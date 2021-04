Los cementerios de Roma tienen unos 2.000 ataudes apilados en almacenes desde hace meses Un diputado denuncia el escándalo: «Desde hace dos meses no consigo dar una sepultura a mi hijo; alcaldesa Raggi, se debe avergonzar»

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Corresponsal en Roma Actualizado: 23/04/2021 08:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Roma no sabe enterrar a sus muertos, lo que ha creado un escándalo sin precedentes. Desde hace meses los féretros se hacinan en almacenes de los cementerios. Ya hay 'aparcados' unos 2.000 ataúdes en estanterías, esperando para la cremación o darles sepultura. Enterrar a los seres queridos se ha convertido en una odisea para miles de familias, a causa del aumento de los muertos del Covid y por la mala gestión de los cementerios romanos por parte del ayuntamiento de la capital italiana, guiado por Virgina Raggi, del Movimiento 5 Estrellas. El ayuntamiento se lava las manos, al afirmar que los servicios del cementerio están administrados por AMA (la agencia municipal encargada también del servicio de limpieza y recogida de basuras de la capital). Pero el municipio y su regidora son acusados de no haber hecho nada para asegurar el cumplimiento del contrato de servicios con AMA. Ni los hornos crematorios son suficientes ni se cuenta con el personal necesario para enterrar. En ninguna otra ciudad italiana -ni siquiera las lombardas, entre las más afectadas de Italia por el virus- se ha producido este colapso.

El drama de un padre

El drama del diputado del Partido Democrático, Andrea Romano, que no ha logrado dar una digna sepultura a su hijo de 24 años, fallecido hace dos meses, clama al cielo. Lo ha denunciado este jueves el diputado Romano en un tuit dirigido a la alcaldesa Raggi: «Hoy han pasado 2 meses desde que mi hijo Darío ya no está con su madre, con sus hermanos, conmigo. Dos meses que no podemos enterrarlo: AMA no da tiempos de entierro dignos de una ciudad civilizada. De hecho, no da tiempo. Tu vergüenza Virginia Raggi nunca será lo suficientemente grande». El diputado Andrea Romano ha contado a sus amigos y colegas más próximos que hace dos meses «Dario se marchó serenamente; nuestro hijo tenía una enfermedad grave desde la infancia...». No han podido cumplir el último deseo de la familia: saludar a Darío con un funeral restringido y luego darle sepultura. Andrea Romano es de Livorno (Toscana), pero lleva una vida en Roma: «Aquí vivía Darío, su madre es de aquí, por eso pensamos que era justo dejarlo reposar en la ciudad donde creció. Sabíamos que había dificultades, pero no hasta este punto». Es un dolor que se suma al dolor y que lleva al padre a exclamar: «¡Si pudiera enterrarlo con mis manos lo haría!». Pero Romano tendrá que esperar, sin saber hasta cuándo.

Al Corriere ha explicado las motivaciones que le llevaron a hacer público su caso: «Hace dos meses que estoy esperando junto a Costanza, la madre de Darío, para poder despedirme de nuestro hijo, pero ni siquiera podemos acceder al depósito del cementerio de Prima Porta, donde se apilan sus cenizas -dice Romano-. Era muy reacio, dada mi posición política, a hacer pública la historia. Pero luego decidí denunciar este drama, porque es el mismo que están viviendo cientos de familias romanas». La familia ya tiene una tumba en la que enterrar a Dario, pero es inútil: «No es suficiente, porque AMA, la empresa municipal que también se ocupa de los cementerios, ni siquiera puede organizar el entierro. Y la emergencia de Covid es solo una instrumentalización para justificarse».

Indignación de las familias

Los familiares llaman a las funerarias romanas todos los días, sin recibir una palabra que les dé certeza. Numerosas familias exasperadas e indignadas por la situación de parálisis del AMA, han llamado al arma de Carabineros. Algunos han ido más lejos. La semana pasada, un empresario que administra vallas publicitarias de Roma colocó 250 carteles con esta frase: «Excusa mamma si no logro darte sepultura». La madre, de 85 años, murió en marzo. Incluso las empresas funerarias se manifestaron colocando en sus coches estas palabras: «Disculpadnos, AMA no nos dice cuándo podemos enterrar a vuestros seres queridos». Los carteles se dirigían precisamente a las familias que no reciben respuestas concretas ni del ayuntamiento ni de AMA.

El diputado Andrea Romano ha hablado de historias increíbles de familias que se preguntan la misma pregunta: «Cómo es posible que un alcalde y una administración local ni siquiera sean capaces de lograr que los familiares entierren a sus seres queridos, ¿hay algo más grave?». «No se trata de pedir un favor o un privilegio –concluye el diputado Andrea Romano-. Esto es desgarrador. No quiero explotar esta historia con fines políticos, pero la alcaldesa de Roma Virginia Raggi debe pedir perdón por todo esto, sería ya un comienzo».

La alcaldesa no asume responsabilidad

Pasadas unas horas, cuando el tuit de Romano tuvo una gran repercusión nacional, llegó la reacción de la alcaldesa Raggi, con una respuesta en la que no asume ninguna responsabilidad: «Lo que pasó con la familia de Andrea Romano y otras familias es imperdonable. Estoy cerca de todos ellos. Solo puedo imaginar la agonía y el terrible dolor que están experimentando. Llamé a AMA que me aseguró que estaba trabajando en una solución para dar respuestas a los ciudadanos en este momento de emergencia por coronavirus».

No hay justificación posible. Una comunidad que no logra enterrar a sus muertos es algo hoy inconcebible, muy poco civilizado. Los críticos de Virginia Raggi señalan que una gran capital como Roma no merece tener una alcaldesa incapaz de dar sepultura a sus muertos.