Cómo hacer ejercicio con su perro en casa El mejor amigo del hombre puede ser también tu mejor compañero a la hora de hacer ejercicio y más en estos aciagos días de encierro

Carmen Aniorte Madrid Actualizado: 01/04/2020 02:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al igual que «yo nunca lo haría», en el caso de los abandonos para este caso que nos ocupa de seguro que se apuntarían los primeros. Ellos -nuestros perros- acostumbrados a sus tres salidas diarias, a su relación con sus colegas de parque o espacios acotados para su uso y disfrute, ahora en estos tiempos de confinamiento se tienen que acostumbrar a cortos paseos y estar encerrados en casa. Por eso esta iniciativa promovida por Roverestamos seguros que a su colega peludo le va a permitir pasarlo bien y al mismo tiempo se va a convertir en un excelente compañero de ejercicio.

Todos los movimientos físicos que aquí se muestran ayudarán a desarrollar fuerza, equilibrio y resistencia. Hacer ejercicio no solo los mantiene activos; sino que además significa pasar tiempo de calidad juntos. Hay que tener en cuenta que todos los perros son únicos y de este modo sus necesidades de ejercicio varían. Un consejo, asegúrese de tener agua fresca disponible y consultar telefónicamente con su veterinario el tipo de ejercicio más adecuado para su perro. Si tiene espacio, se recomienda dar un pequeño trote o paseo con él por el salón o alrededor del piso. Es una forma de calentamiento -nunca mejor dicho- casero. He aquí algunas sugerencias; pero como siempre con precaución y poco a poco.

Desde Rover.com , empresa que se dedica al cuidado de mascotas y paseo de perros a nivel internacional, han preparado una guía para mantenerse en forma... desde casa

Sentadillas y pata

1. Párate con los pies separados al ancho de las caderas y baja las caderas, manteniendo tu peso en los talones y tu pecho hacia arriba. Tus rodillas no deben pasar los dedos de tus pies cuando mires hacia abajo. 2. Para incluir a tu perro en esta actividad, coge las dos patas delanteras y sostenlas frente a ti. Ponte en cuclillas, y permite que tu perro baje algunos centímetros también. Luego, volved ambos a la posición inicial.3. Repítelo. (¿Quién se cansará primero?)

2. Puedes usar una chuche si tu perro necesita más que una instrucción verbal. Este ejercicio no solo es bueno para tus glúteos, tendones isquiotibiales y abdominales, sino que también le estarás enseñando a tu perro un nuevo truco.

3. Juegos con rollos de papel higiénico

Un entrenamiento de agilidad puede ser un gran desafío para la mente y cuerpo de su perro. Coloque algunos rollos de papel higiénico en línea. Dependiendo del nivel de entrenamiento de su can, use una chuche, un juguete o una instrucción verbal para animarlo a que te siga mientras caminas esquivando los rollos de papel. Asegúrese de recompensarlo con mucho afecto cuando llegue al final del recorrido. Eventualmente, puede aumentar la velocidad para mejorar vuestra resistencia y coordinación.

4. Giros y chuches

El mejor entrenamiento que puede darle a su mascota es ejercitar su mente. Involucre a su perro dejando que vea un juguete y luego escóndalo en sus manos. Párese con los pies separados al ancho de las caderas. Gire su torso en la dirección opuesta mientras sostiene el juguete frente a usted, de esta manera su perro se moverá de lado a lado mientras gira. Otra opción es esconder su juguete para que vaya a buscarlo mientras tú completas tus repeticiones.

5. Tira y afloja

Usando el juguete favorito de su perro para jugar al tira y afloja, sostén uno de los extremos del juguete y sin soltarlo, haz una sentadilla, es decir, caer en cuclillas mientras que su perro tiene el otro extremo del juguete en su boca. Luego vuelva a subir y a continuación caiga nuevamente en cuclillas. ¡Este juego es muy guay para fortalecer el vínculo humano- canino, como también para divertirse con su mejor amigo de cuatro patas. Asegúrese de realizar pausas para no excitar demasiado al animal e intenta no ser demasiado competitivo. Dejar que su perro gane es gratificante para él y puede ayudar a aumentar su confianza. No realice esta actividad si su perro tiene algún problema dental.

6. Jugar a lanzar la pelota mientras hace sentadillas

Este juego es ideal para los perros con muy buena memoria, y ¡también sirve para activar tu cuerpo! Tire la pelota o el juguete para que su perro vaya a buscarlo/a, luego en lugar de esperarlo de pie, aproveche ese tiempo para hacer la mayor cantidad de sentadillas que puedas hasta que el regrese. Puede hacerlo en la sala o si dispone de un largo pasillo.

7. Saltar con obstáculos

Saltar y esquivar obstáculos es una actividad divertida que puede hacer con su perro dentro de casa y es una gran manera de hacer entrenamiento cardiovascular. Existe una gran variedad de obstáculos para perros disponibles para comprar (ahora las salidas las justas), pero como primer paso puede usar objetos que tenga en su casa, como cojines por ejemplo, y crear un pequeño recorrido de obstáculos. Una vez que haya armado el recorrido, comience a saltar sobre los cojines u otros elementos que haya decidido incorporar. Si ve que su peludo lo hace de maravilla, puede hacer que los obstáculos sean más elevados. Hay que tener en cuenta siempre el tamaño de su perro y hay que crear, y crear un circuito de obstáculos con una altura apropiada para él.