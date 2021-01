Las consecuencias de Filomena aún se palpan en España pueblos sin luz o vecinos aislados durante días Los vecinos del municipio toledano de Villamuelas llevan sin luz ni teléfono desde el viernes

R. Perez/ M.Cebrián/A.C./A.G. Zaragoza/Toledo/Valencia/Barcelona Actualizado: 12/01/2021 01:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La intensa nevada registrada este fin de semana en el interior y sureste peninsular ha dejado numerosos pueblos aislados y sin suministro eléctrico. En Aragón permanecen incomunicados por la nieve y el hielo las localidades de Anadón, Maícas y Blesa, además de unos 40 pequeños núcleos aislados, entre masías y pequeñas pedanías. Es el caso de La Estrella, donde solo vive un matrimonio de octogenarios, que llevan días aislados. La Estrella pertenece al término municipal de Mosqueruela, en la comarca de Gúdar-Javalambre. En gran parte de la provincia de Teruel, el temporal «Filomena» ha dejado paso a temperaturas mínimas que en algunos puntos llegan a bajar de -10 ºC. Ayer, por ejemplo, la localidad de Calamocha registró -13.5 ºC.

«El matrimonio de La Estrella se encuentra bien, están en contacto con un hijo y no les falta nada urgente, porque días habían comprado medicamentos», explicaron a ABC fuentes de la Guardia Civil, que realiza un puntual seguimiento de los núcleos que han quedado aislados, para activar de inmediato los dispositivos de ayuda cuando son necesarios.

Junto al Maestrazgo, el Jiloca y Albarracín, son las zonas más azotadas por la nieve y la ola de frío en Aragón, en las que se concentran mayoritariamente los núcleos que permanecen aislados en la provincia de Teruel.

El paso del temporal Filomena también ha causado estragos en Castilla-La Mancha y ha dejado incomunicado a muchos municipios. Y no tan solo porque las carreteras siguen acumulando una gran capa de nieve y ahora de hielo, sino también porque muchos de ellos siguen sin luz y sin teléfono. Aunque en la gran mayoría se ha restablecido ya la electricidad, actualmente unos 2.000 abonados de Castilla-La Mancha continúan sin luz, según los datos del Servicio de Emergencias 112.

Por provincias, la más afectada es la de Toledo, con más de 1.000 de esos abonados, mientras que más de un centenar son de Cuenca y hay alguno en Ciudad Real. Uno de los casos más paradigmáticos es el del municipio toledano de Villamuelas, donde llevan sin luz ni teléfono desde el viernes por la noche. Así se lo explicó ayer a ABC Nelson Pérez, el teniente de alcalde de esta localidad de unos 600 habitantes de la comarca de la Mesa de Ocaña.

«Nos recomiendan no salir a la calle, pero en las casas no tenemos luz ni calefacción y hasta el mediodía no ha venido una máquina quitanieves para limpiar la carretera. La situación es caótica y los vecinos están al límite», reconoce el concejal, que cuenta que tuvieron que llevar a un anciano enfermo de la localidad al hospital de Toledo en todoterreno porque ni siquiera podían llegar las ambulancias desde el centro de salud más cercano.

Un caso parecido es el que se ha vivido en La Alcarria conquense, como por ejemplo en Villas de Ventosa, donde unos 200 vecinos estuvieron sin luz 48 horas también desde el viernes. Así lo confirma a ABC Mari Carmen Salmerón, la alcaldesa de la localidad, que destaca que «lo más preocupante es el estado de las personas mayores, sobre todo quienes necesitan oxígeno para respirar».

En Castellón, la localidad castellonense de Morella, de 2.400 habitantes, se ha convertido en el epicentro de los efectos de Filomena en la Comunidad Valenciana. En los últimos días, los bomberos han tenido que asistir a varias familias que se habían quedado aisladas en masías de la comarca de Els Ports.

La nevada del pasado fin de semana ha dejado bloqueados los accesos a pequeños núcleos de población en el norte de la provincia..

En Cataluña, la peor parte de la nevada se la han llevado las comarcas del interior de Tarragona, singularmente la del Priorato, donde se concentraba el grueso de abonados que no tenían luz o servicio de teléfono. En estas zonas, la acumulación de nieve llegó a superar el medio metro. Ayer unos 400 hogares en Cataluña despertaron sin luz, la mayoría en el pueblo de Capçanes (Tarragona), donde había 298 afectados, si bien a lo largo del día, y a medida que trabajosamente iban llegando los equipos generadores, el número se fue reduciendo. Otro tanto sucedía con respecto al servicio de telefonía, donde hubo apagón de señal en 17 municipios, algunos importantes, como Mora de Ebro.

En paralelo, pese a la copiosa nevada y a excepción de viviendas, ningún pueblo estaba incomunicado ayer. Solo la quincena de vecinos de Mencui, en el Pallars Sobirà (Lérida), estaban aislados por culpa de la nieve acumulada en la pista forestal que une este núcleo con la N-260.