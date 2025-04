Coronavirus España directo: Italia suma cerca de 6.000 nuevos contagios y se acerca al pico de la primera ola

El balance de Sanidad vuelve a aumentar este viernes el número de muertes por coronavirus y, de golpe, ha introducido 241 frente a las 126 de ayer, además de los 12.788 nuevos contagios de Covid-19 este viernes, 5.986 en las últimas 24 horas. De esta forma, a cifra global de contagios se eleva ya a 861.112 desde el inicio de la pandemia, según las cifras oficiales, y 32.929 los muertos.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 60.279 contagios más que el jueves y de 938 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.290, más que en Perú, España o Francia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.879 personas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes en una entrevista que ya no toma ninguna medicación para el coronavirus y ha anunciado que asistirá el próximo lunes a un mitin en el estado de Florida, cuando hará diez días de su positivo. En una entrevista grabada con el experto médico de la cadena de televisión Fox News, Marc Siegel, Trump ha afirmado que se hizo una prueba de diagnóstico este viernes, pero que no conoce el resultado final, aunque luego ha afirmado que "sabía" que había sido "muy bajo en la escala (vírica) o negativo".

Los investigadores podrían ser capaces de tratar una tos problemática sin interrumpir la tos protectora que necesitamos para una salud pulmonar óptima, apuntando a los diferentes circuitos cerebrales implicados, según una nueva investigación publicada esta semana en la revista científica 'Journal of Physiology'. Más gente busca consejo médico para una tos molesta e indeseada que para cualquier otra dolencia. En algunas personas su tos puede persistir durante años sin alivio, ya que no se dispone de tratamientos eficaces. Estas conclusiones de los investigadores australianos tienen implicaciones muy importantes para la comprensión y el posible tratamiento de los trastornos de la tos, porque parece que los diferentes tipos de tos pueden utilizar diferentes circuitos cerebrales.

Unos problemas que, tal y como ha avisado la organización sindical, se han visto "agravados" por la irrupción de la pandemia de Covid-19, los confinamientos, el miedo al contagio, la no desconexión en el teletrabajo, así como la incertidumbre ante el futuro o la pérdida de empleo.

El ciclista británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ha dado positivo por coronavirus y no estará presente este sábado en la salida de la octava etapa del Giro de Italia, ha confirmado su equipo. "Yates desarrolló síntomas muy leves en las horas posteriores a la séptima etapa de ayer. El equipo médico de Mitchelton-Scott solicitó inmediatamente una prueba rápida que indicó un resultado positivo. Posteriormente se realizó una segunda prueba PCR, que ha confirmado el resultado positivo", anunció su equipo este sábado.

La Guardia Civil denunció sobre las 02.00 horas del 4 de octubre a un total de 19 personas que estaban en una fiesta de cumpleaños en el barrio Diseminados de Tres Palmas, de Santa María de Guía (Gran Canaria), en el interior de una casa rural de alquiler, ya que los asistentes, y no convivientes no mantenían la distancia social mínima de 1,5 metros ni hacían uso de la mascarillas obligatorias.

La Consejería de Sanidad ha decretado cuatro nuevas zonas básicas de salud (ZBS) en los municipios de Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba, que no estaban afectados por el estado de alarma, y que tendrán restringida la movilidad a partir de las 0:00 horas del 12 de octubre. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica este sábado la Orden 1322/2020 de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad, que limita la movilidad en las siguientes zonas básicas de salud: en el municipio de Colmenar Viejo, en la ZBS de Colmenar Viejo Norte; en Arganda del Rey, en la ZBS de Arganda del Rey; en Coslada, en la zona básica Valleaguado; en Collado Villalba, en la de Sierra de Guadarrama. Con ello, la Consejería de Sanidad ha continuado aplicando confinamientos perimetrales en ZBS con altos índices de contagios por coronavirus, pese a no estar estos municipios incluidos en el estado de alarma decretado ayer por el Gobierno central.

Las denuncias relativas a la concentración de jóvenes en torno al botellón se sitúan en 45 durante la pasada noche, mientras que las realizadas por incumplimientos como no llevar mascarilla, fumar sin respetar la distancia de seguridad o exceder el número de personas en una agrupación ascienden hasta las 114, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de gestión de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, han efectuado 13 denuncias contra establecimientos públicos en la capital aragonesa entre el 9 de octubre y la madrugada del 10 por exceso de aforo, no contar con licencia o incumplir el horario de apertura.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha denunciado que el Gobierno "no se compromete" en realizar pruebas PCR en los aeropuertos de destinos turísticos como los de la Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Baleares, "como sí ocurre en las islas Azores, Reino Unido o Alemania".

Desde la plaza Mayor de Madrid, la también presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP ha lamentado la "fijación" del Ejecutivo central con el madrileños, y ha pedido a Sánchez que "acuda al Congreso a hacer oposición o a un mítin del PSOE". Entiende Levy que "cuando a Sánchez le f alla el plan A, tiene uno B y otro C", todos ellos, asegura "para ir en contra del Gobierno de Ayuso y para tomar a los madrileños como rehenes" mediante "decretazo", informa Efe

La maestra se hizo la prueba PCR el martes 6 y desde entonces no ha acudido al centro en prevención. Ha sido este viernes 9 cuando ha recibido el resultado positivo, se lo ha comunicado al centro y este a los padres por la noche. Informa Ep

Según fuentes del Ayuntamiento de la localidad, la maestra es precisamente de refuerzo contratada con motivo del Covid, no estaba destinada en una clase concreta, sino que es de apoyo, y al atender distintas aulas, la dirección del centro ha optado por poner en cuarentena a todos los menores de ese ciclo.

Según el auto, las administraciones no pueden restringir un derecho fundamental como es la libre circulación, cuando las medidas se dirigen a un grupo de población cuya única conexión con la enfermedad es su residencia en un mismo territorio, informa Efe.

Entienden los magistrados, tras una larga deliberación, que las medidas adoptadas no encajan con el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 , de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, por lo que concluyen que el confinamiento "carece de cobertura legal" , informa el TSJA este sábado en una nota de prensa.

La Sección I de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado un auto por el que no se autoriza el confinamiento perimetral en la localidad de La Almunia de Doña Godina para frenar la expansión de la Covid-19.

París, Marsella, Aix-en-Provence y Guadalupe (Antillas) ya estaban en esa situación y desde hoy lo hacen también Lyon, Lille, Grenoble y Saint-Etienne , mientras que, si los indicadores no mejoran, en Toulouse y Montpellier esas dos urbes también podrían verse sometidas a nuevos controles a corto plazo.

Ha explicado que, en sus conversaciones de estos días con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le ha dicho que el Ejecutivo está abierto "siempre, siempre, siempre" a "hablar y negociar medidas" para las próximas semanas, pero ha agregado que, "cuando no se toman soluciones para aplacar la curva, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado", informa Efe . Lea la información completa aquí

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado la decisión del Ejecutivo de declarar un estado de alarma territorializado en varios municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, porque no podían quedarse "de brazos cruzados" ante la situación "preocupante" en la región.

El país se acerca a la barrera de los 150.000 muertos por la pandemia en medio de la indiferencia de los políticos y de la sociedad que en buena parte se volcará al turismo en un fin de semana alargado por el festivo del lunes próximo, informa Efe. Sobre estas líneas, una calle de Sao Paolo abarrotada de gente que no guarda la distancia de seguridad y algunos lo llevan mascarilla.

No obstante, desde el Gobierno de Aragón se asegura que se seguirán adoptando medidas para combatir el coronavirus. Lea la información completa aquí.

Así se ha pronunciado el Gobierno de Aragón tras hacerse público el auto del TSJA que considera que el confinamiento "carece de cobertura legal" porque las medidas "no encajan" con el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 , de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón no comparten los argumentos del auto que ha emitido hoy el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para no autorizar el confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina, que además difieren de los emitidos por todos los juzgados y tribunales de toda España que han utilizado la misma ley, salvo la Comunidad de Madrid.

En una entrevista con Onda Cero, ha dicho que «lo que tiene que hacer el Gobierno cuanto antes es levantar el estado de alarma, permitir que Madrid siga aplicando las ZBS a todas las poblaciones, no solo a las que tienen menos de cien mil habitantes, y seguir controlando la situación como estábamos haciendo». En esta línea recalca que la Comunidad está por debajo de los 500 casos por cada mil habitantes, l a cifra que marcó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Lea la información completa aquí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que la incidencia acumulada de casos de Covid-19 en la región madrileña está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, por lo que Madrid, a su juicio, no debería estar en estado de alarma: "Si no es libre no será Madrid".

Desde el pasado 18 de septiembre rige en el país un confinamiento general, que no pudo detener la escalada hasta los casi 9.000 positivos diarios (de menos de 70.000 pruebas) hace poco más de una semana. Pero ahora parece que empieza a dar resultados.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha alertado este sábado de que la evolución de los datos de contagios de la covid-19 en las capitales de provincia de la Comunidad "es muy preocupante". "Si no seguimos las normas, si banalizamos el riesgo, nos perjudicamos a nosotros mismos", ha lamentado Igea en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Hoy Castilla y León ha vuelto a superar el millar de contagios detectados y ha notificado 21 fallecimientos de personas infectadas de covid-19. Informa EFE.