Las comunidades del PP apuestan por exámenes presenciales frente a Manuel Castells El ministro de Universidades dijo no saber si los alumnos tienen medios para hacer los exámenes online

Josefina G. Stegmann Madrid Actualizado: 29/01/2021 10:59h

Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia y Andalucía han decidido mantener los exámenes en los campus en la modalidad presencial, según ha podido confirmar ABC. Lo hacen después de la guerra desatada por el ministro de Universidades, Manuel Castells, quien envió el pasado miércoles a través de su cuenta de Twitter un polémico comunicado en el que cambiaba de postura, defendía los exámenes telemáticos y emplazaba a los campus a cumplir con dicha modalidad porque habían recibido dinero para ello (Fondos Covid).

Castells compareció ayer en rueda de prensa y reconoció no saber, preguntado por este periódico, si los alumnos estaban preparados para asumir la modalidad online. «No sé si tienen los medios. Lo que si sé es que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) dijo que había un 2% de estudiantes sin capacidades informáticas y este año, con los Fondos Covid, se han garantizado los medios; se supone que hay una cobertura general», defendió. La Comunidad de Madrid reaccionó a las declaraciones de Castells y ya el pasado miércoles decidió continuar con los exámenes presenciales. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad, Eduardo Sicilia, acusó al ministro de generar «alarma» y le pidió que «rectifique». «El ministro ha generado alarma, miedo y desconfianza basado en sensaciones de lo que le cuentan pero sin ningún dato. Ha de tomar decisiones pero no lo ha hecho; solamente dice que los campus son inseguros. Si realmente hay datos que dicen que en las universidades se contagia que las cierren; lo que no puede hacer es realizar unas declaraciones donde genera alarma sin ningún tipo de evidencia».

Aún así, Sicilia admitió que hubo «dos o tres incidentes»: las aglomeraciones en la Universidad Autónoma y la Complutense, «que han quedado resueltas». Respecto a la rectificación, Castells dijo que no lo hará: «No voy a rectificar nada; hay una alarma social, yo no la he creado, si alguien no se entera que lea la prensa seria y se dará cuenta de que una alarma social no es gratuita». Castells se puso así de lado de los estudiantes que vienen pidiendo exámenes online frente a la ola de frío de las semanas anteriores y el aumento de contagios por la tercera ola del Covid: «Hay estudiantes que manifestaron su crítica a la seguridad sanitaria en algunas facultades. Si hay una en la que hay un problema hay que buscar la forma de solucionarlo».

Los estudiantes -concretamente el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceune)-, reprobaron el comunicado de Castells y señalaron que la medida llegaba tarde. Pero ayer, arremetieron contra los rectores otra vez en un nuevo comunicado con la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup): «La Crue asume que la calidad y el formato telemático son extremos incompatibles. Este falso dilema esconde el debate real sobre la falta de renovación de los métodos de evaluación; mientras se divide a los estudiantes en ''honestos o deshonestos''».

El ministro prometió que el tema se trataría en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado ayer pero no todos los consejeros lo abordaron. La Junta de Castilla y León transmitió en un comunicado que su consejera de Sanidad, Verónica Casado, apuntó en el encuentro la necesidad de «la presencialidad universitaria en los exámenes».

En la misma reunión, fuentes de la Consejería de Educación de Andalucía dijeron a ABC que apuestan por «máxima presencialidad posible», dejando total autonomía a las universidades. «Todo lo que pueda ser presencial, que sea», recalcaron.

También desde la Xunta de Galicia, se señala que «los exámenes, por el momento, siguen convocados de forma presencial por decisión de las universidades, aunque las clases son online».

Por su parte, desde la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la Región de Murcia han traslado a ABC, que «se respeta lo que las universidades decidan, atendiendo a la autonomía de la que disponen». Desde la Universidad de Murcia se ha decidido continuar con los exámenes de forma presencial. El otro campus, la Universidad Politécnica de Cartagena no tenía ahora exámenes.