidencia, las ventas de estas bebidas en la hostelería cayeron un 83%, y aunque el canal de alimentación recuperó en ese periodo un 22,5%, "no pudo compensar ni de lejos la drástica caída en bares, hoteles y restaurantes".

13:28 El juzgado dicta el auto de confinamiento de Villamalea durante 14 días El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete ha dictado este jueves el auto de confinamiento de Villamalea (Albacete), por un plazo de 14 días, debido a los dos brotes de coronavirus detectados que han dejado 99 positivos hasta la fecha. El auto indica que se restringe la entrada y salida de la localidad, a excepción de desplazamientos que estén justificados por emergencias o por trabajo.



13:24 La OMS aboga por abrir las escuelas El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, el doctor Hans Kluge, aseguró este jueves que, una vez reanudada la actividad social tras el confinamiento impuesto por el coronavirus, “tenemos que abrir las escuelas”, al tiempo que anunció una conferencia virtual para abordar este asunto con los países europeos para discutir medidas.

“Si abrimos la sociedad, tenemos que abrir las escuelas”, manifestó el responsable regional de la organización sanitaria de Naciones Unidas en una rueda de prensa. En muchos países europeos, las clases comenzarán a partir del 31 de agosto, por lo que dijo que es preciso implementar medidas de seguridad frente al coronavirus.

13:09 Andalucía quiere que la aplicación de rastreo esté activa el próximo lunes La Consejería de Salud pretende que la aplicación en los teléfonos móviles para rastrear casos de coronavrius, denominada Radar covid, esté activa el próximo lunes en toda Andalucía.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado en rueda de prensa que ha pedido al Ministerio de Sanidad que la aplicación esté activa en toda Andalucía, y ha matizado que si eso no es posible, quiere que al menos empiece en las provincias de Almería y Málaga, que son las que tienen más casos de PCR positivos.

12:54 Lanzan una campaña para el control del coronavirus en las aulas El sindicato independiente de docentes ANPE ha lanzado la campaña "Por tu salud, por tu escuela, sí a la enfermera escolar" con el fin de visibilizar la importancia de esta figura en los centros para realizar las medidas de prevención, detección de síntomas y control de rebrotes ante la Covid-19.

"El servicio de enfermería escolar no es un lujo sino una necesidad", ha argumentado ANPE a la vez que ha recordado que la OMS ve favorable la incorporación de este servicio de enfermería escolar en los colegios.

12:40 Aguado, partidario de que la vuelta al colegio sea presencial El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha mostrado este jueves partidario de que la vuelta al colegio sea presencial por el "varapalo económico" que supondría "condenar" a miles de padres y madres a tener que dejar su trabajo para poder cuidar a sus hijos.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación en la inauguración de la peatonalización de la Puerta del Sol, después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se haya mostrado contrario a iniciar el curso escolar con una modalidad cien por cien presencial debido al número de contagiados y al crecimiento del número de positivos en la región.

12:17 Aragón baraja el uso obligatorio de mascarillas en clase a partir de 6 años El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón baraja el uso obligatorio de mascarillas en los colegios a partir de los 6 años, una propuesta que se sumaría a la de otras comunidades como Galicia o Cataluña que también la plantean para el próximo inicio de curso con el fin de hacer frente a los rebrotes por coronavirus y frenar su expansión.

Fuentes del Gobierno de Aragón han confirmado a Efe esta posibilidad, entre las medidas con las que el Departamento de Educación prevé iniciar el próximo curso escolar el 7 de septiembre y que explicará públicamente la semana que viene el titular del mismo, Felipe Faci.

12:05 Los inspectores de educación creen que el plan de vuelta al cole va extremadamente tarde La Unión sindical de inspectores de Educación (USIE) cree que la organización del nuevo curso "no se ha organizado tarde ni tardísimo, sino extremadamente tarde" y se han mostrado decepcionados por "la falta de realismo y compromiso con la educación y la carencia de liderazgo del Ministerio de Educación".

La Conferencia Sectorial anunciada ayer miércoles para el 27 de agosto así como la Conferencia de Presidentes autonómicos anunciada para finales de mes o inicios de setiembre "son dos ejemplos evidentes de que la educación en España no es considerada un asunto de Estado", han lamentado los inspectores este jueves en un comunicado.

11:47 Los aeropuertos de Milán ya hacen test a pasajeros de países de riesgo Los aeropuertos de Milán, la capital de la región italiana de Lombardía, comenzaron hoy a realizar test de detección del coronavirus a los pasajeros que llegan de los países considerados de riesgo: España, Grecia, Malta y Croacia.

En Malpensa, el principal aeropuerto milanés, los primeros pasajeros, procedentes de Barcelona, ya hacían cola para someterse a la prueba en la zona de llegadas, donde se han habilitado 8 cabinas para ello, mientras que se están instalando otras 10 fuera de la terminal.

11:33 Cataluña suma más de 1.200 nuevos contagios y nueve muertos por coronavirus Cataluña sumó este jueves 1.231 nuevos casos de contagio por coronavirus confirmados en el último balance, por los 817 registrados en el recuento del miércoles con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas, por lo que la cifra en la comunidad asciende ya a 117.042 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. El Departamento de Salud de la Generalitat ha sumado, además, otros 15 fallecimientos al cómputo global, nueve de ellos en las últimas 24 horas –dos más que ayer-, por lo que el total de decesos por la pandemia asciende a 12.921, según el último recuento.



11:20 Grecia registra más casos de Covid-19 en agosto que en pleno estallido Grecia ha registrado desde comienzos de agosto más casos de Covid-19 que en la suma de los dos primeros meses de la pandemia, una situación que no se debe al turismo y que está preocupando cada vez mas a los especialistas.

Según los datos más recientes, en lo que va de mes se han detectado 3.271 nuevos casos de coronavirus, frente a los 1.307 de marzo cuando se registró el primer brote y los 1.277 de abril.

11:05 Rusia supera los 942.000 casos tras registrar más de 4.700 contagios en el último día Rusia ha superado este jueves los 942.000 casos de COVID-19 después de que en el último día se hayan contabilizado otros 4.785 contagios en todo el país, que tiene en Moscú y el área circundante su principal epicentro, según ha informado el el centro operativo para la lucha contra la pandemia. Según el organismo, en el último día se confirmado 4.785 nuevos casos 83 regiones, incluidos 1.113 asintomáticos, lo que representa el 23,3 por ciento. La mayoría de los casos se han detectado en la capital (688), San Petersburgo (160) y la provincia de Moscú (157).

11:03 Cataluña baraja ahora empezar el curso escolar con mascarillas en clase Cuando falta menos de un mes para el inicio del curso escolar en Cataluña y con la evolución cambiante de la pandemia, la incertidumbre es cada vez más creciente entre familias y docentes, que dudan de las medidas que se presentaron a principios de julio para garantizar con seguridad la vuelta a las aulas con el coronavirus.

Uno de los aspectos que, sin embargo, genera más dudas entre el personal es que en su momento no se fijaron ratios específicas para la «nueva normalidad». Hace casi una semana esto causó un desencuentro entre los responsables autonómicos de Salud y Educación, que precisamente se reúnen este jueves para abordar, entre otros aspectos, si hace falta reducir el número de alumnos por clase. Léelo aquí.

10:50 La Asociación Abogados Cristianos se querella contra el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha La Asociación Española de Abogados Cristianos ha anunciado una querella contra el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, por la resolución de confinamiento del municipio albacetense de Villamalea debido a los brotes de coronavirus, en concreto, por el apartado que suspende la actividad religiosa de cualquier tipo.

Según informa este jueves la asociación, la querella es por "prevaricación y delito cometido por funcionario público contra el ejercicio de derechos fundamentales".

10:30 Cataluña inicia mañana un cribado masivo con PCR en barrios de Reus La Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña realizará desde mañana cribados masivos con pruebas PCR a tres barrios de Reus (Tarragona), concretamente la Sardana (ABS Reus I y II), la Pastorcilla y Monasterio (ABS Reus V), con el fin de detectar casos positivos asintomáticos en personas de 20 a 50 años. Las pruebas comenzarán este viernes y se harán 1.000 diarias para tener testadas unas 3.000 personas una vez finalizado el cribado.



10:20 Escudero dice que en el escenario actual no se plantearía un inicio al 100% del curso escolar El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado este jueves que en actual escenario de crecimiento de casos y con el número de contagios que se vienen produciendo no se plantearía "un inicio al cien por cien" del curso escolar. En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Escudero ha manifestado sus "dudas" respecto a la presencialidad "cien por cien" con datos como los que hay actualmente, tanto por el número de contagiados como por la "tendencia en crecimiento".

10:15 La pandemia de coronavirus rebasa ya los 22,4 casos y supera los 787.000 fallecidos La pandemia de coronavirus que comenzó en China deja ya más de 22,41 millones de casos a nivel mundial, tras sumar en las últimas 24 horas otros 264.000 contagios, según el balance ofrecido este jueves por la Universidad Johns Hopkins de los 188 países y territorios afectados. En total, 22.412.576 personas han contraído el virus, que deja ya 787.682 víctimas mortales, unas 6.000 más que el día anterior. Además, más de 14,33 millones de personas han conseguido superar la enfermedad, con Brasil como el país con más pacientes recuperados --2,8 millones--, seguido por India, que ha superado los 2 millones.

10:00 El Congreso de Brasil tumba el veto de Bolsonaro que no obliga a usar mascarilla durante la pandemia El Congreso de Brasil ha tumbado el veto del presidente, Jair Bolsonaro, que dejaba sin efecto el uso obligatorio de las mascarillas durante la crisis del coronavirus, que ya ha dejado más de 3,4 millones de contagiados y 111.100 muertes en el país sudamericano. Bolsonaro había decidido vetar algunos de los puntos de este proyecto de ley aprobado por el Congreso en junio, alegando, en el caso de las mascarillas, que el término "espacios cerrados" era demasiado ambiguo lo que podría poner en riesgo la inviolabilidad constitucional del domicilio.

09:40 Madrid realiza hoy pruebas masivas PCR en el barrio de Vallecas La Comunidad de Madrid realiza este jueves pruebas PCR de forma aleatoria a la población de entre 15 y 49 años residente en el barrio de Vallecas, una de las zonas con mayor incidencia de Covid-19 de la capital. El objetivo es localizar personas asintomáticas para tratar de frenar los contagios.

Esta actuación comenzó el lunes en el distrito de Carabanchel con 424 pruebas, el martes en Usera con 1.008, ayer miércoles en Villaverde y continuará mañana viernes en el municipio de Alcobendas y el sábado en la localidad de Móstoles, zonas que destacan por el incremento de la transmisión en las últimas dos semanas.

09:20 India rebasa los 2,8 millones de casos tras un récord de más de 69.000 contagios en un día India ha superado este jueves la barrera de los 2,8 millones de casos de Covid-19 después de que en el último día se hayan registrado una cifra récord de más de 69.000 contagios, según ha informado el Ministerio de Sanidad. En concreto, en las últimas 24 horas se han contabilizado 69.652 contagios, lo que sitúa el total en 2.836.925 casos. Además, ha habido otros 977 decesos, por lo que son ya 53.866 los muertos que deja la pandemia en el país asiático.

09:00 Sanidad pide a las comunidades que restrinjan la actividad de los prostíbulos por la pandemia ¿Es un prostíbulo un local de ocio? El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo tiene claro. Lo es y como tal debe acogerse a las mismas medidas de control de la pandemia dictadas para las discotecas y otros locales de ocio. En la última reunión con las comunidades autónomas, Illa quiso zanjar un debate que estaba creciendo en las redes sociales: si cierran el ocio nocturno, ¿por qué no los prostíbulos donde el contacto directo es más que evidente y la utilización de mascarilla es cuestionable?.

Según ha podido saber ABC, el ministro pidió a los consejeros de Sanidad restringir la actividad de prostíbulos y locales de alterne para evitar la aparición de brotes de difícil rastreo, como ha ocurrido recientemente en la localidad castellanomanchega de Alcázar de San Juan. Ocho "trabajadoras" de un prostíbulo dieron positivo y está siendo muy difícil contactar con los clientes y someterles a pruebas de diagnóstico precoz. Léelo aquí.

08:45 México alcanza los 537.000 casos y supera ya los 59.000 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud de México ha confirmado este miércoles un total de 537.031 casos acumulados y 58.481 fallecidos, el tercero con mayor número de muertos por detrás de Estados Unidos y Brasil, desde que se inició la pandemia en el país a finales de febrero.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gattel, ha informado desde el Palacio Nacional que se han contabilizado en las últimas 24 horas 707 nuevas muertes y 5.792 positivos adicionales.

08:20 Corea del Sur alerta de que el último rebrote de Seúl está cerca de estallar a nivel nacional El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés) ha informado este jueves del registro de 288 nuevos positivos, 276 de ellos de transmisión local, lo que supone una semana seguida superando la barrera de las tres cifras y las autoridades alertan de que el brote de Seúl está cerca de estallar a nivel nacional, tras alcanzar 16.346 casos acumulados.

El país asiático ha registrado más de 1.500 nuevos casos desde la última semana, alcanzando cifras récord que no se recordaban desde hace cinco meses, como la del miércoles cuando se rozaron los 300 positivos.

08:00 Un informe de Estados Unidos mantiene que Wuhan ocultó información sobre el virus Un informe de las agencias de inteligencia de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que las autoridades de la ciudad de Wuhan, la ciudad china en la que se declaró el foco de coronavirus el año pasado, ocultaron información crucial a sus superiores en Pekín por miedo a represalias, algo que acabó agravando la crisis sanitaria. Esta ocultación explicaría, según ese informe al que ha tenido acceso el diario «The New York Times», el dramático aumento de contagios a finales de 2019, además de la tardanza de las autoridades chinas de tomar medidas drásticas con las que intentar contener un brote que ya ha matado a más de 782.000 personas en todo el mundo.

07:16 China suma siete casos más de origen extranjero aunque siguen los efectos del rebrote en Hong Kong El Ministerio de Salud de China ha confirmado este martes tan solo siete contagios por coronavirus, todos ellos de origen extranjero, mientras que en Hong Kong continúan los efectos de los recientes rebrotes, y tras casi una treintena de nuevos positivos en el último día, son ya 4.586 los casos acumulados. Por cuarto día consecutivo no se contabilizan casos locales en la región de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, después de que las autoridades decidieran el cierre de la capital, Urumqi, en el oeste de China, hace poco más de un mes debido a un importante repunte, que ha afectado a casi 500 personas.



06:39 Estados Unidos cuenta 172.965 muertos por COVID-19 tras sumar otros 1.286 Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 5.524.398 casos confirmados de COVID-19 y la de 172.965 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 43.911 contagios más que el martes y de 1.286 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.865, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.642 personas.



06:34 América roza los 12 millones de casos mientras siguen altibajos por Covid América quedó este miércoles a un paso de sobrepasar los 12 millones de contagios por coronavirus, casi el 55 % de los 22,2 millones mundiales, mientras que los Gobiernos de los diferentes países del continente siguen ajustando las medidas para enfrentar una enfermedad que se resiste a ceder. La región más afectada en el planeta por la pandemia llegó a por lo menos 11.992.981 casos, un listado que sigue liderado por EE.UU. (5,52 millones) y Brasil (3,45 millones) y en el que otros 4 países americanos siguen en el top 10, entre el sexto y el noveno lugar: Perú (549.321), México (531.239), Colombia (502.178) y Chile (390.037), todos por encima de naciones otrora epicentro de la COVID-19 como España e Italia, según los datos más recientes de la universidad estadounidense Johns Hopkins.