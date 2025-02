Coronavirus España hoy: La incidencia cae 10 puntos y Sanidad notifica 5.618 contagios y 81 muertos

Las razones del recorte incluyen las restricciones a la exportación del proveedor clave, Serum Institute of India (SII), dijo Gavi en una declaración conjunta con la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI), la Organización Mundial de la Salud y Unicef.

«La tercera dosis puede ser necesaria para las poblaciones de mayor riesgo, donde hay evidencia de inmunidad menguante contra el Covid y muerte, como las personas inmunodeprimidas que no respondieron lo suficiente a sus dosis iniciales o que ya no producen anticuerpos. Hoy insto a una moratoria hasta finales de año para que al menos todos los países puedan vacunar a un 40% de la población para final de año. Los países de ingresos altos tienen capacidad para vacunar no solo a sus poblaciones, sino a la de todos los países del mundo. Lo que realmente se necesita es claridad en el suministro», ha asegurado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Han surgido variantes en Brasil, India, Reino Unido... la variante Delta no será la última preocupación, habrá otras variantes y debemos gestionar la vacunación de manera adecuada. Tenemos que atrasar las aglomeraciones de gente. Hay una sensación falsa de seguridad de que si se llega a cierta tasa de vacunación estaremos a salvo del virus. Pero no es cierto: llevamos variante Alfa, Beta, Delta. .. Tenemos que reducir la transmisión y vacunar a los países que no tienen acceso a las vacunas», ha asegurado la epidemióloga Maria Van Kerkhove.

«El acuerdo al que llegó ayer la Comisión de Salud Pública y ha aprobado hoy el Consejo Interterritorial de Salud para que unas 120.000 personas en estado grave de inmunosupresión reciban una tercera dosis. Aquellas personas con trasplante de órgano sólido, de trasplante de médula y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD20. Esta dosis es para tratar de igualar la inmunidad que ofrecen las vacunas a las personas que no tienen este tipo de enfermedades. La próxima semana la ponencia de vacunas estudiará si otros colectivos deberán recibir una tercera dosis», ha reseñado Darias.

«Las dosis adicionales son para las personas que no alcanzan la inmunidad esperada con las dosis establecidas. A partir de mañana, las comunidades podrán empezar a suministrar estas dosis a las personas inmunodeprimidas», ha recalcado la ministra de Sanidad.