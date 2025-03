Un ciberataque siembra el caos el primer día de certificado Covid en Holanda

La primera jornada de aplicación de las nuevas reglas sanitarias en Holanda terminó anoche en un caos monumental , debido a un ataque informático deliberado contra el sistema que controla los pases de vacunación. Ayer sábado era el primer día en el que el uso de este sistema ponía fin a las viejas medidas de prevención , incluyendo la distancia social de un metro y medio y la experiencia derivó en monumentales atascos y colas para entrar en bares y restaurantes , porque los usuarios no podían generar su código QR debido a que el servidor de aplicaciones holandés 'Coronacheck' fue víctima de un ataque informático que sobrecargó el sistema según reconoció el Ministerio de Salud Pública holandés.

El pase de coronavirus holandés genera un código QR que muestra si el usuario ha sido completamente vacunado , ha tenido recientemente coronavirus o ha tenido una prueba negativa en las últimas 24 horas. La persona que debe verificarlo utiliza simplemente un escáner para leer ese código QR y obtiene como respuesta una marca verde o una equis roja en caso de que no cumpla las condiciones.

Según las nuevas reglas, todos los usuarios deben mostrar un código QR en cafés, restaurantes y eventos, junto con su identificación . El problema fue que miles de usuarios intentaban conectarse con el servidor para que generase su QR en la misma puerta del local donde querían entrar pero no lograban una respuesta debido a que este estaba saturado por el ciberataque.

El gobierno holandés ofrece pruebas gratuitas en todo el país para las personas que no han sido vacunadas , aunque al mismo tiempo no garantiza que los certificados de vacunacuión emitidos fuera de la UE puedan ser leídos en los Países Bajos.

Terrazas

Por otra parte, el código QR no es necesario en las terrazas al aire libre , pero los clientes deberán mostrarlo para entrar y usar los baños, de acuerdo a las nuevas reglas del país. También se aplica la norma de que todos los que están dentro de un café o bar deben estar sentados . Para los conciertos en el exterior, incluyendo festivales que duren varios días, no se establece un numero máximo de asistentes, pero estos deberán mostrar su pase de coronavirus cada 24 horas. En cines y teatros con asientos fijos no tienen ni límites de aforo ni de horario siempre que todos los asistentes tengan un pase de coronavirus. La mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público y en los aeropuertos, así como en los taxis, pero no en colegios y unuiversidades.

Si un niño de escuela primaria desarrolla coronavirus, solo aquellos alumnos con los que hayan tenido contacto cercano serán enviados a casa y se les indicará que se pongan en cuarentena . En cuanto a la vida laboral, la recomendación de trabajar desde casa cambia de «trabajar en casa a menos que no haya otra opción» a «trabajar desde casa si puede y en su lugar de trabajo si es necesario». El Gobierno holandés también está considerando introducir el uso del pase santario Covid para los trabajadores de los hospitales , pero el Ejecutivo ha decidido que por ahora en ningún caso será obligatorio.

En cuanto a los viajes, desde este fin de semana los visitantes procedentes de EE. UU. y el Reino Unido y otros países hasta hace poco considerados de alto riesgo ya no tendrán que entrar en cuarentena , ni tampoco los ciudadanos holandeses que regresen del extranjero, aunque en todo caso se requerirá un test negativo o tener el famoso QR que certifica estar vacunado.