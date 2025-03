Consejo de Ministros, en directo | El Gobierno acuerda solicitar al Congreso la última prórroga del estado de alarma

16.54

Finaliza la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

16.53

Montero señala que cuando llegue el momento adecuado, el Gobierno planteará rendir homenaje a todos los fallecidos. «El principal tributo aque se puede rendir a los fallecidos es aprobar el estado de alarma», apostilla.

16.50

Montero vuelve a repetir que no sacar el estado de alarma adelante significaría poner en riesgo a la ciudadanía. No señala si el Ejecutivo tiene un «plan B». «Todas las cuestiones decaen y lo que se produciría es que todo el trabajo previo habría sido un trabajo en balde», añade, señalando que podría haber un rebrote.

16.48

Sobre las mascarillas, Illa señala que serán quirúrgicas y serán «los ciudadanos quienes tendrán que proveerse de ellas».

16.46

Sobre la duración y los apoyos de la prórroga del estado de alarma, Montero señala que el decreto es el que hoy se plantea, aunque en los medios se han dado diferentes borradores. Sobre los apoyos, Montero declina responder con qué respaldos cuenta el Ejecutivo en la votación. «Hay que ser extraordinariamente prudentes. El Gobierno cree que cuenta con los apoyos necesarios», sostiene.

16.44

Cuestionado por los datos de fallecidos en residencias y la incidencia de mortalidad en estos centros, Illa sostiene que el Gobierno ha pedido información actualizada sobre las residencias. Sobre el impacto de mortalidad, el ministro destaca que desde «el principio» señalaron que era uno de los puntos más vulnerables.

16.37

Sobre las alianzas del gobierno, Montero señala que el Ejecutivo aspira a reunir los máximos apoyos posibles.

16.34

Sobre la seguridad en la playa a partir del mes de julio, el ministro de Sanidad apunta a que el Ejecutivo está trabajando en un un plan de medidas.

16.33

Sobre la Generalitat Valenciana y la fase 2, Illa declina responder y asegura que desconoce si se han presentado ya los documentos. «El criterio es permanecer 14 días en la misma fase de la desescalada», apunta Illa.

16.31

Teresa Ribera confima que a patir de 2040 los coches que se pongan en el mercado coches 0 y, a partir de 2050, quedaría fuera de circulación vehículos con motor de combustión, con excepciones particulares. «En el anteproyecto de ley se introduce la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes que determinen programas de emisiones. No es descartable que ahí a partir de 2023 se introduzcan limitaciones a la circulación a vehículos de este tipo», señala Ribera.

16.25

Illa señala que el Gobierno está ultimando la orden para publicarla en los próximos días, incluso durante el día de mañana.

16.23

«Este Gobierno seguirá trabajando para que la salud primer por encima de otra cuestión y la única libertad que está restringida es la de movimiento», defiende Montero.

16.22

Sobre los escraches, Montero señala que piden libertad de movimiento y eso ahora es, según indica, «libertad para el contagio». «En el resto de libertades que se plantean en nuestro país, no hay ningún tipo de afectación», sostiene.

16.20

Montero, por si el Gobierno va a agilizar el pago de ERTE y prestaciones a otros colectivos, destaca que ha habido un esfuerzo «ingente» para que lleguen a todos los ciudadanos. «Cada día se producen incorporaciones distintas y por tanto los tiempos de tramitación y comprobación son tiempos mínimos... Estamos prácticamente con gran parte de los afectados pagando la prestación», dice los ERTE.

16.16

Teresa Ribera, sobre el anteproyecto de ley, señala que percibe interés por parte de todos los grupos, excepto por uno de sacarlo adelante. La ministra destaca que lo más adecuado será ir de la mano con los países del entorno para ir avanzando en la misma dimensión.

16.09

Sobre el cambio de criterio en lo relativo al uso de las mascarillas, el ministro Illa señala que los protocolos del Gobierno están «en permanente revisión». «Nos ha parecido que era conveniente dar este paso», dice respecto a las mascarillas. «Es una medida de precaución, de cautela, en la línea de lo que han hecho otros socios europeos». Sobre si deben usarla aquellos que hagan deporte, Illa ha señalado que «lo más sensato es que las personas que hagan deportes, mantengan la distancia de seguridad».

16.04

Sobre si esta será la última prórroga del estado de alarma y si el pacto con Cs cambia las alianzas del Gobierno, María Jesús Montero señala que el Ejecutivo va «paso a paso». No responde abiertamente si esta será o no la última prórroga, y señala que no se descarta que se pueda plantear otra más.

16.03

Habrá excepciones en la orden, según apunta Illa.

16.03

«Este principio de prudencia... Hemos decidido hacer una nueva orde, que estará vigente desde su publicación, probablemente a partir de mañana, de hacer obligatorio el uso de mascarillas», dice illa.

16.02

«Es imprescindible», dice Illa del estado de alarma. «El decreto presenta novedades. Se solicita su vigencia hasta el 7 de junio, consolida los principios de cogobernanza y redude las autoridades delegadas competentes al Ministerio de Sanidad», señala Illa. «Desde el 4 de junio vuelven a contar los plazos procesales», señala. Y desde el 1 de junio vuelven los plazos administrativos.

15.59

Toma la palabra Salvador Illa, ministro de Sanidad. «Los datos que conocimos ayer son datos buenos, datos que van en la línea de los objetivos que nos estamos marcando. Son buenos, pero debemos seguir actuando con prudencia, cautela y seguridad», inicia. «El estado de alarma ha funcionado», sostiene Illa.

15.58

«Hago un llamamiento a los grupos parlametarios a hacer suyo el texto», pide Ribera.

15.58

«Que España tenga por fin una ley del clima sería una excelente noticia para todos», sostiene Ribera. «Es un momento crucial para nuestro presente y nuestro futuro y arranca en una circunstancia especial, especialmente dolorosa, pero sabemos que la referencia más importante es ver qué país queremos construir», apostilla Ribera.

15.56

Ribera adelanta la intención de un «sistema eléctrico» que alcance el «100 % de energías renovables».

15.54

La ministra para la Transición Ecológica pone como horizonte el años 2050. Para 2030, el consumo de energía, el 70% de la que consuma el país ha de ser de energía renovables. La vicepresidenta Ribera asegura que se trata del «modelo de recuperación» por el que quiere apostar España

15.43

Toma la palabra Teresa Ribera para explicar el anteproyecto de ley de cambio climático. «Tenemos que buscar una salida mirando al futuro», destaca.

15.43

Montero informa de que se han aprobado 20 millones de euros dedicados a línea de avales a autónomos y pequeñas empresas.

15.43

La ministra Montero defiende la prorróga por quinta vez del estado de alarma, e insiste en que es el único instrumento para controlar la desescalada. «Si no hay decreto de alarma, no hay capacidad para restringir la movilidad. Si no hubiera decreto de alarma, de nada hubiera servido el esfuerzo que han hecho los ciudadanos», destaca Montero

15.43

Comparecen la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra portavoz, María Jesús Montero