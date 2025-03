Las comunidades debaten hoy la propuesta de Celaá: comer en el aula, acudir en bicicleta y mascarilla no obligatoria para los más pequeños El Ministerio de Educación discute este jueves con las comunidades, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, el documento en el que establece cómo será la vuelta a clase en septiembre

Si bien la ministra, Isabel Celaá, dijo en un principio que se combinarían las clases presenciales con las telemáticas ahora ya no será así: todos los alumnos vuelven a clase. Eso sí, «si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se mantendrá la presencialidad en los niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años). Si fuera necesario por la evolución epidemiológica o la falta de espacios se podrá contemplar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a distancia)». ¿Cómo se llevará a cabo la vuelta a clases en cada etapa?

Desde Infantil a 4º de Primaria

El documento establece que en Educación Infantil y hasta 4º curso de Educación Primaria (incluido) se podrán establecer «grupos de conviencia estable» . Estos grupos estarán formados idealmente con un máximo de 15 alumnos/as (que podría aumentar hasta 20 en caso de necesidad), que junto al tutor conformarían grupos de convivencia estable que pueden socializar y jugar entre sí. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos, lo que hace que no sea necesario mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Esto además posibilitará el rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.

A partir de 5º de Primaria

A patir de 5º de Primaria los centros educativos calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas. Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos efímeros (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza.

Además, se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades, educativas y de ocio, se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo, y se evitarán las asambleas o reuniones presenciales.

Ingreso de los padres

El documento señala que se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. «Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo».

Acudir al colegio andando o en bicicleta

Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo (andando o bicicleta) y los centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de aparcamiento de bicicleta, en colaboración con los ayuntamientos.

Uso de mascarilla: no obligatoria para los más pequeños

Se recomienda, tal como ya ha dicho Sanidad, usarla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1,5 metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable. Sin embargo, en el caso de los alumnos de educación infantil no es obligatoria, mientras que en educación primaria de 1º a 4º: tampoco lo será siempre que se esté con el grupo estable de convivencia . Uso fuera del grupo estable de convivencia si no se puede mantener una distancia interpersonal superior a 1,5 metros.

A partir de 5º de Primaria se utilizará cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Tampoco será necesaria cuando estén sentados en sus pupitres a una distancia de al menos 1,5 metros.

En el caso del profesorado:

-Cursos desde educación infantil hasta 4º de Primaria: de forma general, uso de mascarilla voluntario cuando esté con el grupo de convivencia estable. Uso obligatorio fuera del grupo cuando no se pueda mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros.

-Cursos desde 5º de Primaria en adelante: obligatoria siempre que no se pueda mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años.

Fomento de actividades al aire libre y uso de gimansios o salones de actos

Se recomienda fomentar las actividades al aire libre, utilizando los patios, sobre todo si cuentan con infraestructuras (techado, lonas) que permitan su adaptación climatológica o parques cercanos al centro educativo. En relación a los espacios interiores, existen diversas opciones que se pueden valorar en cada centro educativo para poder ampliar el número de aulas utilizando espacios como comedores, bibliotecas, salas temáticas (tecnología, informática, plástica, laboratorios…), salones de actos, gimnasios, etc.

Además, de cara a favorecer la limitación de contacto entre grupos, también se puede estudiar la compartimentación que pueda facilitar la creación de aulas más pequeñas en espacios más amplios (por ej. en los comedores, gimnasios o salones de actos). Se pueden utilizar mamparas (de material no poroso y gran altura) o paredes correderas o algún otro elemento de separación entre grupos.

Uso de bibliotecas o centros culturales cuando el colegio no pueda garantizar la separación

En los casos excepcionales en que el centro no pudiera reubicar a todo su alumnado, se usarán espacios públicos municipales como bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros culturales, que garanticen la escolarización presencial de la infancia y adolescencia del municipio.

Comer en el aula

Se podrán utilizar las propias aulas para comer, sirviendo la comida en ellas con la utilización de carros con bandejas (a poder ser posible, carros calientes), de forma que se mantengan los grupos de convivencia estable. En el caso de los menores de 10 años, se organizarán el espacio del comedor y los horarios de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio propio para comer. Se podrán asimismo habilitar mamparas de material no poroso que compartimenten el espacio para que puedan compartirlo, por ejemplo, dos grupos de convivencia estable.

Para los mayores de 10 años, en el comedor, la disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

Horarios escalonados

Para la entrada y salida del centro educativo se recomienda establecer un horario escalonado para los diferentes grupos o, al menos, ofrecer una horquilla horaria más amplia para la entrada al centro educativo. Asimismo, se debe organizar el tiempo de recreo y patio y de comedor, aumentando los turnos y debiendo prevalecer el criterio de que salgan los grupos de convivencia estables, de manera que no coincidan en la misma hora y espacioalumnos de grupos diferentes, para procurar minimizar la interacción entre grupos.

Clases de Covid-19

El documento señala que se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.