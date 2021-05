Coronavirus España hoy: Cuatro comunidades y Melilla siguen en riesgo alto de transmisión

El descenso de los contagios se ralentiza dos semanas después del fin del estado de alarma. La incidencia acumulada del virus cayó ayer solo un punto al situarse en los 128,12 casos por cada cien mil habitantes. El Ministerio de Sanidad notificó además 5.359 nuevos contagios y 90 fallecidos.

Cuatro comunidades y la ciudad de Melilla siguen en riesgo alto de transmisión el virus. Es el caso de Andalucía (163), Aragón (187), Madrid (202), y País Vasco (212). Por contra, solo dos comunidades se encuentran en riesgo bajo (Baleares y Comunidad Valenciana), mientras que la ciudad de Ceuta permanece en lo que el llamado 'semáforo Covid' denomina «nueva normalidad», al registrar menos de 25 contagios por cada cien mil habitantes.

06.50

Recobra fuerza en EEUU la idea de que el covid-19 surgió en un laboratorio chino

Desestimada durante mucho tiempo por la mayoría de los expertos, considerada altamente improbable sino descabellada, la idea de que la pandemia se originó en un accidente de laboratorio chino volvió a tomar fuerza en las últimas semanas en Estados Unidos.

«La lista de personas que apoyan la tesis de un origen animal no se ha movido. Y la de personas que sugieren que [el virus] pudo haber salido de un laboratorio siguió creciendo», resumió Scott Gottlieb, respetado exjefe de la Agencia Estadounidense de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a la cadena CNBC.

«Hace un año» apoyar la hipótesis de los animales «tenía mucho sentido porque era el escenario más probable», explicó.

Pero lo que se denomina «el huésped intermedio», es decir, el animal del cual se transmitió el virus a los humanos, aún no se ha descubierto. «Y no porque no se lo haya buscado», añadió.

06.45

México acumula 221.960 decesos y 2.399.790 casos por coronavirus

México reportó 265 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que llegó a un total de 221.960 decesos, además de 2.483 contagios que elevan a 2.399.790 los casos confirmados, informó ayer la Secretaría de Salud.

Con estos datos, México se ubica como el cuarto país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, los datos reales son mayores, ya que el propio Gobierno reconoció a finales de abril en el reporte actualizado de 'Exceso de Mortalidad en México' que las muertes son poco más de 332.500 tras un análisis de actas de defunción.

06.40

Uruguay suma 3.979 casos nuevos y 51 fallecimientos por Covid-19

Uruguay sumó ayer 3.979 casos nuevos tras procesarse 19.179 test y 51 fallecimientos por Covid-19, según indica el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

De esta forma, ahora Uruguay suma 271.859 casos con diagnóstico de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, de los que 34.257 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 504 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI) y 3.973 son los fallecidos.

El departamento (provincia) de Montevideo fue el más afectado con 1.856 casos mientras que Canelones (sur) ocupó el segundo lugar con 474 positivos.

06.30

Colombia suma 21.181 casos de Covid-19, su segunda cifra más alta en la pandemia

Colombia sumó ayer 21.181 contagios nuevos de Covid-19, su segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia tras los 21.669 del domingo pasado, y ya son 3.270.614 personas las que han contraído la enfermedad en el país.

Durante la jornada el Ministerio de Salud también reportó 459 muertes, 402 de las cuales corresponden a días anteriores, y el número de víctimas mortales que ha dejado el coronavirus en Colombia se elevó a 85.666.

Aún hay 110.903 casos activos, que corresponden al 3,39 % del total, y aparecen como recuperados 3.063.330 pacientes, es decir el 93,66 %.

06.20

Brasil sobrepasa los 450.000 muertos por coronavirus

Brasil sobrepasó ayer los 450.000 muertos por coronavirus, tras contabilizar 2.173 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el último boletín divulgado por el Ministerio de Salud.

El gigante latinoamericano también contabilizó 73.453 casos en el último día, por lo que el total de infecciones asciende a 16.194.209 desde el comienzo de la pandemia.

Los datos de hoy más que doblan los registrados la víspera (790 muertes y 37.498 casos), pero las autoridades han reiterado que los números son más bajos los fines de semana y los lunes debido a la falta de personal para procesar los datos, pero vuelven a subir los martes.

06.15

Sin oxígeno y hospitales a tope en una de las principales ciudades de Bolivia

La crisis del Covid-19 en la ciudad boliviana de Cochabamba está a punto de asemejarse a la que la afectó el año pasado, ante carencias como la falta de oxígeno medicinal y las limitaciones de varios centros médicos para atender a los pacientes más graves.

«Nuestro generador de oxígeno no está aportando la cantidad que los pacientes necesitan, no está abasteciendo», relató a Efe con cierta resignación el director Hospital del Sur de Cochabamba, Gróver León.

La semana pasada ese centro de salud pasó por el colapso de provisión de oxígeno medicinal, por lo que se tuvo que evacuar a un grupo delicado de pacientes con Covid-19 a otro hospital que sí les pudo dar esa atención, mencionó.

06.10

Argentina llega a 75.000 muertos por Covid-19 y reporta 24.601 nuevos casos

Argentina reportó ayer 24.601 nuevos casos de Covid, con lo que el número total de positivos ascendió a 3.586.736, mientras que los fallecimientos se elevaron a 75.056, tras ser notificadas 576 muertes en las últimas 24 horas.

Los datos marcan un ascenso respecto a los positivos reportados este lunes, cuando se notificaron 22.651 casos.

Tanto el lunes como este martes han sido festivos en Argentina, jornadas en las que el número de contagios reportados suele ser menor.

Argentina registró un récord diario de positivos el último miércoles, con 39.652 contagios, y de fallecimientos el pasado día 18, con 745 muertes en una jornada.

06.00

Un estudio en EE.UU. halla una pequeña cantidad de casos de Covid en vacunados

Cerca del 0,01% de las personas que contrajeron Covid-19 entre enero y abril en Estados Unidos estaban vacunadas con las dos dosis, según un estudio del gobierno divulgado el martes para demostrar la alta eficacia de las inyecciones.

El informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) documentó estos casos entre 101 millones de personas totalmente vacunadas en el país.

De estos casos, 6.446 (63%), se dieron en mujeres. La edad promedio de los pacientes fue de 58 años.

Entre el número total de casos descubiertos, 2.725 (27%) fueron asintomáticos, 706 (7%) fueron hospitalizados por Covid y 132 (1,3%) murieron por razones relacionadas con el coronavirus.