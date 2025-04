La Comunidad de Madrid plantea extender las clases al mes de julio «solo en un caso extremo»

El consejero de Educación y Juventid de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio , ha señalado a ABC que «en principio el calendario escolar del curso 2019-2020 se mantiene igual. Los días de enseñanza a distancia y on line computan como días lectivos y, según nos consta por los informes de la inspección, esta enseñanza se está desarrollando de una manera muy positiva». Por lo tanto, no se contempla extener el calendario a julio. Sin embargo, añadió que esta opción «solo se plantearía en un caso extremo en el que las medidas de confinamiento se extendieran durante mucho tiempo y en el que se comprobase que es absolutamente necesario para el adecuado aprendizaje de nuestros alumno s. Es una opción que está prácticamente descartada».

Entre las propuestas, avanzadas por ABC , del Consejo Escolar del Estado (CEE) dirigidas al Ministerio de Educación y a las comunidades y que iban a ser debatidas ayer en una reunión que finalmente se aplazó se pedía que, pase lo que pase, « no prolonguen clases o evaluaciones en el mes de julio . Hay que tener en consideración que los profesores, alumnos y familias están haciendo un esfuerzo para seguir el curso con la formación en línea; ahora no están de vacaciones y la carga psicológica que han tenido que soportar también exige un tiempo normal de descanso».

Ossorio dijo compartir esta medida porque «lo más probable es que no sea necesario». También apoyó la propuesta del CEE de plantear una prueba de Selectividad (EBAU) uniforme en todo el territorio . En este sentido, Ossorio señaló que las fechas de convocatoria ordinaria y extraordinaria de su región se conocerán esta semana.

Profundamente desafortunadas

Otras ideas como contenidas en el informe del CEE son, para Ossorio, « profundamente desafortunadas » como la posibilidad de obtener el título en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato con la prueba del tercer trimestre positiva, el hecho de que no se avance en los contenidos (aunque sí se contempla en caso de que el docente lo vea viable).

«Todo esto es muy nocivo para el esfuerzo que están haciendo los docentes, los alumnos y las familias estos días con las clases no presenciales y a distancia. Lo que plantea el Consejo Escolar es decir que esto no vale para nada . Si solo se repasa, ¿cuándo se estudiarán los alumnos los contenidos no impartidos en este curso y que sean necesarios para los siguientes? Los docentes tienen la suficiente sensibilidad y conocimiento de su alumnado para evaluar con equidad en las actuales circunstancias, no pidiéndoles imposibles. La propuesta del Consejo Escolar es totalmente desacertada . Esperamos que el plenario modifique profundamente esta propuesta de informe», sentenció el consejero.

Se retrasa el periodo de escolarización al mes de mayo

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha sido la única, de momento, que ha decidido retrasar el periodo de escolarización de los alumnos al mes de mayo debido a la epidemia y tras haber decretado el Gobierno central el estado de alarma. Ossorio, ha señalado, según señala la región en un comunicado, que respecto al periodo de escolarización, «contemplamos varias posibilidades en función de si se prorroga el estado de alarma. Una opción sería la primera quincena de mayo y la otra, la segunda quincena del mismo mes». En un principio, este proceso estaba previsto que se formalizara entre el 15 y el 29 de abril.

Ossorio ha destacado que « pondremos todos los medios necesarios para que el proceso de escolarización se pueda hacer de manera telemática en su totalidad, en el caso de que durante esas fechas las autoridades sanitarias desaconsejen que se produzcan aglomeraciones».

Esta decisión ha sido transmitida ayer en un escrito a todos los centros educativos. En dicho escrito, la consejería señala que, aunque las actuaciones previas a los respectivos procesos de admisión (actualización de las adscripciones de centros, grabación y revisión de la oferta de plazas vacantes, elaboración y distribución de las solicitudes de admisión, etc.) se han desarrollado según lo previsto, la prórroga del estado de alarma y, por tanto, del cierre temporal de los centros educativos, hacen necesario modificar la previsión inicial del plazo para la presentación de las solicitudes de admisión.