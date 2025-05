Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 6.080 nuevos contagios y 66 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud chino, tras días notificando contagios de transmisión local, solo ha informado de positivos procedentes del exterior de la nación, en total 27. De estos, añaden las autoridades sanitarias, 14 han presentado síntomas, que se han detectado nueve se han registrado en Shanghái, dos en Shaanxi, mientras que Jiangsu, Hubei and Guangdong han detectado un caso cada una.

El próximo viernes, 21 de mayo, entrará en vigor la Orden Foral a través de la cual Navarra va a flexibilizar las aperturas, aforos y horarios en distintos sectores y actividades atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria del Covid-19 en la Comunidad Foral. Entre las medidas, destaca la ampliación del horario de las distintas actividades de las 21 a las 22 horas y, en cuanto a las reuniones en el ámbito público y privado, la recomendación de que estos encuentros no superen el máximo de 8 personas y tres unidades convivenciales. La limitación, en este sentido, pasa a partir de ahora a ser una recomendación.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha asegurado que "no le gusta nada" el incremento en el número de casos registrados que se sitúa este miércoles en 306 nuevos casos de Covid-19 confirmados en la Comunidad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estudia ya los recursos presentados por la Junta contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no ratificar las medidas frente al covid decretadas en Montefrío, en el Poniente de Granada, en los últimos días tras levantarse el estado de alarma el pasado 9 de mayo.