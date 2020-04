Las cifras oficiales de coronavirus dejan fuera al menos 8.000 muertes durante la pandemia Las estadísticas de Sanidad no cubren el exceso de muertes en comparación con un año normal

La cifra oficial de muertos por coronavirus no cubre el exceso de defunciones durante la pandemia. Entre el 11 de marzo y el 26 de abril ha habido más de 30.000 muertes por encima de las habituales entre esas fechas. En este periodo, cerca de 23.000 fallecimientos están atribuidos al Covid-19. Hay, sin embargo, un exceso de más de ocho mil muertes que otros años no se habrían producido pero que no están atribuidas al coronavirus.

En concreto, el desfase es de 8.151 defunciones entre el 11 de marzo y el 26 de abril. El 11 de marzo es el primer día donde el inusual incremento de defunciones recogido en los registros civiles no coincide con las estadísticas de defunciones difundidas por el Ministerio de Sanidad. De momento, el 16 de abril es la última fecha donde las muertes oficiales por Covid-19 no cubren el exceso de mortalidad.

El desfase aumentará con seguridad puesto que los registros de los últimos días están pendientes de corrección debido al retraso en la notificación. Además, estas notificaciones no cubren todos los registros, solo los informatizados, el 92% del total. Si se mantiene la media de que una de cada tres muertes no está siendo atribuida, las defunciones durante la pandemia no asignadas al Covid-19 subirán de las 10.000.

El desfase ocurre porque el Ministerio de Sanidad solo reconoce en sus estadísticas las defunciones confirmadas con positivo por coronavirus. Quedan fuera, por tanto, todas aquellas personas con causas compatibles por coronavirus a quienes nunca se les realizó el test. Es decir, no se cuentan la mayoría de las muertes producidas en el domicilio o residencias.

Aumento de la mortalidad

En España, entre el 11 de marzo y el 26 de abril de 2020, murieron 83.062 personas de todas las causas. Lo normal es que entre estas dos fechas hubieran muerto 52.338 personas. Ha habido, por tanto, un 59% de muertes más de las esperadas, según los datos del Sistema de Monitorización de Mortalidad diaria ( MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

La mortalidad aumentó un 67% en el periodo del 11 de marzo y el 16 de abril, hasta ahora las fechas con desfase entre las cifras de coronavirus y el exceso de número de fallecidos registrados respecto al mismo periodo de un año normal. La mortalidad y el desfase difiere por comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León están en la cabeza.

En la Comunidad de Madrid, la mortalidad aumentó un 246% en esas fechas, con cerca de 10.500 más de las habituales en ese periodo. De ellas, 6.971 están atribuidas al coronavirus, pero quedan fuera de la estadística oficial 3.470 defunciones que no se habrían producido un año sin pandemia. La Comunidad de Madrid ha comenzado ha publicar sus propias estadísticas de muertes compatibles con el coronavirus sin haber sido confirmadas con un test positivo.

En Castilla-La Mancha el desfase es todavía mayor. Del exceso de muertes, 3.937 más que las habituales en ese periodo, tan solo 1.400 están atribuidas al coronavirus. Hay, por tanto, 2.537 muertes que no habrían producido un año normal pero que no están atribuidas al Covid-19 en las estadísticas oficiales.

El desfase en Castilla y León también es notable, con 1.166 muertes que no se habrían producido otro año pero que están atribuidas al Covid-19. En menor medida, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana también cuentan con grandes diferencias entre el número de muertos oficiales y el exceso de mortalidad.

En otras comunidades el exceso de mortalidad sí está cubierto o prácticamente cubierto con las cifras de coronavirus. Coincide con las regiones menos afectadas por la pandemia. Las comunidades autónomas con menor aumento de la mortalidad entre el 11 de marzo y el 16 de abril son Región de Murcia (6% más), Canarias (8%), Galicia y Andalucía (12%).