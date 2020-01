La concertada se siente «discriminada» por la reunión de Ferraz con sindicatos y asociaciones de la escuela pública Desde el PSOE defienden que tienen reuniones habituales con la concertada y que no descartan hacerlo la próxima semana. A la reunión que tendrá lugar esta tarde asistirá la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá

El PSOE ha convocado esta tarde en Ferraz a organizaciones educativas de la escuela pública como la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) o los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

La reunión ha sido organizada por Ferraz y se invitó a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá «para que explique los objetivos prioritarios del departamento para esta legislatura», han explicado fuentes del ministerio a este periódico. El objetivo de la reunión es, han explicado desde Ferraz, «escuchar» a las asociaciones.

Si bien desde el PSOE defienden que tienen reuniones habituales con la concertada y que no descartan hacerlo la próxima semana (aunque no han aclarado ni el día ni la hora) la patronal Escuelas Católicas (EC) ha lamentadono haber sido convocados. «Desconocíamos la convocatoria del PSOE y consideramos que no se puede hablar de la comunidad educativa cuando falta una parte importante de ella», lamentó José María Alvira, secretario general de EC. «Nos consideramos discriminados como enseñanza concertada, pues no es la primera vez que ocurre», agregó.

En el mismo sentido se ha manifestado, Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). «No nos han invitado, rotundamente no, es una pena, parece que molestamos», ha dicho. Aún así, señaló que «están abiertos» y que tienen toda la intención de reunirse con Ferraz.

La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) ha sido la única organización de la educación concertada invitada al encuentro.

Segundo «desplante»

En agosto del año pasado ocurrió algo similar. Ni los sindicatos (FSIE y USO), ni los padres (CONCAPA), ni los titulares de centros (Escuelas Católicas y CECE) de la concertada fueron convocados a la reunión que Pedro Sánchez, entonces presidente en funciones, tuvo con representantes de la comunidad educativa en el marco de la ronda de consultas con la sociedad civil que hacía entonces para elaborar una propuesta de gobierno a Unidas Podemos.

Por otro lado, esta mañana, Celaá ha recibido en el ministerio a representantes de CEAPA, según ha confirmado a ABC la propia organización. A la reunión también asistió el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. En este caso, se trata de una ronda de contactos con las principales organizaciones del sector educativo de cara a la nueva legislatura, según señaló Educación en su cuenta de Twitter. Desde el ministerio han asegurado que sí convocarán a la concertada.

En el encuentro, la ministra volvió a insistir en que «la escuela pública es el eje vertebrador del sistema educativo», según reveló CEAPA.