Churros rellenos de queso y salsa de tomate: la nueva aberración inglesa a la cocina española

Si la paella de chorizo ya provocó indignación entre los españoles, el nuevo invento que los británicos han llevado a cabo va a ser, cuanto menos, muy polémico en las cocinas españolas: churros rellenos de queso para mojar en salsa de tomate. Es la cadena de supermercados Morrisons la que va a comercializar el producto, que en su descripción asegura que están compuestos de puré de patata, tomate frito, aceite y queso gouda.

Ha sido una periodista, Fiona Govan, la que ha abierto el debate en redes sociales a través de un tuit en el que dice que no puede esperar a que España se entere. La polémica, como era de esperar, no ha tardado en surgir. «Esto es terrorismo, no churros», decía un usuario en Twitter. «Por favor, el Brexit ya!!!», decía otro.

British supermarket @Morrisons is launching the ultimate Christmas treat (apparently): Cheesy churros with tomato and red pepper sauce for dipping. Wait until Spain hears about this... https://t.co/6WxkFAOWUSpic.twitter.com/FJgTuh1RC2