Última hora sobre el coronavirus de China, en directo

20.35

Las autoridades de Egipto han puesto este lunes en cuarentena a cerca de 300 egipcios evacuados desde la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de nuevo coronavirus, a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Marsa Matrú. El avión, en el que viajaban 301 egipcios , incluidos once niños y seis médicos, ha llegado durante la tarde de este lunes al aeropuerto , donde se había preparado un dispositivo médico. Según las informaciones recogidas por el diario egipcio 'Al Ahram', estas personas permanecerán en cuarentena durante catorce días en el aeropuerto, dado que este es el periodo de incubación del virus. En caso de que alguno enferme, será trasladado al Hospital El Nagila.

20.15

Brasil ha declarado este lunes emergencia de salud pública por el coronavirus con el fin de facilitar la repatriación de 40 brasileños que se encuentran en la provincia china de Wuhan, informó el Ministerio de Salud. De las 55 personas brasileñas que se encuentran en Wuhan, 40 solicitaron al Gobierno ayuda para regresar a su país, donde deberán serán sometidos a un periodo de cuarentena durante 18 días.

19.45

La Unión Europea ha asegurado este lunes que el coronavirus está «bajo control» en Europa, donde se registran hasta el momento 25 casos , según ha informado el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Así lo ha expresado su directora ejecutiva, Andrea Ammon, en una intervención ante la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, en una sesión que ha estado centrada en el brote del coronavirus originado en China.

19.30

El paciente alemán con coronavirus, en aislamiento en el hospital de La Gomera, evoluciona favorablemente, mientras que las quince personas con las que mantuvo contacto siguen asintomáticas, situación en la que se encuentran también la veintena de repatriados de China , aislados en el Hospital Gómez Ulla, informa Efe.

18.59

La producción de teléfonos inteligentes y paneles de cristal líquido (LCD) chinos se verán afectados por el coronavirus, aumentando el precio y provocando una escasez de suministros en todo el mundo. Los principales fabricantes chinos de paneles LCD y OLED han asegurado que creen que la capacidad total de estos productos podrían reducirse hasta un 10 por ciento. Según un informe de la compañía de análisis de mercado HIS Markit, en febrero la capacidad total podría reducirse hasta un 20 por ciento.

18.19

El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha confirmado el segundo caso de contagio local, de persona a persona, del coronavirus de Wuhan. El país tiene en total 11 casos.

17.40

Lunes negro en las bolsas de Shanghái y Shenzhen, cuyos índices referenciales cayeron hoy un 7,72 % y un 8,45 %, respectivamente, por el temor de los inversores al impacto económico de la crisis causada por la epidemia del nuevo coronavirus de Wuhan. Se trata del mayor desplome en los dos principales mercados de la China continental desde el crac de 2015.

17.30

Una mujer de 36 años en el municipio de Tianjin, en el norte de China, ha sido detenida por la policía después de «ocultar deliberadamente» su contacto con una persona de un área afectada por el coronavirus, según la agencia de noticias Xinhua.

16.28

El grupo de aerolíneas Lufthansa ha prolongado la cancelación de sus vuelos a Pekín y Shanghái hasta el 29 de febrero y a otros destinos en China, incluso, hasta finales de marzo, debido al coronavirus, aunque seguirá volando a Hong Kong. Esta medida también afecta a sus filiales Swiss y Austrian.

16.15

El Gobierno de Turquía ha anunciado este lunes la suspensión de todos los vuelos desde China hasta finales de febrero a causa del brote del nuevo coronavirus. El ministro de Sanidad turco, Fahretín Koca, ha indicado adeás que todos los pasajeros que lleguen de países asiáticos como Corea del Sur, Japón, Malasia, Singapur y Tailandia serán sometidos a pruebas con cámaras térmicas a su llegada a aeropuertos turcos.

14.56

Los 56 italianos que fueron repatriados desde la ciudad de Wuhan, epicentro de la difusión del coronavirus, llegaron este lunes a Roma y serán trasladados a un espacio habilitado en un cuartel del Ejército en la periferia dela capital para ser sometidos a un periodo de aislamiento de dos semanas.

14.35

La Comisión Europea (CE) informó este lunes de que las primeras repatriaciones aéreas de Francia y Alemania fueron cofinanciadas por el mecanismo de protección civil de la Unión Europea y afectaron a 447 ciudadanos europeo s, que partieron de la ciudad china de Wuhan el pasado fin de semana. «La Comisión está trabajando en todos los frentes para apoyar la lucha contra el coronavirus y ayudar a los Estados miembros a repatriar a sus ciudadanos», señaló la CE en un comunicado.

14.20

La embajada de China en España ofrecerá mañana una rueda de prensa para informar de la actualidad del coronavirus. En la convocatoria, la embajada indica que será el encargado de Negocios, Yao Fei, el que comparecerá ante los medios de comunicación a partir de las 12.00 horas para dar cuenta del coronavirus, que tuvo su origen en la localidad china de Wuhan.

14.10

El Vaticano envía cerca de 400.000 mascarillas a China para combatir el efecto contagio del coronavirus 2019-nCoV, que ya se ha cobrado la vida de 362 personas (361 en el país asiático y una en Filipinas), según ha anunciado este lunes Hua Chunying, portavoz del Ministerio chino de Exteriores. «Podemos confirmar que del Vaticano han sido enviadas cerca de 400.000 mascarillas para ayudar a limitar la difusión del contagio del coronavirus», ha confirmado a Europa Press la oficina de prensa del Vaticano a Europa Press.

14.00

Una comunidad de vecinos en China ha comenzado a utilizar un dron equipado con cámaras térmicas con el que miden la temperatura de las personas en cuarentena por el coronavirus de Wuhan sin que estas tengan que salir de sus casas, detectando así posibles contagiados y evitando el contacto cara a cara y su propagación. Este proyecto ha comenzado a aplicarse en un barrio de la ciudad china de Zhangjiagang, cerca de Shangai y a 700 kilómetros de distancia de Wuhan , el foco del coronavirus, como ha compartido el corresponsal en China Zigor Aldama a partir de un vídeo de la agencia de noticias local Global Times.

13.52

El ciudadano alemán que dio positivo al coronavirus en el Hospital de La Gomera evoluciona favorablemente, mientras que las 15 personas con las que mantuvo contacto, entre ellos sus cinco compañeros de viaje, permanecen asintomático s. La consejera de Sanidad del Gobierno canario, Teresa Cruz Oval, y el jefe del Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, han informado este lunes de la evolución favorable del paciente, al que, al igual que a sus cuatro compatriotas que siguen también aislados en el hospital gomero, se le volverán a repetir las pruebas en las próximas horas.

13.30

El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han hecho este lunes un llamamiento a la calma y la tranquilidad ante la próxima edición del Congreso Mundial de Móviles y el riesgo que pueda existir de propagación del coronavirus.

13.20

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCF) y el Instituto #SaludsinBulos han advertido sobre la proliferación de bulos vinculados con el brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) surgido en China, y han mandado un «mensaje de calma» a la ciudadanía para que confíen las administraciones sanitarias.

13.10

Una mujer con neumonía por el nuevo coronavirus ha dado a luz a un bebé sano que ha dado negativo en las pruebas realizadas para comprobar si era portador del virus, según ha informado en ruesa de prensa el hospital. El alumbramiento se produjo el pasado jueves, ha explicado Na Hui, vicepresidente del Hospital N 6 de la ciudad de Harbin City, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China. Así, el viernes y el sábado se le han realizado pruebas al bebé que ha dado negativo. La mujer estaba en la semana 38 de su embarazo cuando se descubrió que tenía una fiebre de 37,3 grados centígrados y dio positivo por el nuevo coronavirus. Los médicos decidieron hacerle una cesárea el mismo día, el bebé es una niña que pesó alrededor de 3 kg. El nombre y la edad de la madre no se ha facilitado.

13.00

El RCD Espanyol ha realizado una donación de medio millón de mascarillas , cuyo mercado se ha saturado y es un bien buscado y preciado en estos momentos, para todos los afectados del coronavirus en la localidad de Wuhan (China). La entidad 'perica', presidida por el empresario chino Chen Yansheng, enviará 500.000 mascarillas a Wuhan para intentar evitar la propagación y contagio del virus.

12.47

Save the Children ha advertido de que la propagación del coronavirus tendrá efectos no solo en los niños y niñas que contraigan la enfermedad sino en toda la población infantil de las localidades afectadas, por ejemplo, en la falta de escolarización. «Debemos prever ya los efectos indirectos de un brote, como el cierre de escuelas, lo que supondrá que los alumnos y alumnas pierdan clases durante un período considerable de tiempo», ha señalado el director regional de Save the Children en Asia, Hassan Saadi Noor.

12.27

La Asociación Internacional de Cruceros (CLIA) ha prohibido la entrada en los barcos a pasajeros o miembros de la tripulación que hayan estado en los últimos catorce días en China como medida de protección contra el coronavirus.

12.10

El primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin, ha anunciado la aprobación de una plan nacional contra el brote del nuevo coronavirus que contempla, entre otras medidas, la deportación de los ciudadanos extranjeros contagiados con este virus , ha informado la agencia de noticias Sputnik. «Se han tomado todas las medidas necesarias. Tenemos un centro operativo y la situación está bajo control. Recientemente hemos aprobado un plan nacional para prevenir la entrada del coronavirus y la propagación de esta infección en el territorio de Rusia», ha explicado el primer ministro ruso, en una reunión del Gobierno.

12.05

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, presidirá este martes su primer pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que, en esta ocasión, reunirá a las comunidades autónomas para tratar las medidas de cooperación y coordinación frente al coronavirus.

11.55

Pakistán reanudó este lunes los vuelos con China con la llegada a Islamabad de dos aviones con 155 pasajeros, la mayoría paquistaníes, días después de su cancelación por la propagación del coronavirus de Wuhan.

11.40

Los mercados del Sudeste Asiático han vuelto a resentirse este lunes por el temor que está sembrando entre los inversores el «coronavirus de Wuhan» originado en China y del que se han detectado casos en la gran mayoría de los países de la región. Todos los parqués de la zona cerraron la jornada con números rojos y encabezaron las pérdidas las plazas de Singapur y de Bangkok, ambas con un descenso del 1,19 por ciento.

11.28

El Gobierno de Brasil ha anunciado que enviará un avión para repatriar a los brasileños que se encuentran en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, epicentro del brote de coronavirus, que ya ha causado la muerte de 304 personas en China y la infección de más de 14.000 por todo el mundo.

11.15

Las autoridades surcoreanas han anunciado que no permitirán la entrada en el país de ningún extranjero que haya estado en las dos últimas semanas en la provincia china de Hubei, donde se originó el nuevo coronavirus. La medida se aplicará desde el próximo martes, ha explicado el primer ministro surcoreano, Chung Sye Kyun, tras una reunión extraordinaria para abordar esta enfermedad. Los surcoreanos que hayan estado en Hubei tendrán que pasar 14 días de cuarentena.

11.00

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado este lunes una reunión urgente con el director general del cuerpo, Francisco Pardo, para analizar la situación de riesgo de los agentes, especialmente los destinados a puestos fronterizos, ante un posible contagio por coronavirus mientras trabajan.

10.50

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de una «informademia» sobre el nuevo coronavirus aparecido en China y ha anunciado una campaña para combatir la desinformación principalmente en redes sociales. «El brote del 2019-nCoV y su respuesta vienen acompañados de una enorme 'informademia', una sobreabundancia de información a veces precisa y a veces no que hace difícil que la gente halle fuentes fiables y seguras cuando las necesitan», ha explicado la OMS en su informe diario sobre el coronavirus.

10.43

Después de diez días de frenética construcción, emitida en directo por internet y vista por más de 40 millones de personas, hoy entra en servicio el primer hospital de campaña para los enfermos del nuevo coronavirus surgido en Wuhan, foco de la epidemia de neumonía que azota a China. Atendido por 1.400 sanitarios del Ejército, tiene mil camas repartidas en pabellones prefabricados que ocupan 25.000 metros cuadrados. Lo cuenta aquí Pablo M. Díez .

10.32

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha asegurado este lunes que Estados Unidos no ha ofrecido ninguna ayuda «significativa» en la crisis por el brote del nuevo coronavirus y ha «creado y difundido» el «pánico» con sus acciones en respuesta a la enfermedad. «Hasta donde yo sé, el Gobierno de Estados Unidos no ha aportado ninguna ayuda significativa a China hasta ahora», ha afirmado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, en una rueda de prensa en la sede del departamento en Pekín.

10.28

El primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, anunció este lunes el aplazamiento del Foro de Inversiones de Sochi (mar Negro), previsto para la próxima semana, debido a la amenaza de propagación del coronavirus 2019-nCoV. «Hemos debatido esta situación. Propongo aplazarlo (el foro), y no cancelarlo. Hay que pensar, en primer lugar, en la salud y seguridad de nuestros ciudadanos y de los participantes en el foro», dijo Mishustin en una reunión con la jefatura del Gobierno, según la agencia oficial rusa TASS.

10.23

España dejará el cierre de sus fronteras como último recurso en la lucha contra el coronavirus de Wuhan. Sanidad está siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que al declarar la alerta internacional descartó las restricciones al comercio o a los desplazamientos. «Nos parece correcto seguirlas y la mayoría de los socios de la Unión Europea están en la misma línea. Hay que valorar día a día cómo evoluciona la epidemia», dijo ayer en rueda de prensa el director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Lo cuentan Isabel Miranda y Ángel Gómez Fuentes .

10.10

Más de 1.000 trabajadores médicos se han declarado en huelga este lunes en Hong Kong con el fin de presionar al Gobierno para que cierre las fronteras con China continental e intentar evitar así la propagación del nuevo coronavirus que se originó en la ciudad de Wuhan, y que ya ha provocado la muerte de 361 personas, según las últimas cifras ofrecidas por las autoridades sanitarias chinas.

10.00

En solo dos meses, pero sobre todo en las dos últimas semanas, el coronavirus surgido en China ya se ha cobrado en este país, sin incluir a Hong Kong ni Macao, más vidas que el SARS en los ocho que duró entre 2002 y 2003. Frente a los 349 muertos que dejó aquella epidemia también respiratoria, ya van 361, según el último recuento publicado este lunes por las autoridades chinas. Lo cuenta aquí Pablo M. Díez .