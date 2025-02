Las comunidades buscan uno a uno a los rezagados de las vacunas

En España hay más de cinco millones de personas vacunables –mayores de 12 años– que no han recibido todavía ninguna dosis, lo que supone aproximadamente un 12,4% de la población . Además, hay unos 2,4 millones que ya tenían la primera ... dosis y que todavía no están inmunizados por completo .

A pesar de que ayer se alcanzó el 81,7% de la población a vacunar con dos pinchazos , aún queda camino por recorrer hasta llegar a ese porcentaje deseado del 90% de inmunizados , tasa que aumentaría la protección contra el virus. Algunas comunidades ya visualizan el día. Es el caso de la Comunidad Valenciana , que se ha marcado como fecha el 9 de octubre para conseguirlo. Andalucía es otra de las autonomías que también prevé alcanzar el 90% de personas con la pauta completa para la segunda quincena de septiembre.

Son muchas las comunidades que siguen buscando fórmulas y estrategias para aumentar el porcentaje de vacunados. Siguen preocupando las personas de 20 a 49 años que todavía no lo están y los grupos de población más vulnerable. Por ejemplo, entre las personas de 40 a 49 años, que pueden vacunarse desde mucho antes del verano, sigue habiendo un 13,3% que no se han dado por aludidas y no cuentan con ninguna dosis . La consejera de Salud del País Vasco, Gotzone Sagardui, recalcó ayer que los jóvenes de entre 20 y 35 años «se han quedado un poco rezagados» en la campaña de vacunación, ya que es el único tramo de edad de la población diana que no tiene el 80% de vacunados.

Muertes evitables

Hay que conseguir un 90% de vacunados «lo antes posible» . Es el veredicto final del epidemiólogo Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y presidente de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Caylà tilda de «increíble» el número de muertes diarias, que ayer alcanzaron las 138, y recalca que son «evitables» si se vacuna más. A pesar de eso, recuerda que el suero no es «suficiente» sin medidas de prevención y control. «Hemos de vacunarnos cuanto antes, ya que corremos el riesgo de que aparezcan variantes resistentes al fármaco», reseña el epidemiólogo. En su opinión, hay que convencer a la población no inmunizada «con mano izquierda, invirtiendo tiempo en educación sanitaria para que se entienda la importancia de las vacunas». Uno a uno.

Repesca de no vacunados

Andalucía ha puesto en marcha un «rescate activo de la población diana» para vacunar a las más de 600.000 personas, mayores de 12 años , que todavía no lo han hecho. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, recalcó que tienen «identificado» a todo el colectivo no vacunado hasta el momento. Dijo que había que convencerles puerta a puerta (como forma de hablar). En Cantabria van un paso más allá y es el robot ‘Jano’ el encargado de repescar a los últimos de la vacuna. Además, en la comunidad que dirige Miguel Ángel Revilla, el Servicio Cántabro de Salud también potenciará los pinchazos sin cita y estrenará el día 10 una campaña en la que se pondrán a disposición unas 200 primeras dosis, sin limitaciones de edad.

El Gobierno de La Rioja opta por insistir con llamadas a las personas que en sus bases de datos constan como no vacunadas. También ha abierto la opción de ofrecer a aquellos ciudadanos de 60 a 65 años que «rechazaban» la vacuna de AstraZeneca la alternativa de Janssen. En Baleares también han habilitado el teléfono InfoCovid para llamar a las personas que no han acudido a pincharse, además se ha hecho repesca en los hospitales a los pacientes de 40 a 50 años, informa Mayte Amorós.

El Gobierno catalán también pretende llegar a los no vacunados manteniendo las campañas informativas y reforzando el trabajo comunitario de la mano de los centros de asistencia primaria, informa Esther Armora.

Campañas con gancho

La Consejería de Salud de Asturias continúa con la campaña ‘Vacúnate Ho/Vacúnate Ne’ para captar a las personas pendientes de inmunizar con la autocita.

Bajo el lema «salgamos de esto con un poco de sentido común», Galicia pretende implicar a los rezagados en la campaña de vacunación contra el Covid. Quedan pendientes menos de 200.000 personas, que el servicio de salud está tratando de recuperar de forma «expresa e individual», con un sistema «más descentralizado», en los propios «centros de salud», explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Los mayores de 12 años sin vacunar pueden solicitar cita y acudir a los catorce municipios donde se están realizando las vacunaciones los días 10 y 11 de este mes.

Castilla-La Mancha cuenta con más de 15 puntos de vacunación sin cita repartidos por las cinco provincias. Además, se ha incluido esta opción para los jóvenes entre 12 y 19 años, que pueden ir cuando quieran a los sitios establecidos, informa María José Muñoz.

El Gobierno valenciano tampoco se queda atrás y puso en marcha ayer una campaña de inmunización en los 133 puntos de vacunación masiva de la autonomía. Esta iniciativa va dirigida a personas que no acudieron a su cita, además los centros de salud están contactando con los valencianos que no tienen móvil y no pudieron recibir la cita por SMS, informa Toni Jiménez. La Rioja se ha sumado a facilitar el fármaco sin necesidad de pedir cita en el punto fijo de vacunación ubicado en el Centro de Investigación Biomédica de la región.

Vacunación a temporeros

Volviendo al País Vaco, será esta la única comunidad que solicite una certificación de vacunación a los temporeros y, en caso de no haber recibido la vacuna, se ofrecerá la monodosis de Janssen, porque precisa de una única dosis, lo que facilita su inmunización lo que facilita su inmunización.