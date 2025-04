Un centenar de organizaciones se unen contra «el proyecto de destrucción social» del Gobierno

La inminente regulación de la eutanasia podría conseguir un hecho inédito en la historia de la sociedad civil española: la unión de la mayoría de las organizaciones que trabajan en favor de la defensa de la vida. Con ese espíritu, más de un ... centenar de organizaciones constituirán este viernes la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad . Su objetivo es «unir todos los esfuerzos» para dar respuesta al «proyecto de destrucción social» puesto en marcha por el Gobierno de coalición a través de una batería de leyes, como la eutanasia, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), la reforma del aborto, la ley de memoria democrática, de transexualidad e, incluso, de libertad de conciencia.

Entre los promotores de esta iniciativa —que aspira a aglutinar a todas las asociaciones provida y sociedades médicas, éticas y científicas afines— , se encuentran la Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en Democracia, la Federación Española de Asociaciones Provida, e-Cristians, el Foro Español de la Familia, la Fundación Villacisneros y la Federación Europea One of Us.

«Normalmente se piensa que con este Gobierno está en riesgo el régimen constitucional del 78, pero su objetivo en realidad es la ruptura, el enfrentamiento y la desestabilización social, es decir, un nuevo orden basado en el vacío del relativismo extremo», explicó a ABC el presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja. Ante una situación de esta gravedad, el exministro del Interior considera «urgente que las personas y las instituciones den la batalla en el ámbito prepolítico» . «Nuestra iniciativa pretende dar un paso para que haya una voz, una plataforma unitaria en la defensa de la vida, la libertad y la dignidad de las personas», añadió.

«Una ley perversa»

La «mejor prueba» para Mayor Oreja de que el programa de Gobierno lleva a España a la «destrucción social es la tramitación de la eutanasia en plena crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia». «La perversidad de la ley de eutanasia es manifiesta porque afectará sobre todo a las personas más vulnerables, que son los mayores y los enfermos», aseveró. Pero no es el único frente.

Para el exeuroparlamentario popular España también se juega «la verdad, la dignidad de la persona y la libertad con la tramitación de leyes como la de memoria democrática, de transexualidad o la nueva ley educativa». «Esa sociedad que pretende instaurar el Gobierno es imposible. No se puede sostener una sociedad con la eutanasia, el aborto y la ideología de género. No hay sociedad que resista», apuntó.

Como preámbulo a la constitución de esta asamblea, estas mismas organizaciones ya impulsaron en septiembre del año pasado un manifiesto para urgir al Gobierno a frenar la tramitación de la ley que convertirá «el derecho a morir» en una prestación del Sistema Nacional de Salud (SNS). Más de un centenar de personalidades de distintos ámbitos de la vida pública española, entre médicos, académicos, empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil, presentaron un escrito a los parlamentarios para reclamarles un «plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población», ya que lo esencial es «eliminar el sufrimiento, no al que sufre».

En esta ocasión, la asamblea recién constituida celebrará una reunión virtual este viernes . Según sus promotores, la iniciativa nace, «con vocación de permanencia» y estará abierta a «todos los ciudadanos e instituciones que quieran participar». «No se trata de la creación de una súper estructura organizada, sino de ser más eficaces y de estar a la altura del desafío, de producir sumas y sinergias, de aparcar las diferentes que podíamos tener entre las diferentes organizaciones para unir, aunar y consensuar los puntos en común con el objetivo de promover la concienciación necesaria de la sociedad respecto de un proyecto global puesto en marcha por el Gobierno en el que se pretende subvertir nuestra cultura y en el que la vida no tiene ningún valor», explicó a ABC María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, una de las organizaciones que forman parte de esta asamblea.

Para la exdirigente del PP, esta iniciativa pretende ser «una alternativa cultural —más necesaria que nunca— frente al pensamiento único que impone el Gobierno del Frente Popular», apuntó.

«Capricho individual»

Con la ley de educación y la de eutanasia tramitada en tiempo récord, la unión de más de un centenar de asociaciones en una plataforma única ha supuesto para Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), una responsabilidad inexcusable a la hora de contar con «una mayor presencia social y capacidad de influencia» frente a un programa de Gobierno que dejará una sociedad «mucho peor y mucho menos libre».

Según este catedrático, muchas de las leyes que figuran en la agenda del Ejecutivo son «realmente preocupantes» , ya que suponen un «absoluto desprecio de la concepción de la persona y de la vida» y priman el «capricho individual» como «lo único valioso dentro de la sociedad sin tener en cuenta las implicaciones».