«Conseguir la vacuna ha sido una labor heroica. No hemos tomado atajos»

La vacuna contra el Covid-19 ya es un hecho. Al menos dos proyectos, el de Pfizer/BioNTech y el de Moderna, han conseguido una eficacia por encima del 90% y están a pocas semanas de ser aprobados por las autoridades de Estados ... Unidos. La primera solicitó la aprobación de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) hace unos días y la de Moderna lo hizo ayer . Después de batir récords en la creación de una vacuna –se han tardado meses en algo para lo que normalmente se necesitan años– el segundo desafío es casi tan grande como el de desarrollarla en su laboratorio: fabricar cientos de millones de dosis para ponerla en manos de miles de millones de ciudadanos en el menor tiempo posible. Al frente de esos esfuerzos en Moderna está un español, Juan Andrés, director de Operaciones Técnicas y Calidad del laboratorio estadounidense . «Hace solo siete meses teníamos carencia de papel higiénico o mascarillas», explica en una entrevista con ABC sobre el desafío de producir a escala global un producto mucho más complicado y de alta tecnología: una vacuna que nos devuelva la normalidad.

Se ha logrado cumplir un calendario –vacuna para finales de año– que algunos consideraban muy optimista, ¿cómo ha sido posible?

Lo primero es que ha habido una labor heroica . Y lo segundo es que estamos operando en medio de una pandemia. Ha habido una colaboración sin precedentes entre compañías, suministradores de materias primas, fabricantes de equipos, voluntarios para los ensayos clínicos y autoridades sanitarias. Esta colaboración es lo que lo ha hecho posible.

Tanto Moderna como Pfizer/BioNTech utilizan una tecnología de ARN mensajero…

Es una plataforma absolutamente increíble. Teníamos una fe tremenda en ella. El cuerpo humano produce un trillón de transcripciones entre ARN mensajero y proteína todos los días en cualquier cuerpo humano. Si algo sabe hacer el cuerpo es transcribir y producir proteína . Y nosotros producimos esa molécula de información que es el ARN mensajero, se lo damos a la célula y esta produce una proteína que en este caso es el antígeno que produce la inmunidad contra el virus.

Los resultados preliminares frente a casos severos han sido muy positivos.

Yo soy muy futbolero, y ha sido como un 30-0. En los 196 casos con Covid entre nuestros voluntarios, todos los que han experimentado casos severos, 30 casos, recibieron placebo .

También es una técnica que hasta ahora no se ha usado en ninguna vacuna y en medio de una carrera entre farmacéuticas, lo que puede incrementar las dudas de la opinión pública.

No se ha tomado ningún atajo que pueda comprometer la seguridad y la calidad de la vacuna . Es cierto que es una plataforma nueva, pero no es la primera vacuna que Moderna tiene en ensayos clínicos, es la novena. Ha sido utilizada en miles de personas y tiene un gran perfil de eficacia y seguridad.

¿Qué diría a quienes tienen dudas sobre la seguridad?

Que yo no puedo esperar al momento de ponerme la vacuna yo mismo y ponérsela a toda mi familia, incluyendo a mis padres, que están alrededor de los 80 años.

¿Obligaría a la población a ponerse la vacuna?

No me compete. Yo me obligaré a mí mismo.

La carrera entre farmacéuticas también ha provocado una carrera en bolsa, con beneficios tremendos para quienes prometen mejores resultados. Eso también preocupa a algunos.

Son procesos independientes. Está claro que el nivel de compraventa de acciones es directamente proporcional a la confianza de los inversores en la compañía y en su tecnología. Pero es muy claro que los datos y los protocolos no tienen que ver con las inversiones, se han hecho con total transparencia.

En EE.UU. su vacuna podría estar disponible el 21 de diciembre. ¿Cuándo llegará a España?

Tan pronto como lo apruebe la Unión Europea. Llevamos meses produciendo en EE.UU. y hemos empezado a hacerlo en Europa.

¿Cuánto durará la inmunidad de la vacuna?

Creemos que creará una inmunidad más duradera , pero todavía no lo sabemos. Pero la ventaja de esta tecnología es que se pueden poner dosis de recuerdo.