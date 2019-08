Complot contra el Papa Francisco

Seguir José Francisco Serrano Oceja @pserranooceja Actualizado: 01/09/2019 02:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las últimas noticias que más ha dado que hablar han sido las declaraciones del Prepósito General de la Compañía de Jesús, el P.Arturo Sosa Abascal, durante Meeting de Rímini, en las que advertía de que «hay personas, dentro y fuera de la Iglesia, que desean que el Papa Francisco renuncie, pero él no lo hará». Y a renglón seguido añadía: «Creo que la estrategia final de estos sectores no es tanto forzar al Papa Francisco a renunciar, cuanto afectar a la elección del próximo pontífice, creando las condiciones para que el siguiente Papa no continúe profundizando el camino que Francisco ha indicado y emprendido en su lugar».

A estas declaraciones se suman las del vaticanista Austin Everigh que, en la iniciada gira de presentación de su nuevo libro, «Pastor herido, el Papa Francisco y su lucha por convertir a la Iglesia católica», ha afirmado que la resistencia al Papa está en varios cardenales y que habría que controlar al entorno de Benedicto XVI.

La frecuencia de declaraciones de esta naturaleza indica, entre otras cuestiones, que estamos en una etapa crítica del pontificado. Si analizados los papados contemporáneos, en todos ellos ha habido críticas y disensos internos, incluso sublevaciones. Variaban las causas y los motivos, y también las respuestas. En el transfondo de lo que está pasando está la forma de entender y aplicar el Concilio Vaticano II, a medio siglo de su celebración. Lo que indica que todavía estamos muy lejos de un Vaticano III. Un debate sobre el Vaticano II que, por primera vez, está afectando a la relación entre Papado e Iglesia, a la forma de ejercer el misterio de Pedro y su incidencia en el cuerpo eclesial.

Otra cuestión es la sociología política en la dinámica de la Iglesia. Es de suponer que el padre General de los jesuitas tiene buena información de lo que ocurre en la iglesia por el mundo. Y esa información la ha compartido con quien corresponda. ¿Ha enviado el P. Sosa un mensaje a los reaccionarios? ¿Ha lanzado un globo sonda? ¿Está reconociendo las dificultades de un proceso no concluido?