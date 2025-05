Coronavirus España hoy: Reino Unido deja a España fuera de su lista de destinos seguros

En este sentido, ha abogado por una "tercera propuesta o una tercera vía", ya que ha defendido que el mayor cuello de botella actualmente para el acceso a inmunizadores e insumos son los límites materiales de la capacidad de producción, no aspectos relacionados con la violación de la propiedad intelectual.

Las autoridades sanitarias chinas han informado este viernes de 30 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas en el país asiático, que no obstante, remarca que se trata de contagios importados en todos los casos.

El laboratorio alemán BioNTech , con sede en Maguncia, defiende que la protección de las patentes de las vacunas no limita la producción de dosis ni está detrás de las dificultades que han ralentizado las campañas de vacunación en diversos países del mundo. «Las patentes no son el factor limitante para la producción o el suministro de nuestra vacuna. Su liberación no incrementaría la producción global ni el suministro de las dosis a corto y medio plazo», ha dicho la empresa a través de un portavoz, rechazando así la propuesta formulada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Madrid no tendrá toque de queda y el horario de hostelería se amplía hasta las 0.00 horas a partir del fin del estado de alarma, según acaba de dar a conocer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La prohibición de reunirse en los domicilios se convierte en recomendación, y se mantienen las limitaciones de entrada y salida en zonas básicas de salud, añadiendo una nueva: la de Leganés Norte, en el municipio de Leganés.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, poco antes de participar junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, y con la asistencia de la delegada de Turismo de la Diputación cordobesa, Inmaculada Silas, en el Foro '100 años de los Patios de Cordoba', organizado por ABC, Marín ha dicho que "desde hace cuatro meses estamos esperando este momento, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo" porque "el virus sigue ahí y el virus sigue matando".

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha hecho este viernes un "llamamiento a la prudencia" pues, aunque "decae el estado de alarma y no habrá toque de queda", sí que "hay unas nuevas medidas, que se aprobaron en el día de ayer y se darán a conocer de aquí al lunes para que todos los ciudadanos tengan claro qué tienen que hacer y qué no. Lo que tenemos, fundamentalmente, es que seguir respetando las normas, que en este caso la sanidad pública andaluza nos vaya dictando".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Tremosa ha asegurado que "cambiar las reglas del juego a medio partido no siempre da los efectos esperados".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha precisado que hasta el momento la Junta de Andalucía no ha trasladado ninguna petición vinculada al cierre perimetral de municipios, después de que el Gobierno andaluz anunciara el jueves su pretensión de pedir ratificación judicial en este sentido para las localidades con incidencia acumulada a 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

A partir de este domingo, 9 de mayo, día en que decae en España el estado de alarma, quedará suprimido en Castilla-La Mancha el toque de queda . Así lo han señalado a ABC fuentes del Gobierno regional, que han explicado que el mantenimiento de esta medida no ha sido avalado legalmente tanto por los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades como por el Consejo Consultivo de la región.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de que no se opone a las restricciones para contener la pandemia solicitadas por la Generalitat Valenciana ante el inminente fin del estado de alarma, según fuentes del ministerio público. El gobierno autonómico ha solicitado al alto tribunal el aval a las nuevas medidas frente al Covid-19 que prevé aplicar una vez decaiga el estado de alarma, en concreto, fijar el toque de queda entre las 0.00 y las 6.00 horas; un máximo de diez personas en reuniones sociales en espacios públicos y privados y limitar el aforo al 75 por ciento en espacios de culto.

El presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Huelva, Óscar Nova, ha valorado de forma positiva para el sector las medidas dadas a conocer este jueves por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión del Comité de Expertos por la pandemia de covid-19. Las mismas pasan por que la comunidad autónoma ya no tendrá toque de queda a partir de este domingo, cuando decae el estado de alarma a nivel nacional, y permitirá la apertura del sector de la hostelería hasta las 0,00 horas y la reapertura, después de más de un año de cierre, del ocio nocturno, como los pubs y discotecas, hasta las 2,00 horas.

Las autoridades sanitarias de Reino Unido han anunciado este viernes que se ofrecerá una vacuna contra el Covid-19 alternativa a la desarrollada por AstraZeneca a las personas menores de 40 años, debido al vínculo entre el suero y eventos trombóticos en grupos de edad más jóvenes. "A medida que las tasas de Covid-19 continúan bajo control, aconsejamos que a los adultos cuyas edades oscilan entre los 18 y los 39 años sin enfermedades preexistentes se les ofrezca una vacuna alternativa a la de AstraZeneca y Oxford, si está disponible y no causa retrasos a la hora de ser inoculados", ha explicado Wei Shen Lim, miembro del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización de Reino Unido (JCVI, por sus siglas en inglés), antes de remarcar que la seguridad es la "prioridad número uno".

El Gobierno murciano ha optado finalmente por levantar el cierre perimetral una vez que finalice el Estado de alarma este domingo, 9 de mayo, y el toque de queda tampoco continuará como hasta ahora, sino que será sustituido por una limitación de la actividad no esencial desde la medianoche hasta las 6.00 horas. Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento Covid en el Palacio de San Esteban.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que no pueden mantenerse en País Vasco los confinamientos autonómico o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas, después del fin del estado de alarma el próximo domingo, 9 de mayo al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución. [Lea aquí la noticia completa]

La Consejería de Salud ha confirmado 66 nuevos casos de coronavirus detectados ayer jueves, jornada en la que se produjeron 15 ingresos en planta y ninguno en UCI, y se registraron 13 altas hospitalarias. Ayer no se produjo ningún deceso, es la tercera jornada consecutiva sin fallecidos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este viernes al Gobierno central de que hay "150.000 vacunas estancadas" de AstraZeneca que no pueden ponerse por los límites de edad por lo que ha pedido al Ejecutivo que, o manda más vacunas de las otras marcas o permite a la Comunidad poder poner "la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos ciudadanos que ya se lo pusieron, de manera voluntaria, de manera que el que quiera, lo haga". Es más, ha avisado al Gobierno: "O toma una decisión rápida o la tomaremos nosotros", ha dejado claro, insistiendo en que "ellos -el Ejecutivo- sabrán, o la toman ellos o la tomamos nosotros pero no voy a permitir que haya decenas de miles de vacunas estancadas mientas hay ciudadanos que enferman".

Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech SA solicitaron una aprobación total para su vacuna contra el Covid-19, que ahora está autorizada solo para uso de emergencia, dijeron el viernes las farmacéuticas.Si la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. da su aprobación, esta se convertirá en la primera inyección contra el coronavirus aprobada y ayudará a aliviar las dudas en torno a la vacuna, ya que estará respaldada por datos a más largo plazo.

Suluhu Hassan, que se ha dirigido a 900 mayores en una reunión celebrada en la ciudad de Dar es Salam, ha pedido disculpas por aparecer con mascarilla, pero ha señalado que "nuestro estilo de vida ha cambiado" y ha justificado su uso argumentando que "los mayores tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad" y "hay que protegerlos". "La reunión de este viernes es grande así que hemos decidido llevar mascarillas para proteger a los mayores", ha reiterado, recoge 'The Citizen'.