Comedores de empresa solo para vacunados Empresas alemanas organizan por su cuenta espacios separados para los empleados que no quieren inmunizarse

Alemania descarta tanto la obligatoriedad de la vacuna como el requisito de la vacuna para acudir al centro de trabajo, pero las empresas por su cuenta van estableciendo normas internas que permitan proporcionar un entorno laboral seguro y que toman como ejemplo la segregación de los empleados fumadores implementada en los años noventa. Algunas corporaciones alemanas quieren introducir áreas de comedor adicionales para personas vacunadas o curadas de la enfermedad, como Bayer, Eon y Alltours, que están planificando zonas de comedor a las que podrá acceder solamente personal inmunizado y en las que no se aplicarán requisitos de seguridad como la distancia personal y la mascarilla.

«Aquellos que han sido vacunados o han superado el coronavirus no tienen necesidad de mantener la distancia y pueden permitirse recuperar por completo la normalidad», defiende Elsa, empleada de Bayer, «lo que ha sido durante mucho tiempo parte de la vida cotidiana en muchos bares y restaurantes, que solo permiten acceder a personas ya inmunizadas, puede aplicarse a las empresas para que todos podamos trabajar más cómodamente ». Según ha informado el periódico alemán Rheinische Post, en las áreas especiales los empleados podrán sentarse juntos de manera informal, mientras que quienes, en cambio, no quieran vacunarse o no quieran proporcionar información sobre su estado de vacunación, algo que tampoco es obligatorio en Alemania, deberán seguir viviendo con reglas de distancia, mascarilla o tabiques plásticos en el comedor y espacios comunes.

El grupo de seguros Ergo está examinando las posibilidades de una regulación de este tipo, mientras todas las empresas que trabajan en este planteamiento destacan que los empleados no vacunados seguirán teniendo acceso a los comedores, aunque en espacios separados. Bayer habla de “proyectos piloto que comenzarán pronto” y que está planificando "en estrecha cooperación" con el comité de empresa. La empresa química ya cuenta, de hecho, con grupos de trabajo en los que los empleados se dividen por su cuenta en personas vacunadas y no vacunadas. Este es el caso, por ejemplo, de oficinas o laboratorios diáfanos, en los que grupos vacunados trabajan juntos sin distancia ni mascarilla.

Reabrir los centros de vacunación

Ayer lunes Este se registraron 9.600 nuevas infecciones en Alemania y la incidencia por cada 100.000 habitantes en siete días es ya de 155 casos, cuando hace solo una semana era de 110. Ante el aumento de contagios, la vida empresarial busca fórmulas que vayan más allá de las normativas gubernamentales, que por otra parte están a punto de expirar. El 24 de noviembre dejará de estar en vigor la ley de emergencia aprobada el año pasado y las competencias de la lucha contra la pandemia regresarán a los gobiernos regionales de los Bundesländer.

El Instituto Robert Koch ha advertido de que la pandemia está resurgiendo y los alemanes se enfrentan a un riesgo creciente de infección. Por este motivo, el ministro federal de Salud, Jens Spahn, ha llamado a los presidentes regionales a reabrir los centros de vacunación , con el fin de acelerar la administración de la tercera dosis de refuerzo, especialmente para los ancianos.

A por la tercera dosis

«Los Länder deberían prepararse ahora para abrir centros de vacunación que han estado suspendidos desde finales de septiembre», ha dicho, «debemos hacer esto para que tantas personas como sea posible reciban una tercera dosis lo antes posible». Si bien el comité permanente de vacunación de Alemania recomienda actualmente una vacuna de refuerzo para las personas mayores de 70 años, Spahn señaló que todas las personas mayores de 60 años deberían ser invitadas cuanto antes y por escrito a la vacuna de refuerzo.

El objetivo sería que l as personas mayores o con enfermedades crónicas reciban la dosis antes del invierno , para estimular su respuesta inmunitaria contra el virus. «Los datos actuales de Israel muestran que los refuerzos pueden hacer una contribución decisiva para contener la cuarta ola», señaló el ministro. El gobierno en funciones de Merkel no deseaba implementar nuevas medidas antes de pasar el relevo al nuevo gobierno, resultante de las elecciones del pasado 26 de septiembre y seguramente encabezado por el socialdemócrata Olaf Scholz.

Pero según el Instituto Robert Koch, «el número de pacientes hospitalizados y de cuidados intensivos con infecciones respiratorias agudas graves ha aumentado drásticamente en casi todos los grupos de edad durante la última semana», por lo que sus expertos insisten en que es «muy recomendable» recibir una vacuna complementaria y volver a tomar medidas.

Merkel, muy preocupada

En este contexto, Merkel y Scholz han declarado que el traspaso de poder será especialmente exquisito en materia de pandemia y Scholz ha suscrito de antemano cualquier medida que Merkel decida tomar hasta su investidura. La canciller saliente ha declarado que está «muy preocupada» por el aumento de infecciones e ingresos hospitalarios e instó a la población a no descuidar la pandemia. «Que, por ejemplo, dos o tres millones de alemanes mayores de 60 años no se hayan vacunado todavía, me entristece mucho, porque eso podría marcar la diferencia tanto para ellos como para la sociedad en su conjunto», se ha quejado.