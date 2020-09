Coronavirus Los contactos estrechos de un positivo por Covid-19 podrán reducir la cuarentena a diez días sin PCR negativa El acuerdo con las regiones es completo a este respecto

Víctor Ruiz de Almirón
Actualizado: 22/09/2020 17:40h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado prácticamente por hecho que en las próximas horas se cerrará un acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para reducir de 14 a 10 días el periodo de cuarentena por coronavirus.

El actual protocolo del Ministerio de Sanidad establece ya en esos 10 días la cuarentena si registra tres días consecutivos sin presentar ningún síntoma compatible con la enfermedad Covid-19. También, en el caso de los contactos estrechos de un positivo el acuerdo establece que pueda reducir a 10 días si en ese décimo día se presenta una PCR negativa.

Pero ahora, el consenso entre el Gobierno y las regiones es prácticamente unánime para que en el caso de contactos estrechos de un positivo pueda reducirse a 10 días la cuarentena sin necesidad de aportar una PCR negativa.

"Lo que se está discutiendo en estos momentos en la Comisión de Salud Pública es, en el caso de contactos estrechos, reducir las cuarentenas a 10 días sin necesidad de PCR negativa", ha ratificado Illa. El ministro de Sanidad ha dado por hecho este acuerdo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y lo hace después de que el secretario de Salud Pública de Cataluña anticipase su decisión de acometer ya la próxima semana este cambio en el protocolo.

La decisión está previsto que pueda oficializarse esta tarde: "La información que yo tengo es que hay un acuerdo amplio y unánime de la comunidades autónomas en adoptar esta decisión y lo más probable es que se adopte, pero no puedo dar la confirmación absoluta. Efectivamente ayer hablando con la secretaria de Estado y el doctor Simón y la directora general de Salud Pública, lo más probable es que esta tarde se adopte este acuerdo de rebajar en el caso de contactos estrechos la cuarentena a 10 días sin necesidad de PCR negativa ese décimo día"

No es momento para el estado de alarma

El ministro de Sanidad ha reiterado en rueda de prensa ha reiterado su recomendación de limitar al máximo la movilidad en la Comunidad de Madrid. "En toda la región", ha especificado Illa. Si bien no ha querido vincular su planteamiento con más medidas restrictivas: "La recomendación de limitar al máximo la movilidad no lleva implícita la recomendación de pedir el estado de alarma, son cosas completamente distintas". En este sentido ha dado espacio a los planteamientos del Gobierno regional, que no quiere recurrir a este mecanismo, aseverando que "no es el momento" de activar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid.

Ha dejado la puerta abierta también a aplicar este mecanismo de cooperación reforzada con otras regiones, si bien ha insistido en que es la especificidad de la Comunidad de Madrid por su densidad y flujo de población lo que hace requerir una implicación especial.