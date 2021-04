Las cofradías, muy molestas por el Gran Hermano que quiere imponer Europa: «¡No somos delincuentes!» Los pescadores ya se han manifestado con paros y haciendo sonar sus sirenas por la transmisión telemática que se pretende para los datos de las capturas

Los pescadores están que trinan contra ua nueva norma que propone la Unión Europea y que consideran del todo inviable. Hasta ahora, el Reglamento de Control vigente contempla que sólo los buques de eslora superior a diez metros están obligados a llevar un diario de pesca. Este diario debe ser electrónico en los barcos de más de 12 metros, aunque los de eslora entre 12 y 15 metros están exentos si sus mareas son de menos de 24 metros o faenan en las aguas territoriales. En España los buques entre 10 y 15 metros lo llevan en papel.

Pero ahora la propuesta de la UE es que todos los buques registren sus capturas de forma electrónica independientemente de su eslora, lo que para la flota artesanal, «es algo inviable además de reiterativo, porque estos pequeños barcos ya realizan declaraciones de desembarque o notas de venta o documentos de transporte y es más que suficiente en las declaraciones realizadas por los pescadores», según Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores (FNCP).

Además, la Unión Europea no acepta utilizar la definición multiparamétrica del «buque costero de pequeña escala», aprobada por unanimidad en el seno del ICCAT, y que la FNCP defendió porque comprende al barco que reúna 3 de los siguientes aspectos: –eslora, aguas cercanas, mareas de hasta 24 h., máximo de tripulantes, técnicas selectivas con impacto reducido- y no sólo los metros de eslora; -con respecto a la geolocalización, la propuesta obliga a las embarcaciones de más de cuatro metros de eslora a estar geolocalizadas, una medida que se rechaza por el sector artesanal porque en muchas ocasiones las embarcaciones no tienen ni puente de gobierno y la mayoría de esta flota trabaja en el entorno de las rías y en muchos casos agrupados como es, por ejemplo, el caso de Galicia.

Recientemente, en una reunión con el director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, se han puesto encima de la mesa las peticiones del sector pesquero, y se está trabajando en un documento conjunto para enviárselo a la Secretaría General de Pesca.