Ayer se registraron en Castilla-La Mancha 109 muertes por coronavirus, el récord de la comunidad autónoma desde que empezó la emergencia sanitaria. Sin embargo, el caballo de batalla entre el Gobierno socialista de Emiliano García-Page y la oposición son los respiradores llegados desde Turquía. El PP ha pedido «explicaciones» al presidente regional por «la idoneidad» del material «tras las quejas de reputados profesionales de la sanidad».

Los populares se basan en una información del medio de comunicación digital Diario Sanitario que expresa «serias dudas» sobre lo comprado. «Los respiradores que están llegando a los hospitales de Castilla-La Mancha no son los esperados», dice este portal, después de consultar a médicos. Y añade: «Son modelos para transporte sanitario, es decir, pensados para un paciente intubado en una ambulancia, no en una Unidad de Cuidados Intensivos. No son válidos para una ventilación prolongada, máxime si se trata de un paciente con neumonía por Covid-19».

Esto es negado por la Junta. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, aseguró que los respiradores están aprobados y tienen el aval CE (Conformidad Europea). Todos valen «para ampliar la capacidad de respiración»; «son de tamaño pequeño, portátiles, que funcionan en ambulancias, para transportar a pacientes o para usar en UVI móvil»; y aunque no son iguales que los que hay en las UCI de los hospitales de forma habitual, «para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias».

Fernández Sanz recordó a la oposición que hace solo unos días le pedían «que había que poner máscaras de buceo como respiradores, sin homologar, sin poder intubar». Entonces «dijimos que no estaban homologadas, y mucha gente se nos echó encima. Y ahora que tenemos respiradores homologados, ¿no valen?».

En total, son un centenar los respiradores que han llegado a Castilla-La Mancha desde Turquía, a los que hay que sumar otros 50 que lo harán en una segunda remesa. El presidente Page y el propio consejero fueron a recogerlos el miércoles al aeropuerto de Barajas en una acción de cuestionable oportunismo político. Fernández Sanz añadió que de este modelo de respiradores se han distribuido un millar por todo el mundo, incluidas otras comunidades como Navarra o Cataluña.

Los respiradores ya llevan unas cuantas semanas en el foco mediático, justo desde que se conoció que el Gobierno turco los tenía bloqueados en la frontera. «La noticia nos hunde», reconoció este Viernes Santo el consejero, que explicó cómo la Junta buscó en ese momento un plan B. Se pusieron en contacto con una empresa de Valencia y esta les ofreció los respiradores turcos llegados el miércoles a Barajas. Se trata de un material con unas características aprobadas por el Sescam porque «permiten la ventilación invasiva, permiten insuflar el aire y son ventiladores portátiles». Uno de estos profesionales, el doctor Francisco Javier Redondo, de Ciudad Real, apoyó a la Junta en Twitter: «Muy fácil y gratuita la crítica a los ventiladores que se adquirieron en un momento de déficit mundial en esta tecnología».

El PP también pide explicaciones a Page debido a que los sanitarios de la región son los más infectados de España (hay «casi 2.000 profesionales») y a que Castilla-La Mancha es la única comunidad en la que la tasa de contagio sigue por encima de uno. Mientras, Ciudadanos cree que la Junta está actuando con «opacidad», por lo que pide «más transparencia y, sobre todo, más eficacia».

A pesar de pertenecer al mismo partido que el Gobierno, Page ha querido marcar perfil propio en esta crisis desde el principio. Dos ejemplos. El viernes 13 de marzo criticó el cierre de las aulas, pero solo unas horas después fue obligado a ceder. Y el sábado 28 presumió de ser el primero en utilizar los tests rápidos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había sido incapaz de conseguir.