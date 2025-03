Coronavirus España hoy: La incidencia sube 21 puntos y Sanidad notifica 14.137 contagios y 18 fallecidos

El Ministerio de Salud guatemalteco indicó a periodistas que aún no dispone de información sobre el día en que las vacunas aterrizaran en los próximos días en el país centroamericano, como habían anunciado las autoridades durante la semana anterior.

Las personas mayores de 30 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19 pueden pedir cita desde este martes a través del sistema de autocitación. Podrán elegir entre 40 puntos para vacunarse, entre ellos 29 hospitales públicos, doce puntos centralizados de Atención Primaria, el estadio Wanda Metropolitano y la vacunación 24 horas que se ofrece en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y el Wizink Center.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, informó este martes que se empezará a vacunar contra el Covid-19 a principios de la próxima semana a jóvenes de 16 años en adelante, sin límite de edad, que no hayan recibido aún ninguna dosis. Además, este viernes se amplía el sistema de autocita a personas con edades comprendidas entre 25 y 29 años. Ruiz Escudero hizo estas declaraciones en su visita a las instalaciones de El Corte Inglés de la calle Arapiles, en Madrid, con motivo de la incorporación de este centro comercial a la aplicación web de auto-cita de la Comunidad de Madrid.

La Generalitat está ultimando una resolución para obligar a cerrar las discotecas y bares que no tengan espacio al aire libre. El plan estará vigente desde este viernes y durará, por el momento, quince días. Léelo aquí .

"El planteamiento es no tocar las medidas que hemos planteado sobre las restricciones que tomamos hace ya más de un mes", ha señalado el consejero durante una visita al centro de vacunación en las instalaciones de El Corte Inglés de la calle Arapiles sobre cuestiones como actuar sobre el ocio nocturno.

Por ello, se anima a aquellos residentes en Canarias de este grupo etario que aún no hayan solicitado su cita para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 lo hagan a través de la app de 'miCitaPrevia' del Servicio Canario de la Salud o a través de la misma aplicación de la web del SCS.

Canarias ha registrado 327 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 62.945, aunque no tiene que lamentar nuevos fallecidos, quedándose el total de óbitos en 791, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario. Así, del total de casos acumulados en las islas, 4.203 están activos (+27), de los que 33 están ingresados en UCI (sin variación), 215 permanecen hospitalizados (+8) y 3.955 se encuentran en sus domicilios (+19). Además hasta el momento 57.951 personas han superado la enfermedad en el archipiélago tras recibir el alta 300 canarios.

El gobierno de México dijo este martes que hay un repunte en los contagios por coronavirus en el país, aunque detalló que la mortalidad no crece a la misma velocidad por el proceso de vacunación. «Tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia», dijo en conferencia de prensa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Castilla y León ha notificado este martes 1.182 nuevos positivos de Covid-19, con lo que vuelve a superar el millar de casos en una jornada, algo que no sucedía desde el 6 de febrero, para sumar un total de 245.770 desde el inicio de la pandemia. Además, no se registran nuevos fallecidos y se añaden diez altas médicas nuevas, 30.610 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.