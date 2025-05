Coronavirus España hoy: La incidencia cae ocho puntos y Sanidad notifica 167 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud chino ha notificado este miércoles 17 nuevos contagios de coronavirus detectados en el país en las últimas 24 horas, así como once casos sospechosos. De los nuevos positivos, siete han presentado síntomas, y han sido registrados dos en Sichuan, uno en Tianjin, Mongolia Interior, Shandong, Guangdong y Guangxi, respectivamente. En esta última jornada, además, se han sumado seis casos sospechosos al total.

"No se trata de salir a la calle y hacer algo masivo", ha dicho Vergés este miércoles en una entrevista de Rac1, en la que ha pedido que la ciudadanía no intente hacer todas las cosas de golpe y ha reiterado que la voluntad del Govern es evitar dar pasos atrás, en sus palabras.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha apelado a la responsabilidad individual para que "la apertura se quede" y ha recordado que, aunque no haya toque de queda a partir del 9 de mayo, se mantienen algunas limitaciones horarias y de aforo.