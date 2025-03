Coronavirus España directo: Sanidad notifica 10.127 contagios y 254 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de 10.127 nuevos contagios y 254 fallecidos en las últimas 24 horas . De la cifra total de personas contagiadas 4.765 corresponden a las registradas en las últimas 24 horas. El total de personas infectadas en nuestro país por coronavirus desde el comienzo de la pandemia asciende a 1.675.902 casos .

En los últimos 7 días han muerto en nuestro país 1.015 personas y la cifra de fallecidos ha aumentado en 254 personas respecto a ayer . Las muertes que la pandemia ha dejado en nuestro país asciende a 46.038 las personas, según cifras oficiales.

La incidencia acumulada en 14 días vuelve a bajar y se sitúa,en los 240,89 casos por cada 100.000 habitantes (ayer era de 251,61 y hace una semana, de 325,50).

La noticia dada este miércoles desde el Reino Unido sobre el comienzo de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer la semana entrante llenó de ánimo a una América que anhela seguir los pasos dados en Europa para poner fin, cuanto antes, a una pandemia que ahora trae rebrotes en todos los países y sus consiguientes advertencias. Con 26.875.671 casos positivos del SARS-CoV-2 y 727.679 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ya ha advertido que el comienzo de la vacunación no significa necesariamente el fin de la pandemia. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, advirtió este miércoles que cuando empiece el proceso de vacunación, en el que al principio se inmunizará sólo a los grupos de riesgo, se espera que bajen las cifras globales de muertos pero no las de contagios.

Corea del Norte ha endurecido sus medidas para prevenir contagios en Pionyang de la covid-19, incluido el cierre de instalaciones públicas, restaurantes y la restricción de movimientos de la población, aunque asegura no haber registrado ninguno todavía. "Los esfuerzos preventivos para bloquear la entrada del despiadado virus en Pionyang se han llevado a cabo de manera más proactiva", aseguró este miércoles la televisión estatal norcoreana. Todos los que entren en la capital norcoreana a través de la región de Mankyongdae, al oeste de Pionyang, deben tomarse la temperatura y los productos en almacenes deben ser desinfectados, según detalles de los que se hizo eco la agencia de noticias Yonhap. Los médicos de la zona sur de la metrópolis tiene orden de controlar diariamente si la población local tiene fiebre o síntomas respiratorios asociados a la covid y las instalaciones de suministro de agua del distrito de Moranbong han sido esterilizadas.

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) aseguró que está "absolutamente" dispuesto a recibir la vacuna contra la COVID-19, incluso públicamente, en cuanto esté disponible para la población con menor riesgo. "Si Anthony Fauci (el principal epidemiólogo de la Casa Blanca) me dice que esta vacuna es segura y puede vacunar, ya sabes, inmunizarte de contraer la covid, absolutamente voy a ponérmela", afirmó Obama en una entrevista con la emisora de radio por satélite SiriusXM que se transmitirá este jueves, aunque algunos de sus extractos fueron difundidos hoy por medios locales. Las declaraciones del expresidente se conocieron en momentos en que Estados Unidos se prepara para recibir las primeras dosis de la vacuna contra el virus antes de que finalice el año.

El presidente Vladímir Putin, que anunció triunfantemente la certificación de la primera vacuna en el mundo el pasado 11 de agosto, la Spútnik V, no ha querido quedarse regazado tras el anuncio de Londres del comienzo inminente de la vacunación de forma general en el Reino Unido y ha ordenado que en Rusia se acometa también la campaña la semana que viene. «Les pediría que organizaran el trabajo de tal manera que a fines de la próxima semana ya hayamos comenzado la vacunación a gran escala », dijo ayer Putin al dirigirse a la viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, que se ocupa de la lucha contra la Covid-19, en el curso de un encuentro telemático con motivo de la apertura de centros médicos multifuncionales del Ministerio de Defensa ruso.

La Agencia Nacional de Turismo (TAT, por sus siglas en inglés) de Tailandia ha expresado este jueves su intención de apostar por un modelo alejado del turismo de masas, una vez el sector se recupere con el fin de la pandemia, que ha dejado de momento poco más de 4.000 casos y 60 fallecidos en este país del sureste asiático. «Basta de turismo masivo. Cuando esta industria se recupere, Tailandia no debería percibirse como un lugar inseguro, sino como un destino 'atractivo', lo que significa que brindaremos seguridad, higiene, sostenibilidad ambiental, experiencias adicionales», ha dicho el responsable del TAT, Yuthasak Supasorn. Yuthasak ha explicado que antes del inicio de la crisis sanitaria, el gasto promedio de los turistas extranjeros que llegaban en los últimos años a Tailandia había descendido de los 50.000 baht (1.300 euros) a los 47.000 baht (1.200 euros), informa el diario 'Bangkok Post'.

Amnistía Internacional publica este jueves una investigación en la que sostiene que “la inmensa mayoría” de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña durante la primera ola de coronavirus sufrieron hasta cinco vulneraciones de derechos humanos, al no ser atendidas ni trasladadas a hospitales.

Los contagios por coronavirus en Aragón han caído ligeramente el miércoles hasta los 298, 65 menos que los notificados el día anterior, mientras que los asintomáticos suponen el 57 % de los nuevos casos. Según los datos provisionales publicados este jueves en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, del total de nuevos contagios, el mayor número se concentra en la provincia de Zaragoza, con 217, seguida de la de Huesca, con 43, y 33 en la de Teruel, y en 5 no se ha notificado la procedencia.

La compañía Moderna comenzará a evaluar la eficacia y seguridad de su vacuna contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años, según se recoge en el portal de ensayos clínicos de Estados Unidos (clinicaltrials.gov) y ha adelantado 'The New York Times'. El estudio incluirá a 3.000 adolescentes, de los cuales la mitad recibirá dos inyecciones de la vacuna con cuatro semanas de diferencia y la otra mitad placebo. El ensayo "aún no está reclutando" a participantes y todavía no hay una fecha de inicio, ha explicado Colleen Hussey, portavoz de Moderna, al diario estadounidense.

El Ayuntamiento de Málaga no descarta en el supuesto de que haya mucha afluencia de gente, posibles cierres temporales de la calle Larios, el traslado de títeres o atracciones que haya e incluso vallar el conocido como Árbol de los Deseos de la plaza de la Constitución, al que acude mucha gente a hacerse fotografías; o que el encendido de las luces se realice a distintas horas. Según ha explicado el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, en rueda de prensa, se ha diseñado el dispositivo policial de refuerzo de seguridad que se va a desarrollar desde este viernes 4 al martes 8 de diciembre, con especial incidencia en el centro histórico. Un total de 200 agentes, 40 de media al día, reforzarán el operativo en las horas de mayor afluencia, de 15.00 a 00.00 horas.

Las dosis de la vacuna contra la covid-19 de la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech llegarán "pronto", en "horas y no días", al Reino Unido de cara al comienzo de la vacunación a partir de principios de la próxima semana. Así lo indicó este jueves Jonathan Van-Tam, subdirector asesor médico del Gobierno, en unas declaraciones a Radio 5 de la BBC, después de que los reguladores británicos dieran ayer luz verde al preparado desarrollado por la farmacéutica de EE.UU. y BioNTech.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda que los países emitan "pasaportes de inmunidad" para aquellos que se han recuperado del COVID-19, pero está investigando las perspectivas de usar certificados de vacunación electrónica, dijo el jueves un experto médico del organismo. "Estamos analizando muy de cerca el uso de la tecnología en esta respuesta al COVID-19, una de ellas es cómo podemos trabajar con los estados miembros para obtener un certificado de vacunación electrónica", dijo en briefing virtual en Copenhague.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha logrado hoy no contabilizar ningún positivo por covid-19, lo que no se producía desde el 11 de agosto, y también ha conseguido rebajar la presión hospitalaria al sumar el menor número de ingresados en los dos últimos meses. Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo que gestiona la sanidad en Ceuta y en Melilla, entre la tarde de ayer y esta mañana no se ha detectado ningún positivo por covid-19 y se han confirmado 9 curados, lo que deja la situación en 170 casos activos.

Illa ha reconocido que la situación de las pandemia «ha mejorado, aunque sigue siendo preocupante». Además, ha indicado que «queremos llegar a una tasa de 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días». «Diciembre y la Navidad son críticos. Si no actuamos con prudencia y cabeza echaremos a perder el esfuerzo de estas semanas». Illa ha obviado precisar el concepto de «allegado», que figura en el documento emitido ayer por Sanidad, sobre las recomendaciones de Navidad. En concreto, el ministerio proponía ayer un cierre perimetral de las comunidades autónomas del día 23 de diciembre al seis de enero, salvo para juntarse con «familiares o allegados».

El Gobierno de Grecia ha decidido ampliar una semana más, hasta el 14 de diciembre, el confinamiento que comenzó el 22 de noviembre para contener la pandemia de coronavirus, ya que considera que los datos actuales no permiten ningún tipo de relajación. El Ministerio de Sanidad griego informó el miércoles de 2.186 nuevos casos e COVID-19, hasta un total de 109.655 desde el inicio de la pandemia. La cifra de fallecidos aumentó a 2.606, 89 más que en la jornada anterior, mientras que 613 pacientes permanecen intubados en hospitales.

La provincia de Segovia ha bajado del nivel cuatro de riesgo más alto por covid al tres de riesgo alto, mientras que las de Salamanca y León reabren la hostelería, centros comerciales y gimnasios, y toda la Comunidad abrirá desde mañana también las terrazas de hostelería salvo la capital burgalesa. El cierre perimetral de la Comunidad se prorroga hasta el 10 de diciembre y en las cuatro provincias con apertura de la hostelería, centros comerciales y gimnasios, con las limitaciones del nivel cuatro, que son Ávila, Segovia, y desde mañana León y Salamanca, podrán moverse entre ellas pero no ir al resto, ni las de otras provincias a estos territorios.

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha señalado este jueves que su Ejecutivo no extenderá la posibilidad de reuniones de hasta 10 personas para la festividad navideña en Baleares del 26 de diciembre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reclamó este jueves a la población que confíe en las futuras vacunas contra la COVID-19 y pidió a los gobiernos que tengan listos sus planes de vacunación para asegurar el éxito, a la vez que alertó de que la situación en Europa continúa siendo preocupante y es necesario prepararse para posibles repuntes. "La promesa de una vacuna es magnífica pero no podrá alcanzar todo su potencial sin una sólida preparación y la aceptación de la comunidad", señaló en rueda de prensa el director para Europa de la OMS, Hans Kluge.

El comité asesor y de seguimiento de la COVID-19 en Asturias no se ha pronunciado en su primer informe, de fecha 25 de noviembre sobre la posibilidad de que las oficinas de farmacia puedan realizar pruebas diagnósticas. En el documento, de 17 páginas, señalan que se trata de una acción que requiere un análisis "más minucioso". Tampoco han querido pronunciarse en su primer informe ni emitir ninguna recomendación acerca de la uilización la utilización de los test rápidos de antígenos para realizar cribados. "Son dos medidas que están actualmente en discusión y previsiblemente haya mejor conocimiento de las mismas próximamente", comentan.

Facebook e Instagram comenzarán a eliminar "en las próximas semanas" las informaciones falsas que cuestionen la seguridad, eficacia, ingredientes o efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 y hayan sido "desacreditadas pors expertos en Salud Pública", según ha anunciado la compañía liderada por Mark Zuckerberg a través de un comunicado. "Por ejemplo, eliminaremos las afirmaciones falsas de que las vacunas contienen microchips, o cualquier otra cosa que no esté en la lista oficial de ingredientes de la vacuna. También eliminaremos las teorías conspirativas que hoy sabemos que son falsas: como si poblaciones específicas estuvieran siendo utilizadas sin su consentimiento para probar la seguridad de la vacuna", explican.

"Los datos no indican todavía que estemos en una situación en la que podamos relajarnos. La situación sigue siendo muy complicada, la incidencia es muy alta y seguimos con alto riesgo de que por cualquier error, la epidemia pudiera volver a estallar", cuenta Simón.

"Es de las más bajas del continente, pero como he explicado sigue siendo una situación muy complicada", afirma el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Desde el día 23 de noviembre en que entró en vigor la obligatoriedad de presentar PCR para entrar a España desde otros países, a 1.020 personas a las que se les ha tenido que realizar una prueba de antígenos por no haberla realizado en su país de origen. De ellas, 14 han resultado positivas y se les ha tenido que hacer posteriormente una prueba PCR.

El primer ministro de Suecia, Stefan Lofven, ha anunciado el cierre de todos los centros de educación secundaria para mayores de 16 años, una medida que el Gobierno considera ahora "necesaria" para contener el repunte de contagios de coronavirus y que se extenderá por el momento hasta principios de enero. La medida prevé excepciones, por ejemplo para exámenes que no puedan hacerse a distancia o alumnos con necesidades especiales, pero Lofven ha apelado a la colaboración de los jóvenes para que asuman que este cierre "no son unas vacaciones de Navidad ampliadas"

"El proceso de la EMA está previsto que se tome la decisión a finales de mes, como muy tarde hacia el 29 de diciembre pero podría quizás adelantarse. Hasta ahora, la información que tenemos de esta vacuna es que es probable que reúna los requisitos para ser aprobada. Si se ha aprobado en Reino Unido, los criterios no deberían ser muy diferentes", afirma Simón.

"El plan no impide tomar decisiones similares a las del 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero el mismo día 6. Se tenía que llegar a un mínimo de medidas conjuntas que aseguraran la homogeneidad de todo el territorio".

"Los niños también pueden contagiarse y pueden contagiar. Los niños se infectan y los niños pueden transmitir. Con los tamaños de los grupos de convivencia en España, es una mezcla que permite, de promedio, asociar a dos familias. Es cierto que la variación entre 6-7 no va a cambiar y ampliar a 10 es siempre que se mantengan las medidas de precaución una concesión a las fiestas navideñas. Pero me gustaría dejar muy claro que estas concesiones tienen que ir asociadas a un mantenimiento de todas las medidas de contención del coronavirus".

"Lo veo realmente difícil que lleguemos a 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Sí que puede conseguirlo algún territorio. En gran parte, la probabilidad dependerá de lo que pase este puente que viene. Espero que consigamos entre todos bajar y estemos cerca de ese objetivo, aunque no será fácil conseguirlo antes de Navidad", expone Simón.

"El plan de Navidad está pensado y valorado para una situación equivalente a la que estamos ahora o no muy diferente. Si la situación es muy diferente, habrá que mantenerse en un momento adecuado si ese plan seguirá teniendo sentido, y eso irá en ambas direcciones: tanto si mejora la situación como si va a peor", cuenta Simón.

"Cuando se hacen documentos de este tipo se debe tratar de recoger todas las situaciones sociales. Poner 'familias' tiene una definición muy determinada que no incluye todas las situaciones sociales en las que podemos incurrir. El término allegados incluye a esas personas que tienen una especial relación. Una persona que celebra todas las navidades de su vida con su vecino debería poder seguir haciendo lo mismo, al igual que un primo lo hace con otro primo. Puede estar sujeto a trampas, pero todas las medidas que estamos aplicando para el coronavirus tienen un componente importante de responsabilidad individual", afirma Simón.

"No es el primer caso de reinfección en nuestro país, es el primer caso demostrado de reinfección en nuestro país. Son detalles importantes. Sabemos que tenemos un porcentaje muy pequeño del total de casos, en torno a los 3 mil que después de tener una PCR positiva han tenido una prueba negativa y luego positiva de nuevo. Es un porcentaje muy pequeño, pero son personas que han tenido una prueba negativa entre dos positivas. Para muchos de estos, esa prueba negativa pudo ser un falso negativo. Otros, pudieron ser casos en que el primer positivo fue un falso positivo. Y algunos de ellos sabemos que podían ser reinfecciones reales. En todo caso, las cifras son pequeñas. Ahora se ha podido demostrar una de estas reinfecciones", ha explicado Simón.

"La evolución, al ser diferente, requiere medidas diferentes a las de otros territorios europeos. En Italia está en 660 su incidencia, cuando nosotros estamos en 240. Es normal que en Italia planteen unas medidas más restrictivas que las que planteamos aquí, lo que no quiere decir que sea muy importante que las cumplamos. En todo caso, las restricciones no son tan grandes como pueda parecer", explica Simón.