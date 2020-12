Cien camioneros, en el último ferry a España antes de Navidad: «Somos unos privilegiados» Los 108 que lograron embarcar -con 90 camiones- no tuvieron que someterse a ninguna prueba PCR

Rocío Fernández Ortiz Santander Actualizado: 24/12/2020 08:09h

Más de cien camioneros de los miles que están atrapados en el Reino Unido desembarcaron el martes, en Santander, en el por entonces único ferry a España y último antes de Navidad. «Somos unos privilegiados», reconocían los transportistas a los periodistas a medida que iban saliendo, al volante de sus vehículos, del buque «Galicia».

Operado por la naviera francesa Brittany Ferries, cubre dos veces por semana la ruta con Portsmouth, en el sur de Inglaterra, donde se ha detectado la nueva cepa del coronavirus que ha llevado a Europa a blindarse ante el país anglosajón. Pese a ello, los 108 que lograron embarcar -con 90 camiones- no tuvieron que someterse a ninguna prueba PCR, según reconocieron los que accedieron a hablar con los medios mientras salían de la terminal portuaria rumbo a su destino final. «Nos tomaron la temperatura y ya está», coincidieron varios.

Habían subido al barco el lunes por la mañana y tras más de una jornada de travesía arribaron a la capital cántabra hacia las dos y media de la tarde, con una hora de retraso sobre el horario habitual debido al mal estado de la mar.

«No podíamos salir»

«Al estar cerrada la frontera del lado francés no podíamos salir. Llegábamos al puerto y no teníamos la seguridad de salir por ningún sitio», comentaba aliviado y sonriente Jesús, que estuvo día y medio esperando para poder embarcar y pasar la Nochebuena con su familia: «No lo tenía yo claro». Y es que la ruta de Portsmouth llega a Santander los martes y los sábados, pero este próximo fin de semana no se operará al coincidir con las fiestas navideñas.

Mariano coincidió con su compañero en que ha tenido que dar «muchas vueltas» para poder subir al ferry, algo que solo han conseguido «unos pocos, con todos los que hay allí», bloqueados en Reino Unido.

Consciente de la complicada situación de los que todavía permanecen en tierras británicas sin saber cuál será su salida, Alberto también veía «muy difícil» comer el turrón con la familia.

Por eso, aunque todavía les quedaba un largo camino hasta sus casas, al desembarcar del barco y salir del puerto de Santander empezaban a sentir más cerca a los suyos, con los que llevan días comunicándose a través del teléfono o Internet.

Junto a los camioneros, la mayoría de ellos españoles, viajaban 87 personas más, con nacionalidad o residencia en España, en 54 vehículos. Para los 195 pasajeros se hizo realidad lo que unas horas antes era para muchos un anhelo: poder pasar el día de Navidad con sus familias. El próximo ferry procedente del sur de Inglaterra que atracará en el puerto cántabro está previsto el día 30 de diciembre, víspera de Nochevieja.