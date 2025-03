Coronavirus España hoy: La incidencia acumulada sube 10 puntos y Sanidad añade 9.227 contagios y 46 fallecidos más

Los controles fronterizos, la restricción de la entrada y la cuarentena de los viajeros son esenciales para frenar no sólo el COVID-19, sino cualquier pandemia futura, según una revisión de los datos disponibles publicados sobre el control temprano de la infección en la revista online 'BMJ Open'.

En concreto, el Ejecutivo de Jair Bolsonaro tenía en marcha un contrato con Need Medicines, representante en el país del laboratorio indio Bharat Biotech, para la compra de 20 millones de dosis del inmunizador.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que se está produciendo un incremento de positivos de Covid-19, que atribuye a la variante Delta y a la recuperación de la actividad social y que afecta especialmente a la franja de edad entre los 15 y los 39 años porque es la que menos vacunados tiene de momento, pero que no se está traduciendo en un aumento de ingresos en las UCI.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado este miércoles dar pasos atrás en la desescalada ante el aumento de casos de coronavirus, pero también ha afirmado que no se avanzará más en la reapertura de actividades.

El total de fallecidos se sitúa en 22.265, los mismos que los registrados el martes: 14.173 en hospital o centro sociosanitario, 4.566 en residencia, 1.182 en domicilio y 2.344 que no son clasificables por falta de información.

Asimismo, en los hospitales extremeños hay ingresadas 16 personas, tres menos que el martes, cuatro de ellas en UCI, cifra que no varía. En esta jornada no hay que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas es de 1.768 desde el inicio de la pandemia. Asimismo, se han dado 75 altas, lo que equivale a un total de 76.079 desde el inicio de la pandemia.

"No apoyo la vacunación obligatoria", afirmó en una sesión retransmitida por televisión en la que responde a preguntas de los ciudadanos.

En la última semana ha habido un incremento de contagios de 92 a 117 casos por cada 100.000 habitantes. Según ha comentado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la tendencia se mantiene a la baja en personas mayores de 40 años. En los grupos que no están vacunados, entre los 16 a 30 años, presentan una incidencia de más del doble de la media de toda la población.

«Estamos en un estadio de la pandemia cada vez más cerca del fin, pero no podemos bajar la guardia. Se trata de ser responsables y de seguir las medidas. La vacunación es lo que nos va a llevar a la normalidad tan ansiada. Sabemos que tienen ganas de salir, pero es una tarea colectiva bajar la incidencia acumulada», ha afirmado.

«Hay una mayor movilidad y una relajación de las restricciones por eso en España, al igual que en otros países como Reino Unido, está subiendo la incidencia acumulada. Tenemos que terminar de derrotar al virus, hasta que no rematemos la batalla no podemos cantar victoria», ha dicho.

«Estamos poniendo a disposición un dispositivo para evitar y minimizar los contactos y los riesgos. Nosotros no podemos prohibir que nadie se vuelva por su cuente, pero sí insistir de la importancia de hacerlo de la manera más segura posible», ha manifestado.