Cinco, siete, diez o catorce días, ¿cuál es el tiempo óptimo de cuarentena del coronavirus?

Cinco, siete, diez o catorce días. ¿Cuánto tiempo debería un contagiado o con sospecha de estar infectado permanecer aislado? El consenso científico determinó al comienzo de la pandemia que la cuarentena debía durar 14 días. Transcurrido ese tiempo, ya no había ... riesgo de infectar a terceros ni de que aparecieran síntomas si la enfermedad no había dado la cara. Pero con una segunda oleada barriendo de nuevo a Europa, cada vez más voces piden que se reduzca el tiempo de aislamiento . Expertos en Alemania proponen reducirlo a cinco días, Francia a una semana y España está estudiando acortarlo a diez días, tal y como explicó Fernando Simón, el portavoz del Ministerio de Sanidad para la pandemia.

El debate ha empezado, aunque el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, en su acrónimo en inglés) aún no se ha pronunciado. Hay razones científicas para reducir el tiempo de aislamiento con cierto margen de seguridad. Aunque en la decisión de los países también pesa el miedo a que se produzca una nueva debacle económica. Y más cuando empiecen a surgir brotes en colegios, empresas y familias enteras deban hacer cuarentenas.

Francia decide el viernes

Europa prepara el terreno para un otoño complicado. Según Olivier Véran, ministro de Sanidad, el Comité científico que aconseja al gobierno francés es partidario de reducir la cuarentena a la mitad, a siete días. Si la opinión del Comité científico no suscitase controversia entre otros especialistas, el gobierno de Emmanuel Macron tomará esa decisión en una nueva reunión del Consejo de defensa sanitario, que debe reunirse, en el Elíseo, el próximo viernes, informa J.P. Quiñonero .

En Alemania la propuesta es hacer cinco días de aislamiento y un test de control al finalizarlo. El período de infección empieza dos días antes de que se presenten los síntomas, y termina cuatro o cinco días después del inicio de los síntomas. «La mayoría de las veces, si alguien va al médico, es porque siente que está enfermo. Es decir que, generalmente, ya pasaron cuatro o cinco días desde que el paciente sintió los primeros síntomas. En ese momento, sin embargo, ya es muy poco contagioso». Con esta explicación ha justificado su propuesta Christian Drosten, director de Virología del Hospital Charité de Berlín, un reconocido virólogo que lleva asesorando al Ministerio de Sanidad alemán desde el inicio de la pandemia.

De cara a la segunda ola, a un hipotético escenario en el que se multipliquen las infecciones y sea necesario optimizar el uso de los recursos, Drosten propone acortar el periodo de cuarentena para los «cluster» o grupos de convivencia en el que un individuo se ha infectado y en el que otros pueden haberlo hecho también, y no realizar test al grupo hasta después de esos cinco días. Es la técnica que ha seguido Japón, que centra los rastreos en los grupos para ahorrar recursos . Algunos de los Bundesländer están aplicando ya esta estrategia en el sistema educativo. A todos los alumnos de una clase en la que ha habido contagios se les pone en cuarentena durante cinco días solo y al final se les hace un test cuyo objetivo no es tanto verificar si hay o hubo una infección, sino si la persona todavía es o no contagiosa.

Antoni Trilla: Diez días es un tiempo prudencial. Calculamos que solo se escaparían un 3-4% de los pacientes con capacidad de contagio

«Los científicos nos dividimos entre la prudencia y lo que razonablemente creemos que es factible», argumenta Antoni Trilla, jefe del Servicio de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un centro impulsado por la Fundación «la Caixa». En esta dicotomía, Trilla apuesta por un término medio. Ni los cinco días de Alemania ni los 14 que ahora se aconsejan. Opina que diez días es un plazo seguro. «Con ese tiempo creemos que solo correríamos el riesgo de que un 3-4% de pacientes con capacidad de contagio se escaparan a la cuarentena y sería un periodo de aislamiento más asumible», asegura.

Cálculo de probabilidades

El cálculo de cuarentena no es fácil de establecer . Cada paciente puede tener un tiempo de incubación diferente. Así que se establece jugando con probabilidades y la experiencia de los casos que se han ido registrando desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus. «Sabemos que con 14 días de aislamiento es muy difícil que se nos escapen casos, aunque siempre puede haber una persona con capacidad contagiosa hasta las tres semanas. Si lo acortamos a diez se cubre un porcentaje de pacientes muy elevado, si optamos con 7, como Francia, se podrían escapar hasta un 10% de casos con capacidad de contagio», explica el epidemiológico.

Si se opta por los diez días en España, también se unificarían las recomendaciones para los positivos y las personas que han estado en contacto en positivo. A los primeros ahora se les aconseja diez días en casa y 14 a los contactos, aunque estén aparentemente sanos. Esta guía no es fácil de aceptar para muchos que no entienden cómo no estando enfermos deben aislarse más tiempo que los que sí están.

Un equilibrio difícil

El genetista Salvador Macip también apuesta por encontrar un equilibrio «entre lo que es seguro y puede funcionar». «Lo más seguro sigue siendo esperar 14 días», advierte Macip, aunque se sabe que el periodo más contagioso comienza dos días antes de la aparición de síntomas y acaba cuatro o cinco días después. «Diez días parece más prudente que los siete que propone Francia».

Los mismos argumentos utiliza José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada,para definir cuál es el periodo más prudente. «Yo soy partidario de bajar la cuarentena a los 10 días tras hacer una PCR y que dé negativa . Cada vez sabemos más sobre el virus y su modo de comportarse. Rebajar la cuarentena hace más sostenible la estrategia de control de brotes con menos coste social y económico». Cataluña anunció ayer su disponibilidad a reducir el tiempo de cuarentena de 14 a 10 días, al menos en su territorio. Aunque la decisión es técnica, Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad, pide que la decisión se tome en todo el país y tras acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud. «Es importante que haya una valoración y un acuerdo en el interterritorial para que sea aplicable en todo el país», argumenta.