El cómico David Suárez, al banquillo por mofarse de las personas con síndrome de Down

Han pasado ya más de dos años y medio , pero el tuit publicado por el cómico gallego David Suárez , que hoy lo sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, continúa publicado y accesible en la famosa red social. Desde entonces, acumula más de cuatro mil retweets, más de cuatro mil quinientos tweets citados y más de trece mil 'me gusta'. Probablemente, de todas sus publicaciones en dicha red social, es la que más interacción ha despertado.

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) April 18, 2019

«El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down», escribió a sus seguidores, y la libertad de expresión que defiende Suárez se encontró de frente con el rechazo tanto de familias con algún miembro con síndrome de Down como de la opinión pública. Suárez dejó de colaborar en conocidos programas en los que trabaja y se le cancelaron también algunas actuaciones.

La Fiscalía de Madrid solicitó la apertura de juicio oral y una pena de prisión para el humorista de un año y diez meses de cárcel para el cómico así como una multa de 3.000 euros por su mensaje «despectivo» hacia el colectivo. A Suárez se le acusa de un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510 2 a) y 5 del Código Penal. Dicho artículo castiga a quienes lesionen la dignidad de «un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

También reclaman para Suárez cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión en las redes sociales durante el tiempo de la condena.

En noviembre de 2019 , el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid decidió el sobreseimiento libre de la causa al no ver indicios de delito por estar amparada la manifestación del humorista en la libertad de expresión. La entidad sin ánimo de lucro denunciante, Plena Inclusión Madrid, recurrió la decisión, apelando ante la Audiencia Provincial, y el Ministerio Público se adhirió a este recurso. Argumentó que «en modo alguno» el tuit puede quedar amparado en el concepto de 'humor negro' «como una manifestación de la libertad de expresión y disfrazar con el ánimo 'jocandi' [intención de bromear], lo que es un atentado contra la dignidad de todo un colectivo, mediante un acto de humillación y desprecio directo hacia el mismo». Dicho artículo establece una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

Sin arrepentimiento

Ante las duras críticas proferidas contra el humorista, muchas de las cuales pedían su «despido inmediato» de los medios de comunicación, Prisa Radio decidió prescindir de él como colaborador de sus espacios. Suárez se lamentaba así en un comunicado: « Soy cómico. Y mi género es el humor negro , un género pedregoso, que transita muchas veces carreteras complicadas, que trata temáticas sensibles y que juega a poner sobre la mesa todo aquello de lo que nadie quiere hablar. No es un humor que le guste a todo el mundo. Ni tiene porqué. Pero mi intención nunca ha sido ir contra las minorías, ni contra las víctimas».

Lo cierto es que este aún hoy tiene una decena de tuits accesibles referidos al síndrome de Down. «No hay nada peor que engañarse a uno mismo. Si tu hija nace con síndrome de Down no la llames Victoria», escribió en 2016. «No hay casi negros con síndrome de down porque Dios es injusto, pero no súper injusto. Aprieta pero no ahoga», tecleó en 2014.

La carta viral un padre: «Un cromosoma más no les resta su sexualidad» Suárez fue denunciado paralelamente por Ramón Pinna , el padre de una niña de 4 años -por aquel entonces- con síndrome de Down, ante la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid. Aprovechó el suceso para escribir una carta que se hizo viral, donde reconocía lo bien que le venía todo esto para explicarle a su hija «lo que es la estupidez». «Quizás te resulte difícil de creer, pero el hecho de tener un cromosoma más, no les resta un ápice en su capacidad para poder vivir una sexualidad plena», le recriminaba el padre, que hoy está citado como testigo en el juicio.