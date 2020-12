El Consejo Fiscal avala por unanimidad la necesidad de consentimiento expreso en la ley del «solo sí es sí» El texto no es vinculante, a la espera del dictamen del Poder Judicial, previsto para enero. El órgano fiscal ha propuesto un ligero matiz en relación a la redacción del consentimiento: «Solo se entenderá que existe consentimiento cuando la víctima manifieste libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos»

El Consejo Fiscal ha apoyado por unanimidad la ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí», uno de los principales proyectos del ministerio que dirige Irene Montero. Fuentes fiscales han informado a ABC de que el Consejo ha avalado que todas las violencias sexuales sean agresión sexual y, respecto a la necesaria existencia de consentimiento expreso para rechazar la agresión, ha propuesto un ligero matiz en relación a la redacción del consentimiento.

Sugiere modificar el texto del anteproyecto para introducir la frase «solo se entenderá que existe consentimiento cuando la víctima manifieste libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos» su voluntad; frente a la redacción actual que indica «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos» su voluntad. Según las mismas fuentes, «en lugar de la doble negación apostamos por la afirmación simple, pero no altera nada» el resultado final de la ley. El informe del Consejo Fiscal no es vinculante, y es uno de los tres órganos (con Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial) que van a pronunciarse sobre los puntos de controversia que arrojó el artículado inicial del anteproyecto de ley. El segundo borrador de la norma fue enviado el pasado octubre al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo Económico y Social para su estudio. Se espera que el pronunciamiento del Poder Judicial sea el próximo mes de enero.

Por otra parte, no ha habido unanimidad en la reforma de la prostitución. Las mismas fuentes aseguran que consideran «conveniente una regulación global en forma de protección integral de las víctimas de trata con fines de explotación sexual», aunque las reformas planteadas son mejorables técnicamente.