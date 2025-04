Celaá regresa a Madrid tras viajar a Bilbao durante el puente para tratarse un «cólico»

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha regresado ayer sábado al mediodía a Madrid, tras haberse marchado a Bilbao el pasado viernes , algo menos de dos horas antes de entrar en vigor el estado de alarma en Madrid, informan fuentes de su ministerio y mientras las autoridades pedían no abandonar la capital con motivo del puente del Pilar.

Las mismas fuentes han explicado que la marcha de Celaá se debió a que sufrió un « cólico » y su médico de cabecera le pidió que lo visite.

Su casa de Neguri (Vizcaya) tiene pintadas pidiendo su dimisión. Sus hijas llamaron a la Policía tras los hechos, según ha podido saber ABC.

La marcha de la ministra generó un gran revuelo en redes sociales, donde algunos usuarios publicaron fotos de la ministra arriba de un avión de Air Europa (UX 7153) de Madrid con destino Bilbao a las 14.45 . Ese mismo viernes la ministra tenía en agenda un acto en Pamplona a las 12:00 horas con el ministro Grande-Marlask a y la presidenta de Navarra, María Chivite , que se aplazó por convocatoria del Consejo de Ministros extraodinario en el que se aprobó el estado de alarma.

Fuentes del Ministerio de Educación han confirmado a este periódico que la ministra partió el viernes para acudir a una visita médica a raíz de un «cólico». «La ministra se encontraba el jueves en Bilbao porque al día siguiente iba a partipar de un acto en Pamplona. Como ayer por la noche se convocó el Consejo de Ministros extraordinario la ministra volvió a Madrid ayer jueves, cuando empezó a encontrarse mal por un cólico. Celaá se asustó y habló con su médico de cabecera, que le dijo que lo fuera a ver , de ahí el viaje de este viernes a Bilbao, donde la ministra tiene su residencia habitual».

Participación en la Fiesta Nacional

Las mismas fuentes aseguran que Celaá está «bien» y ha vuelto a la capital. Mañana lunes participará en la Fiesta Nacional en el Palacio Real.

Preguntada a las fuentes de Educación por la polémica generada en redes en las que un supuesto testigo dice que los miembros de la tripulación de la cabina cerraron la cortinilla de avión para que no se la vea, las fuentes explicaron que « Celaá no se esconde, no tiene por qué hacerlo » y que en todo caso eso fue un procedimiento de la compañía aérea. El hecho de que saliera por una puerta especial «es para del protocolo de seguridad que se lleva a cabo con las autoridades».

La titular de Educación, nacida en Bilbao, tiene varias propiedades en el País Vasco. Una de ellas, situada en la exclusiva urbanización de Bernago (Vizcaya) y valorada en 1,55 millones, estuvo envuelta en polémica tras desvelarse en los medios que no fue incluida en la declaración de bienes al BOE.

