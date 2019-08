Jose Luis Rodriguez Zapatero en la entrega de los premios CERMI al ministerio de Hacienda, a los ministros Cristobal Montero y la ministra de Hacienda en funciones, Maria Jesus Montero - Oscar del Pozo

El Cermi pide que las empresas que no reserven empleo para personas con discapacidad no reciban ayudas «Desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos vulnerables», asegura el Comité