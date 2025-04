La OMS confirma 80 casos de viruela del mono repartidos en once países

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado a través de un comunicado que ya hay alrededor de 80 casos de viruela del mono en 11 países diferentes. Además, otros 50 se encuentran pendientes de investigación.

La entidad ha indicado que están trabajando con los territorios afectados para «vigilar la enfermedad y apoyar a las personas que puedan verse afectadas». «Como la viruela del mono se propaga a través del contacto estrecho, el control debe centrarse en los afectados y sus contactos cercanos», explican.

La OMS ha afirmado que la viruela del mono «se propaga de manera diferente al Covid-19». No obstante, ha advertido: «Es probable que se notifiquen más casos a medida que se amplíe la vigilancia» .

Por otro lado, el organismo ha pedido no estigmatizar a la comunidad gay ni a ningún grupo de personas, ya que puede suponer «una barrera para poner fin a un brote». «Puede impedir que se busque ayuda y provocar una propagación», ha subrayado.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes que hasta la fecha los análisis que está llevando a cabo el Instituto de Salud Carlos III han confirmado siete casos de viruela del mono tras la secuenciación parcial del virus. Además, otras 23 muestras han dado positivo a viruela no humana por PCR y también deben secuenciarse para determinar qué tipo de viruela es.

Sanidad no confirma todavía que estos 23 casos sean por el mismo virus del simio. No obstante, la Comunidad de Madrid sí que confirma que los casos de los que sospecha sanidad de viruela no humana pertenecen a viruela del mono, por lo que también este viernes ha elevado la cifra de positivos hasta los 21 y mantiene otros 19 casos en sospecha.

Madrid ha vinculado el brote de viruela del mono a fiestas de 'chemsex' . Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero , ha explicado este viernes que uno de los focos del origen del virus símico en la región está asociado a una sauna.