Coronavirus España hoy: España sale del riesgo extremo, donde se encontraba desde el 8 de julio

La Paz y Santa Cruz, las regiones más pobladas del país, fueron las que registraron la mayor cantidad de nuevos casos en esta jornada, con 107 y 51, respectivamente, mientras que los departamentos amazónicos de Beni y Pando no reportaron contagios.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado este lunes reabrir el ocio nocturno para evitar un repunte de contagios y ha afirmado que "de momento" no contempla pedir el pasaporte Covid para acceder a bares, locales de ocio o comercios.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este lunes que hay "algunas" comunidades autónomas que han pretendido «ir más allá» en las restricciones contra el Covid-19 de lo que, según explica, permite la normativa. En una entrevista en la cadena COPE Canarias, recogida por Europa Press, Darias ha expresado que hay comunidades autónomas que se han «anticipado» en «algunas cosas» y considera que, respecto al 'pasaporte Covid', han intentado «establecer otros usos» que no tienen base legal por lo que no han contado con el respaldo de los tribunales.

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) ha evidenciado que haber pasado el Covid-19 no garantiza tener una respuesta fuerte de anticuerpos con la primera dosis de vacuna desarrollada por Pfizer o Moderna. Además, en el trabajo, publicado en la revista 'Scientific Reports', se ha puesto de manifiesto que la respuesta de los anticuerpos disminuye un 20 por ciento en los adultos que han pasado el Covid-19, y pone a prueba la resistencia de las vacunas actuales a las variantes emergentes.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha realizado un llamamiento este lunes a que no se celebren 'macrobotellones' que, a su juicio, realizan «grupos minoritarios» que incumplen las medidas de seguridad establecidas para frenar la epidemia de Covid-19 y favorecen su expansión.

Los investigadores de la Clínica Mayo han comprobado que la combinación de dos tratamientos con anticuerpos monoclonales, casirivimab e imdevimab, mantiene a los pacientes de alto riesgo fuera del hospital cuando se infectan con Covid-19 de leve a moderado, según publican en la revista 'EClinicalMedicine', de 'The Lancet'.

Los alumnos de las escuelas catalanas que tengan la pauta completa de la vacunación contra el Covid-19 no deberán confinarse si se da un positivo en su grupo burbuja. Lo ha anunciado este lunes la portavoz del Govern Patrícia Plaja en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat junto a los consejeros de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y de Salud, Josep Maria Argimon.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han comenzado un ensayo clínico para evaluar la respuesta de anticuerpos a una dosis adicional de una vacuna Covid-19 autorizada o aprobada en personas con enfermedad autoinmune que no respondieron a un régimen de vacuna Covid-19 original. El ensayo también investigará si la pausa de la terapia inmunosupresora para la enfermedad autoinmune mejora la respuesta de anticuerpos a una dosis adicional de una vacuna Covid-19 en esta población. El ensayo de Fase 2 está patrocinado y financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte de los NIH, y lo llevan a cabo los Centros de Excelencia de Autoinmunidad financiados por el NIAID.

Los brotes de coronavirus Covid-19 declarados en varios centros de personas mayores de la provincia de Sevilla presentan este lunes un número sensiblemente inferior de ancianos contagiados en la mayoría de los casos, salvo en el correspondiente a la residencia San Nicolás de Cantillana, donde el número de contagios permanece invariable respecto al último recuento. Además, no se han registrado nuevos fallecimientos.

La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha adelantado que la vigilancia ante la celebración de los actos falleros del 1 al 5 de septiembre será "extrema" porque, ha asegurado, la pandemia «no ha terminado y la vacuna no es el fin del ciclo». Así lo ha expresado la consejera en declaraciones a los medios después de la visita que ha realizado este lunes a la UCI del hospital General Universitario de Elda (Alicante), tras las obras de adecuación que se han realizado, así como las unidades de Neumología y Endoscopias Digestivas.

La Policía Local de Santander denunció durante el fin de semana a 45 personas por consumir alcohol en la calle y a seis por no usar la mascarilla sin guardar la distancia social. Además, se formuló denuncia contra seis negocios de hostelería por distintos incumplimientos de la normativa, entre ella la sanitaria, vigente por el Covid.