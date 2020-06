China retuvo información sobre el coronavirus a la OMS en los primeros días de la pandemia En unas grabaciones obtenidas por AP, Maria Van Kerkhove, epidemióloga y directora técnica de la OMS señaló que los datos no eran suficientes para hacer una «planificación adecuada»

Noticias relacionadas China respalda una eventual misión de la OMS para esclarecer el origen del coronavirus

China retuvo información sobre el coronavirus durante los primeros días de la pandemia a la Organización Mundial de la Salud (OMS), según grabaciones de reuniones internas que contradicen los elogios públicos de la organización sobre la respuesta de Pekín al brote, informa The Guardian.

Las grabaciones, obtenidas por Associated Press (AP) , muestran a funcionarios que se quejan en reuniones durante la semana del 6 de enero de que Pekín no estaba compartiendo los datos necesarios para evaluar el riesgo del virus para el resto del mundo. No fue sino hasta el 20 de enero que China confirmó que el coronavirus era contagioso y el 30 de enero que la OMS declaró una emergencia mundial.

«Estamos recibiendo información muy mínima», dijo Maria Van Kerkhove, epidemióloga y directora técnica de la OMS para Covid-19, según la AP. «Claramente no es suficiente para que hagas una planificación adecuada».

El principal funcionario de la OMS en China, Gauden Galea, dijo en una de las grabaciones que «actualmente estamos en el escenario donde sí, nos lo están dando 15 minutos antes de que aparezca en CCTV (TV estatal china)».

El informe se produce en medio del creciente escrutinio internacional del manejo del brote por parte de China y se propone establecer una investigación independiente sobre los orígenes del virus, que ha infectado a más de 6 millones y ha matado a más de 375,000 personas en todo el mundo. Trump, por su desconfianza al organismo, ya ha retirado su financiación