Coronavirus España directo: América pasa del medio millón de muertos por Covid con expectativas de mejoría

Fernando Simón , director del CCAES (Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias) del Gobierno aseguraba el pasado jueves que la mitad de las provincias en España habían iniciado la senda del descenso en volumen de contagios, pero lo cierto es que las cifras por el momento siguen alertando de que el país va por otro lado. España sigue moviéndose en cifras de contagios muy por encima de los peores momentos de la primera oleada del coronavirus y también muy superiores a las que facilitan otros estados europeos. El país volvió a batir este viernes 11 de septiembre -seis meses justo después de la declaración oficial de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- un nuevo récord histórico de contagios: según el balance hecho público por el Ministerio de Sanidad, se han notificado 12.183 nuevos positivos , una cifra mucho más elevada que los 9.200 de la primavera pasada (se realizaban menos pruebas). De ellos, 4.708 casos se han contabilizado en las últimas 24 horas.

Estados Unidos alcanzó este viernes las 192.834 muertes y los 6.438.739 casos confirmados de COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 43.136 contagios más que el jueves y de 1.107 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.109, más que en toda Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.741 personas por la enfermedad, según el recuento de las autoridades locales. A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (16.145), Texas (14.319), California (14.248) y Florida (12.502).

El principal epidemiólogo del Gobierno de EE.UU., Anthony Fauci, vaticinó este viernes que volver a una normalidad similar a la de antes de la pandemia no se logrará sino hasta “bien entrado” el 2021 e incluso hasta finales del próximo año. “Si estás hablando de volver a un grado de normalidad que se asemeje al que teníamos antes del COVID, será hasta bien entrado el 2021, tal vez incluso hacia el final del 2021”, señaló el experto a medios locales, en declaraciones recogidas por la cadena CNN. El también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. estimó que “probable” no sea hasta “mediados o finales de 2021” que se logre que la mayoría o un porcentaje mayor de la población estadounidense esté vacunada, en caso de que se inicie la distribución de una vacuna.

El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha predicho este viernes que el país norteamericano no volverá a la "normalidad" hasta finales de 2021, aunque se ha mostrado moderadamente optimista con que la nación tenga una vacuna contra la COVID-19 a finales de este año. "Será gradual y creo que llevará varios meses antes de que lleguemos al punto en el que realmente podamos sentir algo que se aproxime a cómo era la normalidad antes de la COVID-19", ha indicado Fauci.

El uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE), como el ibuprofeno y el diclofenaco, no está asociado con ningún efecto adverso en personas con Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca, del Hospital Universitario de Aarhus y de la Agencia Danesa de Medicamentos.

Los 1.630 contagios constatados elevan el total a 258.480 casos confirmados, mientras que también se han registrado otros once decesos, lo que eleva a 9.347 la cifra de fallecidos. Los datos son superiores a los del viernes, cuando hubo 1.484 nuevos casos y una única víctima mortal.

El I Congreso Nacional Covid-19 en formato virtual se inaugura este domingo y se prolongará hasta el sábado 19 de septiembre con el objetivo de promover el trabajo colaborativo y multidisciplinar entre los profesionales e investigadores más directamente implicados en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Más de 50 sociedades científicas (de ámbitos como medicina, enfermería, farmacia, fisioterapia, psiquiatría, etc.), que representan a más de 200.000 profesionales sanitarios españoles, impulsarán de forma conjunta este I Congreso Nacional sobre Covid-19.

La cifra de fallecidos totales asciende a 13.146, 9 más que los registrados el viernes: 7.971 en hospital o centro sociosanitario, 4.175 en residencia, 834 en domicilio y 166 que no son clasificables por falta de información.

La Policía Local de Murcia continúa con su Operativo de control de cuarentenas y de vigilancia de incumplimientos de la normativa vigente establecida por las autoridades sanitarias, intentando contactar con 409 personas, de las que 379 respondieron y las 30 restantes no contestaron, informaron fuentes municipales. De las 409 personas contactadas 330 lo fueron por vía telefónica y a otras 49 le realizaron visitas en sus domicilios. Asimismo, hubo 2 contactos telefónicos fallidos y 28 visitas domiciliarias sin respuesta.

La Comunidad Valenciana ha registrado en la última jornada 456 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR, ha detectado 14 nuevos brotes y no ha registrado ningún fallecimiento relacionado con la pandemia desde la última actualización del viernes. Según ha informado la Conselleria de Sanidad Universal, los nuevos 456 casos sitúan la cifra total de positivos en 31.362 personas. Por provincias, se han detectado 69 nuevos contagios en Castellón (3.424 en total); 168 en la provincia de Alicante (9.901 en total) y 201 en Valencia (18.011 en total). Además, hay 18 casos sin asignar, con lo que el acumulado de casos sin asignar asciende a 26.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dijo, refiriéndose a la posibilidad de que haya una vacuna contra el coronavirus, que Madrid “como mínimo tendría que tener un 20% o un 25%, unas 800.000”. En declaraciones a Servimedia, Ruiz Escudero señaló que “hay que valorar dos cuestiones importantes". Para empezar, se debe ver "a quién vamos a administrar la vacuna, contando que se está probando en pacientes con serología negativa, que no han pasado el coronavirus". Y, segundo, como se trata de “una decisión estratégica importante", se tiene que determinar también “la cantidad de vacunas que hay” porque “no es lo mismo si hay como en la gripe 1,5 millones o 300.000”.

Los hospitales andaluces alcanzan este sábado los 819 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), once más en 24 horas y 204 más que hace una semana, de los que 118 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone seis más que este viernes, cuando había 112. Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Las autoridades filipinas han informado este sábado de 186 nuevas muertes por coronavirus tras incluir 126 decesos que no habían sido clasificados previamente como resultado de la nueva enfermedad y que han sido revisados. Además, el boletín oficial incluye 4.935 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas, con lo que en total el país suma 257.863 positivos desde el inicio de la pandemia, según recoge la televisión filipina ABS-CBN.

La policía local de Sitges (Barcelona)- puso ayer viernes 73 denuncias a jóvenes de entre 18 y 20 años por no llevar la mascarilla en la vía pública, además de diez denuncias por consumo de alcohol y dos por tenencia de drogas. En un comunicado, el ayuntamiento de esta ciudad turística de la costa barcelonesa ha indicado que la policía también ha levantado actas al encontrar drogas y alcohol abandonados en la calle ante la presencia de los agentes.

Navarra registró este sábado 308 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), y se produjeron 13 ingresos hospitalarios, ninguno de ellos en la UCI. Ayer no se registraron en Navarra fallecimientos por COVID-19, por lo que el número total de muertes por esta causa se mantiene en 542, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado.

El Atlético de Madrid no disputará «por precaución» el partido de la LXVI edición del Trofeo Carranza previsto para este martes ante el Cádiz CF después de que este viernes se diese a conocer un positivo por coronavirus dentro del conjunto rojiblanco. «Se aplaza la celebración del LXVI Trofeo Carranza previsto para este martes, tras habernos comunicado el Atlético la imposibilidad de poder disputar el encuentro», confirmó el club andaluz a través de las redes sociales.

El Liceo Francés ha anunciado el levantamiento de la cuarentena al aula que cerró por un caso sospechoso de Covid-19 una semana después del cierre, tras confirmar que no era un caso positivo. Según ha podido saber Europa Press, el centro ha comunicado a las familias que «la medida preventiva de aislamiento» que afectaba a uno de los grupos «ha sido levantada por decisión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid».

La Policía Local de Torrelavega ha detenido en la noche de ayer, viernes, a una persona, cuya identidad no ha sido facilitada, por saltarse el confinamiento al que esta obligado por residir dentro del área del cordón sanitario impuesto en el barrio de La Inmobiliaria durante 14 días . Este incidente se produjo al ser interceptado un vehículo en el que viajaba esta persona junto a otras, vehículo cuyo conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales e intentó huir a gran velocidad, lo que obligó a perseguirle por varias calles de Torrelavega hasta su detención.

Cataluña prorroga 15 días la limitación de aforo a 10 personas en reuniones públicas y privadas para evitar la propagación de la COVID-19. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este sábado la orden que prorroga las limitaciones que ya se acordaron el pasado 28 de agosto. Esta limitación es aplicable, por ejemplo, a las terrazas de los bares y restaurantes , en cuyas mesas no podrán haber más de diez personas, o a las fiestas privadas.

Israel superó hoy los 150.000 casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia y se encamina a un posible cierre total, sobre el que votará mañana el Gabinete de Ministros y que se extendería durante las festividades judías de las próximas semanas. Los 3.962 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas elevaron a 152.525 la cifra total, profundizando aún más la gravedad de una segunda oleada que no da tregua. La cifra de casos graves se mantiene por debajo de los 500 (495) pero ya son 202 los pacientes que necesitan respiradores.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dado psoitivo por coronavirus , según ha adelantado este sábado la Cadena Cope. Nelson Vivas, segundo preparador, se hace cargo del equipo ante la ausencia del Cholo, que se encuentra bien y asintomático. Horas antes de conocerse el positivo de Simeone, se conocía que el Atlético de Madrid no disputará "por precaución" el partido de la LXVI edición del Trofeo Carranza previsto para este martes ante el Cádiz después de que este viernes se diese a conocer un positivo por coronavirus dentro del conjunto rojiblanco.

Estados Unidos alcanzó este sábado las 193.539 muertes y los 6.479.157 casos confirmados de Covid-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 40.418 contagios más que el viernes y de 705 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.023. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.743 personas por la enfermedad, según el recuento de las autoridades locales. A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (16.027), Texas (14.332), California (14.307) y Florida (12.600).

El Gobierno mexicano reportó este sábado un total de 663.973 casos y 70.604 muertes por Covid-19 tras confirmar 5.674 nuevos contagios y 421 nuevos defunciones en la última jornada, pero insistió en que la "tendencia es descendente". La semana epidemiológica cerró con una reducción semanal de 6 % en los casos confirmados y de 34 % en las muertes, afirmó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), al presentar el informe técnico diario. “Esto mantiene esta tendencia descendente que veíamos ya en la ocurrencia de las defunciones desde la semana número 30, es decir, se ha mantenido, no ha entrado en meseta y felizmente continúa disminuyendo”, aseveró.