Coronavirus España directo: Sanidad notifica 15.156 contagios y 328 fallecidos en las últimas 24 horas

Tras superar el cuarto de millón de fallecidos por la pandemia, las alarmas se han disparado en EE.UU. ante la proximidad de Acción de Gracias, la festividad con el mayor número de desplazamientos en el país, y este jueves las autoridades recomendaron evitar viajar por estas fechas. Tal es la preocupación originada por la posibilidad de que los contagios se multipliquen por Acción de Gracias, una fecha en la que son típicas las reuniones familiares, que los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) aconsejaron no viajar durante la festividad la próxima semana. "Conforme vemos un crecimiento exponencial en los casos, y la probabilidad de que la enfermedad o la infección se traslade de una parte del país a otra, debemos recomendar que se eviten los viajes en esta época", dijo el director de Incidencias de la covid-19 de los CDC, Henry Walke, en una llamada con periodistas.

México reportó este jueves 576 nuevos decesos por la pandemia de la covid-19, con lo que el número de víctimas fatales llegó a 100.104 en el país, informaron autoridades de la Secretaría de Salud. Además, en las últimas 24 horas se registraron 4.472 nuevos contagios, para un total de 1.019.543 casos confirmados. Con estas cifras, México es el undécimo país con más contagios y el cuarto con más fallecidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. "Hoy en México tenemos 100.000 muertes por covid-19, esta es una cantidad inusual, no tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas",", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, estratega contra la pandemia en la conferencia de prensa diaria.

La India superó este viernes los nueve millones de casos de coronavirus, de los que 132.162 han muerto desde el inicio de la pandemia, lo que le mantiene como el segundo país más afectado del mundo pese a una significativa disminución de los contagios durante semanas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud indio, el país confirmó más de 45.000 nuevas infecciones de la COVID-19 en la última jornada, elevando el total desde el inicio de la pandemia a 9.004.365, el 20 % del total de casos en el mundo. No obstante, las cifras del país asiático se han mantenido en constante descenso. La India ha alcanzado un porcentaje de recuperación por encima del 93 % en tanto que las altas médicas superan ampliamente a la cantidad de nuevos contagios, a excepción de hoy cuando por primera vez en semanas el número de contagios superó las recuperaciones.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha decretado este jueves un toque de queda en la mayor parte del estado como medida para frenar la alta tasa de contagios registrada en los últimos días, medida que tendrá vigencia durante un mes, hasta el próximo 21 de diciembre. La decisión de Newsom viene tres días después de que anunciara la vuelta a medidas más restrictivas debido al incremento de contagios diarios registrados en el estado, cuando ya aseguró que no descartaban imponer un toque de queda ante «el mayor incremento de casos desde el comienzo de esta pandemia». En este sentido, finalmente se ha impuesto esta medida más restrictiva a través de una orden emitida por el Departamento de Salud Pública del estado, que entrará en vigor el próximo sábado y aplicará hasta el 21 de diciembre.

Save the Children, Cáritas, UNICEF, World Vision, Educo o Ayuda en Acción son algunas de las ONG que han expresado su preocupación sobre el impacto de la Covid-19 en la infancia, con motivo del Día Internacional del Niño que se celebra este viernes, 20 de noviembre. En el caso de Save the Children, afirma que la lucha contra las consecuencias sanitarias de la pandemia es indisociable de sus efectos socioeconómicos y que la población que previamente estaba en riesgo de exclusión social ha de ser prioritaria, y en especial la infancia.

La Comunidad de Madrid anunciará este viernes su decisión sobre cerrar o no cerrar perimetralmente la región durante el puente de diciembre, durante la rueda de prensa que ofrecerán el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Ambos actualizarán, como es habitual los viernes, la información sobre la situación epidemiológica y asistencial en la región madrileña. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya remarcó el pasado miércoles que la decisión durante estas fechas, "cuando se detecta una movilidad" muchas veces mayor "hacia Madrid", se tomará "según criterios técnicos" y adelantó también que ya están "ultimando una estrategia" de cara a las Navidades.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que estas Navidades serán "absolutamente distintas" y ha realizado un llamamiento a "contener" los encuentros sociales y familiares, para limitarlos a los "grupo burbuja" de seis personas. Por el momento, ha recordado que las medidas restrictivas implantadas por el Gobierno Vasco se prolongarán hasta el 10 de diciembre, para superar el puente de la Inmaculada, y ha descartado, "hoy por hoy", el confinamiento domiciliario, aunque no ha ocultado que es algo que está encima de la mesa, "por si la situación se agrava" hasta el punto de tener que recurrir a él.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha planteado este viernes que la misa del gallo de esta Navidad se celebre "más temprano", y no a medianoche, para adaptarse a las restricciones en la actividad económica y social frente a la pandemia de COVID-19. "No serán unas Navidades ni un Fin de Año como los que hemos vivido hasta ahora", ha advertido en declaraciones a Ràdio 4 Budó, que ha recordado que "se mantiene el toque de queda", por lo que "quizá habrá que modificar los horarios" de ciertas celebraciones.

El Parlamento portugués vota este viernes la prórroga del estado de emergencia, vigente hasta el 23 de noviembre, según la propuesta del presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa, en un contexto donde aún no han alcanzado el pico máximo de contagiados, que podría llegar la próxima semana. En el día de ayer, Portugal registró un nuevo récord diario de contagios con 6.994 positivos, por lo que el estado de emergencia se prolongará, tras el trámite parlamentario, otros quince días.

Los psicólogos advierten de que no es buena idea plantear este periodo de encierro y escasa actividad como un "paréntesis" y fantasear con los planes que haremos cuando la vacuna permita cierta vuelta a la "normalidad" previa a la COVID.

La Comunidad de Madrid cerrará perimetralmente solo durante el macropuente de diciembre , el de la Constitución, como avanzó ayer ABC y ha confirmado hoy con fuentes regionales. Previsiblemente, no se podrá entrar ni salir de la región salvo causa justificada desde las 00.00 horas del viernes hasta las 00.00 horas del miércoles. Es el mismo sistema que ya se utilizó en las pasadas festividades de Todos los Santos y La Almudena.

El presidente Pedro Sánchez ha comparecido en La Rioja y ha mandado un mensaje de optimismo: "Con estos instrumentos comunes, llevamos dos semanas bajando de manera sostenida la incidencia acumulada. Ayer hubo 436 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Estamos en la senda adecuada para bajar la curva, aunque la incidencia sigue muy alta. Tenemos que volver a 25 contagios por cada 100.000 habitantes. No podemos relajarnos".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado este viernes en poder recuperar la "mayor movilidad posible" de cara a la Navidad, pero ya ha adelantado que "desgraciadamente no serán como las de 2019" porque seguirán vigentes restricciones para frenar la pandemia del coronavirus Covid-19 y en esta línea ha descartado que se vayan a permitir "grandes concentraciones, cotillones ni eventos". Así se ha pronunciado Moreno en una rueda de prensa tras visitar las obras de reforma del Hospital Materno Infantil de Málaga, durante la que ha reconocido que le gustaría que de cara a la Navidad hubiera "movilidad por toda Andalucía, horarios comerciales lo más amplios posibles y las reuniones lo más amplias posibles", pero prefiere "no crear expectativas" porque "el virus no sabemos cómo se va a comportar" hasta entonces.

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, firmó hoy la ordenanza por la que se mantiene en zona roja hasta el 3 de diciembre, con un confinamiento ligero de su población, las regiones de Calabria, Lombardía, Piamonte, Apulia, Sicilia y Valle de Aosta, mientras que se evalúan aperturas de comercios y restaurantes durante el periodo natalicio. En la zona roja se han cerrado tiendas y restaurantes, se mantienen abiertos los comercios de bienes de primera necesidad y otras actividades y fábricas, pero se prohíbe salir de casa si no es por motivos de trabajo, estudio o para hacer la compra.

Muchas comunidades autónomas han anunciado o se disponen a hacerlo el cierre perimetral de su territorio hasta después del puente de la Constitución, en un intento de que las restricciones sean las menos posibles en Navidades, fiestas para las que, no obstante, ya hay coincidencia en que serán "diferentes".

La provincia de Córdoba ha registrado en las últimas 24 horas el fallecimiento de once personas a causa del Covid-19, alcanzando de este forma, por primera desde el comienzo de la pandemia, su pico de muertes contabilizadas en una sola jornada como consecuencia del coronavirus. Así se desprende de los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias en su web, consultada por Europa Press, y en la que se observa que el segundo mayor pico de fallecidos diarios se produjo en la provincia, con diez fallecidos, en tres ocasiones distintas, el pasado 3 de octubre y los días 1 y 17 del presente mes de noviembre.

La compañía farmacéutica Lilly e Incyte han anunciado que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha otorgado la Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para la distribución y el uso de emergencia de baricitinib en combinación con remdesivir en pacientes hospitalizados adultos y pediátricos a partir de los 2 años de edad con sospecha de COVID-19 o confirmación analítica, que requieran suplementación de oxígeno, ventilación mecánica invasiva u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Así, se convierte en la primera combinación de tratamientos aprobada por la FDA. La agencia estadounidense otorga la autorización de uso de emergencia para facilitar la disponibilidad de un fármaco que puede ayudar en el diagnóstico, tratamiento o prevención de una enfermedad mortal cuando no hay disponibilidad de alternativas adecuadas y aprobadas. Este uso de baricitinib solo está autorizado durante el tiempo en el que las circunstancias existentes justifiquen la autorización del uso de emergencia, a menos que la autorización finalice o se revoque antes.

La Asamblea de la República de Portugal ha aprobado este viernes la prórroga hasta el 8 de diciembre del estado de emergencia decretado para contener la pandemia de COVID-19, en previsión de lo que el ministro del Interior, Eduardo Cabrita, ha reconocido como un "larga batalla" contra el coronavirus. La prórroga, respaldada por el gobernante Partido Socialista (PS) y también por la principal formación de la oposición, el Partido Social Demócrata (PSD), permitirá al Gobierno seguir aplicando medidas a partir del 24 de noviembre, fecha en la que vencía el actual estado de emergencia. El Ejecutivo entiende que ampliar la medida es "indispensable", no tanto por que tenga previsto tomar nuevas medidas, sino para garantizar la seguridad jurídica de cualquier futura restricción. Entre las opciones que permanecen abiertas está el confinamiento domiciliario.

Menos del 10 por ciento de los casos confirmados de coronavirus en la Comunidad de Madrid tenían descargada en sus teléfonos móviles la aplicación gratuita nacional Radar Covid. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, lo ha indicado en una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, en la que ha comparecido junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero. Andradas ha precisado que la Comunidad de Madrid no dispone de información sobre el número de personas que se han bajado la aplicación Radar Covid, unos datos que tiene el Estado.

Aunque el material genético del SARS-CoV-2 todavía puede detectarse en muestras respiratorias o de heces durante varias semanas, un examen sistemático y un metaanálisis de tres coronavirus humanos publicado en la revista 'The Lancet Microbe' no ha encontrado ningún virus vivo (que pueda causar infección) en ningún tipo de muestra recogida más allá de los nueve días del inicio de los síntomas. Según sus resultados, las personas con el SARS-CoV-2 tienen más probabilidades de ser altamente infecciosas desde la aparición de los síntomas y los cinco días siguientes. "Nuestros hallazgos coinciden con los estudios de rastreo de contactos que sugieren que la mayoría de los eventos de transmisión viral ocurren muy temprano, y especialmente dentro de los primeros 5 días después de la aparición de los síntomas, lo que indica la importancia del auto-aislamiento inmediatamente después del comienzo de los síntomas", explica el líder del estudio, Muge Cevik, de la Universidad de St. Andrews (Reino Unido),