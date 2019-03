Cinegética 2019 «La caza forma parte de nuestras vidas y de nuestra historia» El presidente extremeño, Fernández Vara, inauguró la feria Cinegética 2019

Mario L. Clavero Actualizado: 22/03/2019 11:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Siguiendo el rastro a Luis Manuel Jara Rolle

Cinegética 2019 abrió ayer sus puertas ante una gran expectación. Entre las numerosas personalidades del acto inaugural destacaba la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que es un ferviente defensor de la práctica de la caza y así lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Por ello, se esperaba con especial interés su aparición en la feria que se celebra en Ifema hasta el domingo y durante la cual se presentará mañana « ABC de la Caza», nueva apuesta editorial dedicada al sector cinegético.

«Agradezco enormemente que se me permita inaugurar esta feria. Yo no soy cazador, pero soy pescador e hijo de cazador. Mi padre me enseñó a respetar la naturaleza igual que lo hacía él. Detrás de la caza hay muchas historias de vida y de grandes tradiciones que pasan de generación en generación», señaló Fernández Vara, que volvió a reivindicar la importancia de la caza y la pesca en la región que él preside.

«De cada cinco extremeños, uno es cazador. Es algo que la gente ha elegido y debemos, además de respetarlo, reivindicarlo. Vengo de una comunidad en la que la caza forma parte de nuestras vidas y de nuestra historia. En estos tiempos en los que se habla mucho de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, he de decir que todos los cazadores que conozco son defensores de la naturaleza», añadió el dirigente socialista.

Tras la presentación, Fernández Vara recorrió los cerca de 300 expositores dedicados a la cinegética distribuidos en el pabellón 14 de Ifema, que acoge por séptima vez la celebración de esta feria comercial. «Nos enorgullece ser testigos de la evolución de esta importante iniciativa. Cinegética es un gran activo de nuestra programación, pues siempre buscamos contar con los líderes de los diferentes sectores de nuestro país, y no cabe duda de que este lo es. Por eso, agradezco a los promotores de este evento la amplia variedad de actividades que brindan al público. Estoy convencido de que los amantes de la caza disfrutarán de esta gran feria», señaló Eduardo López-Puertas, director general de Ifema.

Reforma de la Ley de Caza

Guillermo Fernández Vara inauguró Cinegética 2019 pocas horas después de que en Extremadura se aprobase la reforma de la Ley de Caza, cuya finalidad es agilizar los trámites administrativos, la rebaja de las tasas y la diferenciación de dos licencias de caza, una para caza mayor y otra para caza menor. Avances que no dudó en reivindicar el presidente extremeño. «Sobre todo hemos facilitado el tema burocrático, que tanto molesta a la ciudadanía. Con la reducción de las tasas por licencia para jóvenes y mujeres, bucamos incorporar a nuevos públicos y generaciones a la caza», concluyó.