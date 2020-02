El viceministro iraní de Salud, Iraj Harirchi, está contagiado de coronavirus, según anunció él mismo en un vídeo y confirmó uno de sus asesores.

«Desde ayer tenía fiebre, mi primera prueba a última hora de anoche salió positiva y desde entonces estoy aislado. Hace unos minutos me confirmaron que la prueba final también ha dado positivo», explicó Harirchi en las imágenes.

Ya está recibiendo tratamiento y su estado «en general no es malo», indicó el propio viceministro, quien subrayó que con el esfuerzo de todas las autoridades se tendrá «éxito en la lucha contra este virus en las próximas semanas».

La confesión de Harirchi se produce tras días de rumores avivados por las imágenes del político junto a Ali Rabiei, portavoz del Gobierno. Pese a que aseguró que «todo estaba bajo control», su insistente tos y el sudor que no dejaba de empapar su frente hicieron sospechar lo contrario. Hoy varios periodistas informaron de que no se encontraban bien y criticaron que no llevara mascarilla.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC