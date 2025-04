Colegios, iglesias bajo el agua e incluso instalaciones deportivas... la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, entregó este jueves al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, un documento y un 'pendrive' con la información correspondiente a los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica para la localización y posterior restitución desde los ayuntamientos a sus legítimos propietarios.

De los 965 bienes que ahora tendrán que buscar a su dueño, la mayoría son fincas rústicas (502), seguido por lugares de culto (179), fincas urbanas (151), viviendas (98) y cementerios (38).

[ Consulta aquí el documento con todas las propiedades inmatriculadas ]

En el informe que el Gobierno ha entregado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) destacan algunos datos. Además de viviendas, en el documento hay constancia de al menos seis colegios, situados en Laredo, Callosa de Segura, Puebla o Pego. En Barcelona, por otra parte, hay registrado un solar destinado a instalaciones deportivas por parte de la Sociedad de San Francisco de Sales, conocido como Congregación Salesiana. Un trastero, cochera bodega, ermitas y hasta prados o campos de cultivo engrosan la lista.

En dicho documento también destacan aquellas propiedades que se encuentran incluso sumergidas en embalses. Es el caso de la ermita de Granadilla (Cáceres), pero también en Argusino (Zamora), donde el embalse anegó un cementerio, un huerto, una iglesia y una finca rústica.

Por comunidades autónomas, Castilla y León, con 435 de estos inmuebles es la que mayor cantidad de bienes tendrá ahora que legalizar. Supera también la centena (101) Cataluña. La comunidad que menos de estos inmuebles mal registrados concentra es, en cambio, es País Vasco, con 8.

La Iglesia divide en cuatro tipos estos errores, aunque el número total de estos no coincide con los datos que maneja el Gobierno. Por una parte, están los bienes sobre los que faltan datos para su identificación, esto es, registros desconocidos para las diócesis y suman 608. En otro apartado se encuentran aquellos sobre los que no consta inmatriculación, en total 31 registros. Además, en otros 28 bienes se detectan errores o no consta en las diócesis información sobre los mismos. En último lugar, 276 bienes son de otros titulares, esto es, no son propiedad de la Iglesia por estar ya vendidos, donados, expropiados, pertenecer a Ayuntamientos o porque hubo algún error de inscripción de propiedad.