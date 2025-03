Cerco judicial al Tribunal Constitucional por no resolver el recurso sobre la ley del aborto

Once años después, el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno socialista en 2010 se ha convertido en la causa más antigua sin resolver en el Tribunal Constitucional (TC). Varias asociaciones provida han decidido denunciar ese «silencio» ... ante el Supremo. La última en hacerlo fue este lunes HazteOir.

Esta asociación civil ha presentado una querella contra los últimos tres presidentes del TC por «un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso» en la resolución del recurso presentado por 50 diputados del PP el 1 de junio de 2010.

Según consta en la querella, los cuatro magistrados objeto de la acción judicial son los expresidentes del TC Pascual Sala Sánchez y Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y el actual, Juan José González Rivas . Además se suma el magistrado Andrés Ollero Tassara , designado ponente para la realización del borrador de la sentencia.

«Es evidente que si hubo retraso punible los responsables son tanto el ponente, como los presidentes que hubiere tenido el Tribunal Constitucional en estos años, pues son estos últimos lo que tienen que requerir al ponente, si este no lo hubiera presentado, un borrador de sentencia», explica ABC el asesor jurídico de HazteOir, Javier María Pérez-Roldán.

La querella recuerda que el pleno del tribunal denegó la suspensión cautelar de la norma que permite el aborto libre hasta la semana 14. El Tribunal, en un auto firmado el 14 de julio de 2010 y publicado en el BOE el 9 de agosto de ese mismo año, justificó su decisión en que iba a dar «carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso». Sin embargo, once años después no ha habido ninguna respuesta.

«El Tribunal Constitucional ha intentado disculpar este retraso pero en el fondo lo que pasa es que en el TC actúan más como políticos que como juristas. Por eso las disculpas que han ofrecido estos años no tienen entidad jurídica para evitar la aplicación del tipo penal pretendido por esta acusación», añade Pérez-Roldán.

La demanda sostiene que la dilación en dictar sentencia es «subsumible en los tipos de prevaricación contemplados en el capítulo I (De la prevaricación) del título XX (Delitos contra la Administración de Justicia)» por lo que pide «la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años».

Pérez Roldán explica que el retardo malicioso es «el retraso provocado para obtener cualquier finalidad ilegítima». «En este caso yo creo que tienen miedo a resolver: esa es la finalidad ilegítima que buscan con el retardo. Dejo esto pasar porque mi cargo caduca y que lo resuelva el próximo magistrado. Así van pasando la patata caliente. No quieren resolver porque es un tema delicado, pero los médicos también tienen cirugías delicadas», puntualiza.

«Una ley más radical»

Durante la presentación de la querella el presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, confió en que «la sentencia no siga enterrada más tiempo». «Ya ha costado millones de vidas y cada año el número sigue creciendo. Aunque desgraciadamente, que muera cada año el equivalente a toda la población de Cáceres, no le importa a determinados partidos, que ya están promoviendo una ley todavía más radical contra la vida del no nacido», aseguró.

La querella de esta asociación civil se suma a la presentada el pasado mes de julio por la asociación Abogados Cristianos. En ese caso, la denuncia se centra en el magistrado Andrés Ollero. La falta de respuesta del TC también fue denunciada en junio de este año ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (CEDH) por un grupo de 20 diputados y exdiputados. Según la notificación presentada ante el tribunal, el Constitucional está «violando» lo previsto en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que garantiza «el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas».

Además en diciembre del año pasado, un grupo de los diputados que en su día recurrieron la ley del aborto entregaron ante el Tribunal Constitucional un escrito de petición reclamando que dicte «sentencia ya».