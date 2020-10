Condenado a cuatro años de prisión por violar a su pareja y agujerear el preservativo Todos los condones que tenía estaban igual. Su objetivo: que la mujer se quedara embarazada; no lo consiguió

Un hombre de 47 años ha sido condenado a cuatro años de prisión por violar y agujerear el preservativo que utilizó durante la agresión sexual. Así lo ha acordado el Tribunal de la corte de Worcester (Inglaterra).

Al parecer, el ya condenado, Andrew Lewis, actuó de ese modo con la intención de dejar embarazada a la mujer, que, para más inri, resultó ser su pareja. No lo logró. Así lo manifestó el fiscal, que explicó que Lewis se declaró culpable de violación en una audiencia de la corte de magistrados en julio pasado.

Este, indicó, que Lewis actuó con premeditación al utilizar u n alfiler para perforar la punta del condón antes de usarlo cuando tuvo relaciones sexuales con su pareja el 10 de marzo de 2018, según informa Worcester News.

Según el relato del Ministerio Público fue la mujer la que halló en un cajón junto a la cama, el alfiler y otros condones con agujeros, antes de revisar el preservativo utilizado en la papelera y ver que estaba en el mismo estado que los demás. Tras mantener una disputa, Lewis admitió los hechos. Meses después, la Policía habló con la víctima sobre otro asunto relacionado con Lewis, y fue entonces cuando reveló los detalles de la violación, calificando de «pura maldad», lo que hizo con el condón.

El fiscal explicó que Lewis le dijo a la Policía que su objetivo era que el condón se partiera y con ello, no solo mejorara su intimidad sino que su pareja, al verlo roto, lo descartara como método anticonceptivo y optara por otro, pero no dejarla embarazada «Es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida», precisó el condenado.

Por su parte, la abogada de la acusación indicó que Lewis, conductor del tren, era antes de estos hechos un hombre de buen carácter. Lewis podría ver reducida su pena de prisión a la mitad por buen comportamiento.