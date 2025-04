Claudia Pierre, 35 años, abogada: «Me mido a cualquier hombre. No somos mejores ni peores»

Una familia de emprendedores. Claudia Pierre ha fundado la primera aplicación de servicios jurídicos de España. Es hermana de Carlos, fundador de la plataforma de alquiler de pisos Badi, y prima de Óscar Pierre, fundador de Glovo.

-Oye, Claudia, que dicen que por ser joven eres pobre, víctima e idiota.

-No me siento así. Me siento muy bien siendo joven y pudiendo emprender.

-Has tenido buenas ideas.

-Y buen equipo y buenos socios.

-Y qué más.

-Esfuerzo y trabajo.

-También dicen que sois la primera generación que viviréis peor que vuestros padres.

-En parte es cierto.

-¿No tienes iPad?

-Sí, pero mis padres lo tenían más fácil para encontrar trabajo y ahora los sueldos son más bajitos.

-Habla por ti.

-Hay más competencia.

-La competencia es buena. Es el vigor de la Humanidad.

-Es verdad que con esfuerzo y trabajo consigues tus metas.

-¿Y entonces de qué te quejas?

-Estuve doce años trabajando en el sector legal, aprendí mucho, pero tenía un sueldo muy bajo.

-No querrás cobrar como un genio cuando estás aprendiendo. Aprender es una parte del sueldo.

-Bueno, pero créeme, el sueldo era realmente bajo.

-Hasta que tuviste una idea. Meeting Lawyers.

-Me di cuenta de que con mis clientes interactuaba mucho a través del whatsapp, y además conocí al socio fundador de Meeting Doctors, compañía líder en telemedicina, a través del chat y la videollamada. Decidí aplicarlo al sector legal.

-Con sus peculiares ideas sobre los ‘sueldos bajitos’, ¿no le dio miedo fundar su propia empresa?

-La persona que tengo como referencia en mi vida es mi hermano Carlos, el CEO de Badi -la mayor plataforma de alquiler de habitaciones en Europa-. Le veía tan contento cada día al levantarse e ir a trabajar a su propia empresa, pese a todas las preocupaciones que lógicamente tenía, que pensé que tenía que seguir su ejemplo.

-¿Por dónde empezó?

-Buscando inversores y socios.

-Dinero.

-También, pero lo que sobre todo quería es que me aportaran su tecnología puntera, pionera, y que llevaba ya cinco años funcionando en el mercado.

-Su empresa.

-Es una aplicación, una plataforma con abogados de diferentes especialidades jurídicas que contestan de forma inmediata a través de chat o videollamada las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

-Habéis creado un algoritmo.

-Nos permite ofrecerte el abogado que más se ajusta a tus necesidades en menos de dos minutos, pero también puedes elegir al abogado que en cada caso quieres, o tu abogado de confianza si lo tienes.

-¿Cualquier particular puede beneficiarse de esta plataforma?

-Nuestros potenciales clientes son grandes compañías. Funcionamos como marca blanca. Nos integramos en las aplicaciones de las grandes empresas y de hecho son ellas las que ofrecen nuestro servicio a sus clientes.

-B-B-C.

-Sí, somos lo que se llama un Business to Business to Consumer. Es decir que somos una empresa que a través de otra empresa llegamos al consumidor.

-¿No es mejor dirigirse directamente al cliente?

-Es lo que yo inicialmente quería, pero mis socios me convencieron de empezar con las grandes compañías, porque el marketing era más sencillo para llegar a los clientes.

-¿Se pueden realmente ganar juicios por whatsapp?

-Nosotros no hacemos esto. Nosotros ofrecemos asesoría jurídica inmediata, te aconsejamos sobre cómo actuar y qué gestiones requieres para solucionar tu problema legal. Te mandamos documentos legales y te ayudamos a rellenarlos. Nosotros resolvemos las dudas del día a día y al instante. Los asuntos que requieren una asistencia más compleja los derivamos a un despacho de abogados.

-La tecnología.

-Es el valor diferencial clave. Es el futuro, pero también el presente. Automatizas muchos procesos, puedes dar muchos más servicios y mucho más prácticos. Tienes mucha más información del usuario, de su satisfacción. Sabes más de él. Y por lo tanto es mucho más lo que le puedes ofrecer.

-Mujer.

-He trabajado siempre con hombres y nunca me han puesto trabas ni problemas de acceso. He tenido suerte.

-Igual no es suerte.

-Es un cúmulo de cosas. Lo he hecho bien y he trabajado mucho. Pero me considero una persona con suerte porque me habría podido salir mal.

-En España no existen las casualidades, Claudia.

-Trabajar, esforzarte y poner ilusión es fundamental, pero una parte de suerte también, porque una vez lo has puesto todo de tu parte, las cosas además tienen que salirte bien.

-Madre.

-Ser mujer y conciliar no es fácil.

-¿Es que tiene que ser fácil?

-Yo tengo dos hijos.

-Yo tengo una y soy el primer articulista de España y el padre más presente del mundo.

-Yo me tengo que organizar muy bien para llegar a todo y tengo además un marido que me ayuda mucho. Igualdad en la casa y con los niños.

-La igualdad no existe.

-Lo digo por la discriminación, que en mi caso no la he sufrido nunca.

-¿Ser mujer es ser una víctima?

-No. Yo me mido a cualquier hombre. Las mujeres no somos ni mejores ni peores que los hombres.

-Pero según la actual legislación, los hombres somos unos agresores en potencia.

-No sois agresores en potencia, pero no quiero entrar ahí. Es un tema muy delicado. Cada caso es un mundo. Como abogada, he visto de todo. He defendido a muchas mujeres pero también a muchos hombres.

-Emprender es siempre el camino.

-Depende de lo que uno sienta y cómo sea. Hay gente que no necesita más y es una opción igualmente válida aportar tus conocimientos a una empresa que no es tuya.

-¿Cuál es el siguiente paso?

-Evolucionar esta plataforma hacia que se puedan firmar contratos, recurrir multas, ofrecer todos los servicios posibles en una relación B-C, es decir, directamente con el cliente.

-¿Estamos cerca de poder resolver casi todas nuestras fricciones jurídicas de manera telemática?

-Estamos cerca de disponer de la tecnología suficiente para hacerlo, pero son asuntos muy serios, hay que ir paso a paso y no podemos precipitarnos.

