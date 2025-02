Coronavirus España directo: Sanidad notifica 6.037 contagios y 254 muertes en las últimas 24 horas

La incidencia acumulada en España y se sitúa ya en 153 casos por 100.000 habitantes , según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad en el día de ayer. Se consolida, por tanto, la tendencia descendente.

Atendiendo al «semáforo» aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas en otoño de 2020, solo Madrid está en «riesgo extremo» al tener una incidencia de 253,11 casos. También las ciudades autónomas Melilla (379) y Ceuta (278) están en este rango.

Uruguay recibirá las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio estadounidense Pfizer el próximo 10 de marzo y no el 8 como estaba previsto en primera instancia, aseguro este miércoles el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou.

Tras horas de negociación entre los miembros del gabinete, finalmente han decidido relajar algunas de las medidas que imperan en el país hasta el momento, no obstante, han acordado que si la relajación de las restricciones deriva en un aumento de los casos, todas las nuevas medidas se cancelan automáticamente, informa 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.781, que son 21 más que los registrados el miércoles: 13.080 en hospital o centro sociosanitario, 4.548 en residencia, 1.136 en domicilio y 2.017 que no son clasificables por falta de información.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha pedido este jueves no precipitarse en la desescalada de las restricciones para gestionar la tercera ola de la pandemia de coronavirus, y ha dicho que comparte el criterio de "prudencia" del Gobierno central respecto de la Semana Santa, incidiendo en que lo importante es "evitar la cuarta" oleada. De cara a la recuperación económica, "el verano es fundamental" para la Junta de Andalucía, según ha indicado Elías Bendodo, en declaraciones a los periodistas, en una comparecencia en Granada tras la firma de un convenio con el Instituto Universitario de Investigación Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia sísmica.

Andalucía suma este jueves 4 de marzo 985 casos de coronavirus, quinto día consecutivo por debajo del millar de contagios, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 41 fallecidos, inferior a los 69 de la víspera y a los 58 del jueves pasado. En concreto, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado en esta jornada hasta 134,8 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 8,2 puntos inferior a la tasa de 143 de la víspera y se sitúa 80,4 puntos por debajo de la tasa de 215,2 del jueves pasado. La tasa de incidencia en la región no era tan baja desde el 30 de diciembre de 2020, cuando se situaba en 134 casos por cada 100.000 habitantes.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se ha mostrado partidario de "restricciones de movilidad" en la Comunidad de Madrid en Semana Santa con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, atendiendo a los altos datos de incidencia de la enfermedad. En la rueda de prensa para informar de la decisión de prohibir todas las manifestaciones y concentraciones de los días 7 y 8 de marzo también por motivos sanitarios, Franco ha respondido a los periodistas que su opinión sobre el cierre perimetral de toda la región Semana Santa "coincide con el Gobierno de España: no podemos permitirnos lujos de levantar la mano y relajar medidas".

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que no mantiene conversaciones para incluir la vacuna rusa Sputnik V en la estrategia conjunta diseñada con los países para la compra centralizada de dosis ni tiene intención de hacerlo por el momento, a pesar de que la Autoridad Europea del Medicamento (EMA) haya anunciado la revisión de la misma para una posible recomendación positiva sobre su uso. "No existen conversaciones en marcha para integrar esta vacuna en la cartera", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker, minutos después de que se conociera el anuncio de la EMA.

El comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha avalado la ampliación del horario de bares y restaurantes desde las 7.30 hasta las 17 horas sin tener que ajustarse a las franjas horarias de desayuno y almuerzo que hasta ahora estaban vigentes por la pandemia de coronavirus. "La curva está bajando de una forma muy estabilizada, muy lentamente, por eso no podemos hacer una desescalada generalizada", ha explicado la consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, en rueda de prensa este jueves junto al conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper.

Encontrar un destino para pasar la Semana Santa fuera de España va a ser una ardua tarea. Y es que aunque la mayoría de países de la Unión Europea tienen sus fronteras abiertas a los países miembros, se han blindado para que no pueda haber turismo. Un síntoma más de que el miedo a que el virus y sus variantes se expandan continúa vigente a pesar de la vacunación.

Cantabria tiene previsto iniciar la semana que viene la vacunación contra el coronavirus de docentes menores de 55 años de la región con las dosis de AstraZeneca. Así lo ha indicado este jueves el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, a preguntas de los periodistas a los que ha recalcado que es "más complicado" inmunizar a aquellas personas que pertenecen a colectivos que reciben asistencia sanitaria a través de mutualidades y no del Servicio Cántabro, por "el trabajo que hay detrás".

El Sindicato de Enfermería Satse ha advertido a la Conselleria de Sanidad que, aunque es "importante seguir avanzando en grupos de población a vacunar" contra la covid, la prioridad de la vacunación deben ser los grandes dependientes (grupo 4) y las personas vulnerables mayores de 60 años (grupo 5), así como los profesionales que los atienden, y ha afirmado que hay personas vulnerables y profesionales sanitarios que los atienden que aún no han recibido sus dosis.

Una medida que el órgano colegial reclamó a la Consejería de Salud argumentando que su actividad sanitaria "es esencial en salud pública, bienestar animal y seguridad alimentaria". "Los veterinarios no han dejado ejercer su labor sanitaria durante la pandemia", señalan desde el colegio en nota de prensa.

El contingente fue bloqueado por las autoridades italianas cuando iba a ser exportado a Australia, según han informado a Europa Press fuentes europeas, que no ha dado más detalles sobre el momento de la incautación.

La Secretaria de Estado de Sanidad no ha terminado de aclarar hasta qué punto lo que se decida en el Consejo Interterritorial será vinculante para las comunidades autónomas. Ha incidido en que lo importante es trasladar un mensaje de prudencia, sin responder a las cuestiones planteadas por los periodistas.

Por otra parte, ha informado de que ahora mismo todavía estamos descenciendo en la incidencia acumulada, aunque aún no hemos llegado a la fase de la meseta, pero «es difícil predecir cuándo se va a producir». En este sentido, ha indicado que ya cada vez descendemos a una menor velocidad.

La secretaria de Estado de Sanidad ha reconocido que no ha habido unanimidad sobre todas las restricciones de Semana Santa, aunque ha insistido en recalcar el «consenso» mayoritario.